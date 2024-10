Fortrea Mengeluarkan Laporan Tanggungjawab Sosial Korporat Sulung

DURHAM, N.C., Oct. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortrea (Nasdaq: FTRE), sebuah organisasi penyelidikan kontrak global (CRO) terkemuka, hari ini mengumumkan pengeluaran laporan Tanggungjawab Sosial Korporat sulung syarikat itu, "Fortrea untuk Lebih Baik."

Tersedia untuk dimuat turun di Fortrea.com, laporan itu menerangkan aktiviti alam sekitar, sosial dan tadbir urus (ESG) Fortrea, yang dilaporkan merentasi empat bahagian berbeza:

Fortrea untuk Kehidupan: Amalan Persekitaran Bertanggungjawab

Fortrea untuk Semua: Amalan Orang Bertanggungjawab

Fortrea untuk Baik: Amalan Masyarakat Bertanggungjawab

Fortrea untuk Integriti: Amalan Tadbir Urus Bertanggungjawab

"'Fortrea untuk Lebih Baik' mencerminkan dedikasi kami bagi meminimumkan kesan alam sekitar kami, menyokong pekerja kami dan komuniti tempat kami bekerja dan mengikuti amalan tadbir urus beretika dalam semua yang kami lakukan," kata Sandy Kennedy, ketua pegawai kualiti, hal ehwal kawal selia dan kemampanan, yang juga mempengerusikan Jawatankuasa Pemandu ESG syarikat.

Laporan itu memperincikan pencapaian tahun pertama Fortrea sebagai syarikat awam bebas. Dalam satu contoh, gudang pesanan mel lama di UK telah diubah suai menjadi klinik 100 katil dengan ruang untuk 300 orang pekerja. Tapak ini diiktiraf dengan pensijilan alam sekitar berdasarkan prestasi dalam penjimatan tenaga, penggunaan bahan, penggunaan air dan pelupusan bahan sisa.

Satu lagi bidang tumpuan ialah Kumpulan Sumber Pekerja (ERG) syarikat, yang merupakan kumpulan individu yang diterajui pekerja secara sukarela yang mengenal pasti diri dengan komuniti terpinggir dari segi sejarah dan berkongsi minat atau pengalaman yang sama. Mereka direka bentuk untuk membantu ahli berasa dialu-alukan dan selesa untuk mengadakan perbincangan terbuka dalam persekitaran yang selamat. Pada masa ini terdapat lapan ERG di Fortrea, dengan hampir 4,000 orangf ahli aktif.

Laporan CSR Fortrea juga menggariskan pelan hala tuju ESG masa depan syarikat, proses berbilang tahun yang merangkumi agenda, pengawasan dan pelaporan yang ditetapkan. Fortrea telah menyertai Inisiatif Kompak Global Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan komited kepada Inisiatif Sasaran Berasaskan Sains. Pengerusi dan CEO Tom Pike telah menyertai lebih daripada 2,500 CEO yang berikrar untuk menyokong DEI sebagai penandatangan CEO Action for Diversity & Inclusion™. Selanjutnya, Fortrea baru-baru ini membuat penyerahan sulungnya kepada EcoVadis, penyedia penilaian kemampanan perniagaan yang dipercayai di peringkat global dan sedang membangunkan laporan alam sekitar pertamanya untuk CDP, sebuah badan amal bukan untung yang menjalankan sistem pendedahan untuk kesan alam sekitar. Berdasarkan pencapaian dan komitmennya sehingga kini, Fortrea berada pada kedudukan yang baik untuk memenuhi peraturan pelaporan yang diperlukan yang dijangkakan pada 2026.

"Saya sangat berbangga dengan kemajuan yang kami alami dalam tempoh yang agak singkat," kata Tom Pike dalam pengenalannya untuk laporan itu. “Ia adalah bukti dedikasi pekerja kami yang telah menerima budaya baharu kami dengan penuh semangat.”

Perihal Fortrea

Fortrea (Nasdaq: FTRE) adalah pembekal global terkemuka bagi penyelesaian pembangunan klinikal kepada industri sains hayat. Kami bekerjasama dengan syarikat biofarmaseutikal, bioteknologi, peranti perubatan dan diagnostik yang baru muncul dan besar untuk memacu inovasi penjagaan kesihatan yang mempercepatkan terapi mengubah hidup kepada pesakit yang memerlukan. Fortrea menyediakan pengurusan percubaan klinikal fasa I-IV, farmakologi klinikal dan perkhidmatan perundingan. Penyelesaian Fortrea menggunakan pengalaman selama tiga dekad yang merangkumi lebih daripada 20 bidang terapeutik, semangat dalam kerapian saintifik, cerapan yang ulung dan rangkaian tapak penyelidik yang kukuh. Pasukan kami yang berbakat dan pelbagai yang bekerja di lebih 100 buah negara diskalakan untuk menyampaikan penyelesaian berfokus dan tangkas kepada pelanggan di seluruh dunia. Ketahui lebih lanjut tentang cara Fortrea menjadi kuasa transformatif daripada saluran paip kepada pesakit di Fortrea.com dan ikuti kami di LinkedIn dan X (dahulunya Twitter).

Hubungan Fortrea:

Hima Inguva (Investors) – 877-495-0816, hima.inguva@fortrea.com

Sue Zaranek (Media) – 919-943-5422, media@fortrea.com

Kate Dillon (Media) – 646-818-9115, kdillon@prosek.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.