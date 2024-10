Fortrea 發佈首份企業社會責任報告

達勒姆,北卡羅來納州, Oct. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的合同研究組織 (CRO) Fortrea (Nasdaq: FTRE) 今天宣佈發表其首份企業社會責任報告,標題為《Fortrea for Better》。

報告在 Fortrea.com 可供下載,詳細介紹了 Fortrea 在環境、社會和治理 (ESG) 方面的活動,並分為四個不同的部分:

Fortrea for Life:負責任的環境實務

Fortrea for All:負責任的人員實務

Fortrea for Good:負責任的社會實務

Fortrea for Integrity:負責任的治理實務

質量、監管事務及可持續發展總監兼公司 ESG 指導委員會主席 Sandy Kennedy 表示:「『Fortrea for Better』反映了我們對於盡量減少環境影響、支持員工及工作所在社區的承諾,以及在所有工作中遵循道德治理實務的決心。

報告詳述了 Fortrea 首年成為獨立上市公司後的成就。 其中一個例子是英國一座舊郵購倉庫經翻新後成為設有 100 張床位的診所,工作空間可容納 300 名員工。 該地點憑著在能源節約、材料使用、水資源消耗和廢物處理方面的表現而獲得了環境認證。

另一個重點領域是公司的員工資源小組 (ERG),此小組是自願成立並由員工主導,成員來自長期被邊緣化的社群,並擁有共同興趣或經驗。 這些小組旨在協助成員在安全的環境中感到受歡迎和舒適,從而促進開放的討論。 目前,Fortrea 擁有八個 ERG 及近 4,000 名活躍成員。

Fortrea 的 CSR 還概述了公司的未來 ESG 路線圖,這是涵蓋多年的過程,包括既定議程、監督和報告。 Fortrea 已加入聯合國全球契約倡議 (United Nations Global Compact Initiative),並承諾參與科學基礎目標倡議 (Science Based Targets Initiative)。 董事長兼總裁 Tom Pike 聯同 2,500 位總裁成為 CEO Action for Diversity & Inclusion™ 的簽署者,承諾支持 DEI。 此外,Fortrea 最近首次向 EcoVadis 提交了報告;EcoVadis 是獲全球公認的商業可持續性評級機構,並正在為 CDP(一個運行環境影響披露系統的非牟利慈善機構)制定其首份環境報告。 根據目前的成就和承諾,Fortrea 已為 2026 年預期的報告規定作好了充分準備。

Tom Pike 在報告的序言中表示:「我對公司在相對短時間內取得的進展引以為傲, 這充分證明了我們員工對新文化的熱情投入。」

關於 Fortrea

Fortrea (Nasdaq: FTRE) 是生命科學產業臨床開發解決方案的全球領導者。 我們與新興和大型生物製藥、生物技術、醫療器械及診斷公司合作,推動醫療創新,加速將改變生命的療法帶給患者。 Fortrea 提供 I-IV 期臨床試驗管理、臨床藥理學及諮詢服務。 Fortrea 的解決方案有三十年的經驗,覆蓋了 20 多個治療領域,對科學嚴謹性的熱情、卓越的洞察力,以及強大的研究中心網絡。 我們具才華和多元化的團隊在 100 多個國家工作,提供專注且靈活的解決方案以滿足全球客戶需求。 請前往 Fortrea.com 了解更多有關 Fortrea 如何為研發以至患者帶來改變的力量,並在 Linkedin 和 X(前身為 Twitter)上關注我們。

Fortrea 聯絡人:

Hima Inguva(投資者) – 877-495-0816, hima.inguva@fortrea.com

Sue Zaranek(傳媒)– 919-943-5422, media@fortrea.com

Kate Dillon(傳媒)– 646-818-9115, kdillon@prosek.com

