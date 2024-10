Fortrea ได้เผยแพร่รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับแรก

เดอร์แรม นอร์ทแคโรไลนา, Oct. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortrea (Nasdaq: FTRE) ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยตามสัญญา (CRO) ชั้นนำระดับโลกประกาศการเผยแพร่รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับแรกของบริษัทอย่าง "Fortrea เพื่อสิ่งที่ดีกว่า" ในวันนี้

สามารถดาวน์โหลดรายงานได้ที่ Fortrea.com รายงานฉบับนี้อธิบายกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ของ Fortrea โดยแบ่งออกเป็นสี่ส่วนที่ชัดเจน:

Fortrea เพื่อชีวิต: แนวทางปฏิบัติสำหรับสิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบ

Fortrea เพื่อทุกคน: แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรอย่างรับผิดชอบ

Fortrea เพื่อสังคม: แนวทางปฏิบัติสำหรับสังคมอย่างรับผิดชอบ

Fortrea เพื่อความซื่อสัตย์: แนวทางปฏิบัติสำหรับการกำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ

""Fortrea เพื่อสิ่งที่ดีกว่า" สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนพนักงานและชุมชนที่เราทำงาน รวมถึงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่มีจริยธรรมในทุกการกระทำของเรา" Sandy Kennedy หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุณภาพ ฝ่ายการกำกับดูแลกิจการ และฝ่ายความยั่งยืน ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร ESG ของบริษัท กล่าว

รายงานฉบับนี้ระบุรายละเอียดความสำเร็จในปีแรกของ Fortrea ในฐานะบริษัทมหาชนที่ดำเนินการอย่างอิสระ ตัวอย่างหนึ่งก็คือ การปรับปรุงคลังสินค้าที่สั่งซื้อทางไปรษณีย์เก่าในสหราชอาณาจักรให้เป็นคลินิกที่มี 100 เตียง และพื้นที่สำหรับพนักงาน 300 คน สถานที่แห่งนี้ได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมตามผลการดำเนินงานในด้านการอนุรักษ์พลังงาน การใช้วัสดุ การใช้น้ำ และการกำจัดของเสีย

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญคือกลุ่มทรัพยากรพนักงาน (ERG) ของบริษัท ซึ่งเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นโดยพนักงานอาสาสมัครที่เคยถูกมองข้ามมาโดยตลอด และมีความสนใจหรือประสบการณ์ร่วมกัน กลุ่มนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้สมาชิกรู้สึกเป็นที่ต้อนรับและสบายใจในการแสดงความคิดเห็นในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ปัจจุบัน Fortrea มี ERG จำนวนแปดกลุ่ม โดยมีสมาชิกที่ปฏิบัติการอยู่เกือบ 4,000 คน

นอกจากนี้ รายงาน CSR ของ Fortrea ยังระบุแผนการปรับปรุง ESG ในอนาคต ซึ่งเป็นกระบวนการระยะหลายปีที่มาพร้อมกับวาระการดำเนินงาน การกำกับดูแล และการรายงานที่ชัดเจน Fortrea เข้าร่วมโครงการพันธสัญญาโลกของสหประชาชาติและมุ่งมั่นต่อโครงการเป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์ Tom Pike ประธานและประธานกรรมการบริหาร ได้เข้าร่วมกับประธานกรรมการบริหารกว่า 2,500 คนในการสนับสนุน DEI ในฐานะผู้ลงนามในโครงการ CEO Action for Diversity & Inclusion™ นอกจากนี้ Fortrea ได้ส่งรายงานฉบับแรกไปยัง EcoVadis ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการจัดอันดับความยั่งยืนทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ระดับโลก และกำลังพัฒนารายงานด้านสิ่งแวดล้อมฉบับแรกสำหรับ CDP ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ดูแลระบบเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากความสำเร็จและความมุ่งมั่นที่มีมาจนถึงปัจจุบัน Fortrea พร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการรายงานที่คาดว่าจะมีผลในปี 2026

"ผมรู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งกับความก้าวหน้าที่เราได้ทำในช่วงเวลาสั้น ๆ นี้" Tom Pike กล่าวในบทนำของรายงาน "นี่เป็นหลักฐานแสดงถึงความมุ่งมั่นของพนักงานที่ยอมรับวัฒนธรรมใหม่ของเราอย่างกระตือรือร้น"

เกี่ยวกับ Fortrea

Fortrea (Nasdaq: FTRE) เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านโซลูชันการพัฒนาทางคลินิกในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต เราร่วมมือกับบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ บริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์ และบริษัทวินิจฉัยที่เกิดขึ้นใหม่และขนาดใหญ่เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพที่เร่งการรักษาที่พลิกชีวิตให้กับผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือ Fortrea ให้บริการการจัดการการทดลองทางคลินิกระยะที่ 1-4, เภสัชวิทยาคลินิก และบริการให้คำปรึกษาต่าง ๆ โซลูชันของ Fortrea อาศัยประสบการณ์สามทศวรรษที่ครอบคลุมสาขาการรักษามากกว่า 20 สาขา ความมุ่งมั่นที่จะมอบความเหมาะสมในทางวิทยาศาสตร์ ข้อมูลเชิงลึกที่ยอดเยี่ยม และเครือข่ายสถานที่วิจัยผู้ตรวจสอบที่แข็งแกร่ง ทีมงานที่มีความสามารถและหลากหลายของเราทำงานในกว่า 100 ประเทศ โดยได้รับการปรับขนาดเพื่อนำเสนอโซลูชันที่เจาะจงและคล่องตัวให้แก่ลูกค้าทั่วโลก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้ Fortrea กำลังก้าวขึ้นมาเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ขั้นตอนการวิจัยไปจนถึงผู้ป่วยได้ที่ Fortrea.com และติดตามเราได้ทาง LinkedIn และ X (ชื่อเดิมคือ Twitter)

ติดต่อ Fortrea:

Hima Inguva (นักลงทุน) – 877-495-0816, hima.inguva@fortrea.com

Sue Zaranek (สื่อ) – 919-943-5422, media@fortrea.com

Kate Dillon (สื่อ) – 646-818-9115, kdillon@prosek.com

