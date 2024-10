Fortrea Publica Primeiro Relatório de Responsabilidade Social Corporativa

DURHAM, N.C., Oct. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Fortrea (Nasdaq: FTRE), uma organização líder global de pesquisa por contrato (CRO), anunciou hoje a publicação do Primeiro Relatório de Responsabilidade Social Corporativa da empresa, “Fortrea for Better.”

Disponível para download em Fortrea.com, o relatório descreve as atividades ambientais, sociais e de governança (ESG) da Fortrea, divididas em quatro seções distintas:

Fortrea for Life: Práticas Ambientais Responsáveis

Fortrea for All: Práticas de Pessoas Responsáveis

Fortrea for Good: Práticas Sociais Responsáveis

Fortrea for Integrity: Práticas de Governança Responsável

“O ’Fortrea for Better’ demonstra a nossa dedicação em minimizar nosso impacto ambiental, apoiando nossos funcionários e as comunidades onde trabalhamos, seguindo práticas de governança ética em tudo o que fazemos”, disse Sandy Kennedy, diretora de qualidade, assuntos regulatórios e sustentabilidade, que também preside o Comitê Gestor de ESG da empresa.

O relatório detalha as realizações do primeiro ano da Fortrea como empresa pública independente. Como exemplo, um antigo depósito de pedidos por correspondência no Reino Unido foi transformado em uma clínica de 100 leitos com espaço para 300 funcionários. O local foi reconhecido com uma certificação ambiental baseada no desempenho em conservação de energia, uso de materiais, consumo de água e descarte de resíduos.

Outra área de foco são os Grupos de Recursos para Funcionários (ERGs) da empresa, que são grupos voluntários de indivíduos liderados por funcionários que se identificam com comunidades historicamente marginalizadas e compartilham interesses ou experiências comuns. Eles são projetados para ajudar os membros a se sentirem bem-vindos e confortáveis para ter discussões abertas em um ambiente seguro. Atualmente, existem oito ERGs na Fortrea, com quase 4.000 membros ativos.

O relatório de RSE da Fortrea também descreve o futuro roteiro ESG da empresa, um processo plurianual que inclui uma estabelecida agenda, supervisão e relatórios. A Fortrea aderiu à Iniciativa do Pacto Global das Nações Unidas e está comprometida com a Iniciativa de Metas Baseadas na Ciência. O presidente e CEO Tom Pike juntou-se a mais de 2.500 CEOs que se comprometeram a apoiar a DEI como signatários da CEO Action for Diversity & Inclusion™. Além disso, a Fortrea recentemente enviou sua primeira apresentação à EcoVadis, um fornecedor globalmente confiável de classificações de sustentabilidade empresarial, e está desenvolvendo seu primeiro relatório ambiental para a CDP, uma instituição de caridade sem fins lucrativos que administra um sistema de divulgação de impacto ambiental. Com base nas suas conquistas e compromissos até o momento, a Fortrea está bem posicionada para atender aos regulamentos de relatórios exigidos esperados para 2026.

“Estou muito orgulhoso do progresso que fizemos em um período de tempo relativamente curto”, disse Tom Pike na sua introdução ao relatório. "É um testemunho da dedicação dos nossos funcionários que abraçaram a nossa nova cultura com entusiasmo."

Sobre a Fortrea

A Fortrea (Nasdaq: FTRE) é fornecedora líder global de soluções para o desenvolvimento clínico para a indústria de ciências da vida. Fazemos parcerias com grandes e emergentes empresas biofarmacêuticas, de biotecnologia, de dispositivos médicos e de diagnóstico para impulsionar a inovação na saúde que acelera terapias que mudam a vida dos pacientes. A Fortrea fornece gerenciamento de testes clínicos de fase I-IV, farmacologia clínica e serviços de consultoria. As soluções da Fortrea utilizam suas três décadas de experiência abrangendo mais de 20 áreas terapêuticas, sua dedicação ao rigor científico, insights excepcionais e uma forte rede de pesquisadores. Nossa equipe talentosa e diversificada que trabalha em cerca de 100 países é dimensionada para fornecer soluções focadas e ágeis para clientes de todo o mundo. Saiba mais sobre como a Fortrea está se tornando uma força transformadora de pipeline para pacientes em Fortrea.com e siga-nos em LinkedIn e X (ex-Twitter).

Contatos da Fortrea:

Hima Inguva (Investidores) – 877-495-0816, hima.inguva@fortrea.com

Sue Zaranek (Mídia) – 919-943-5422, media@fortrea.com

Kate Dillon (Mídia) – 646-818-9115, kdillon@prosek.com

