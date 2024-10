フォートリア (Fortrea)、初の企業の社会的責任報告書を公開

ノースカロライナ州ダーラム発 , Oct. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界有数の医薬品開発業務受託機関 (CRO) であるフォートリア (NASDAQ: FTRE) は本日、同社初の企業の社会的責任報告書、「フォートリア・フォー・ベター(Fortrea for Better)」を公開した。

Fortrea.comでダウンロードできる同報告書では、フォートリアの環境、社会、ガバナンス (ESG) 活動について説明し、次の4つの異なるセクションにわたり報告している。

生命のためのフォートリア:責任ある環境活動

全員のためのフォートリア:責任ある人材管理

善のためのフォートリア:責任ある社会的実践

インテグリティのためのフォートリア:責任あるガバナンス実践

「フォートリア・フォー・ベター」は、環境への影響を最小限に抑え、従業員および事業を展開する地域社会を支援し、あらゆる事業活動において倫理的なガバナンスを実践するという当社の取り組みを反映しています。」と、最高品質・規制・持続可能性責任者であり、同社のESG運営委員会の議長も務めるサンディー・ケネディ (Sandy Kennedy) は述べている。

報告書では、フォートリアが独立した公開企業として最初の1年間に達成した業績について詳しく説明している。 一例として、英国の通販事業者の古い倉庫を改装し、300人の従業員を収容できる100床の診療所へとリニューアルしたことを挙げている。 この施設は、省エネルギー、材料の使用、水消費と水処理の実績に基づき環境に認証を取得した。

もう一つの重点分野は、従業員の自主的なグループである同社の従業員リソースグループ (ERG) で、それらのグループは、歴史的に疎外されてきたコミュニティに共感を寄せ、共通の関心や経験を共有する個人で構成されている。 メンバーが安全な環境でオープンな議論ができるよう、歓迎されていて、不安がないと感じられるように配慮されている。 現在、フォートリアには8つのERGがあり、4,000人近くのアクティブなメンバーがいる。

フォートリアのCSR報告書では、同社の今後のESGロードマップについても概説している。これは、確立されたアジェンダ、監視、報告を含む複数年にわたるプロセスである。 フォートリアは、国連グローバル・コンパクト・イニシアティブに参加し、科学的根拠に基づく目標イニシアチブに取り組んでいる。 会長兼最高経営責任者 (CEO) であるトム・パイク (Tom Pike) は、「ダイバーシティとインクルージョンのためのCEOアクション (CEO Action for Diversity & Inclusion™)」に署名し、DEIを支援することを誓った2,500人以上のCEOの仲間入りを果たした。 さらに、フォートリアは最近、企業の持続可能性評価で世界的に信頼されている評価機関であるエコバディス (EcoVadis) に初めて提出を行い、環境影響の開示システムを運営する非営利慈善団体のCDP向けに初の環境報告書を作成している。 これまでの実績と取り組みから、フォートリアは2026年に予定されている報告の規制要件を満たす体制が整っている。

「比較的短期間でこれだけの進歩を遂げたことを誇りに思います。」とトム・パイクは報告書の序文で述べている。 「これは、新しい文化を熱意をもって受け入れた従業員たちの取り組みの証です。」

フォートリアについて

フォートリア (NASDAQ: FTRE) は、ライフサイエンス業界の臨床開発ソリューションの大手グローバルプロバイダーである。 同社は、新興および大手バイオ医薬品、医療機器、診断業界の企業と提携し、患者への人生を変える治療の提供を加速させるヘルスケアイノベーションを推進している。 フォートリアは、フェーズI-IV臨床試験管理、臨床薬理学、コンサルティングサービスを提供している。 フォートリアのソリューションは、20以上の治療領域にわたる30年の経験、科学の厳格性に対する情熱、卓越した洞察力、強力な治験実施医療機関ネットワークを活用している。 約100か国で働く才能のある多様なチームが、世界中の顧客に集中的で機敏なソリューション提供を可能にしている。 フォートリアがパイプラインから患者への変革力となる方法についての詳細は、Fortrea.comにアクセス、またはLinkedInおよびX (旧Twitter) をフォローされたい。

フォートリアの問い合わせ先:

ヒマ・イングヴァ (Hima Inguva) (投資家向け) – 877-495-0816、hima.inguva@fortrea.com

スー・ザラネック (Sue Zaranek) (報道担当者向け) – 919-943-5422、media@fortrea.com

ケイト・ディロン (Kate Dillon) (報道担当者向け) – 646-818-9115、kdillon@prosek.com

