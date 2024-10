Fortrea מפרסמת את דו"ח האחריות החברתית התאגידית הראשון

דורהאם, צפון קרוליינה, Oct. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Fortrea (נאסד"ק:FTRE), חברה שהיא ארגון מחקר מבוסס חוזים (CRO) גלובלית מובילה, הודיעה היום על פרסום דו"ח האחריות החברתית התאגידית הראשון של החברה, "Fortrea for Better".

הדו"ח, הזמין להורדה ב-Fortrea.com, מתאר את פעילויות הסביבה, החברה והממשל (ESG) של Fortrea, המדווחות בארבעה חלקים נפרדים:

• Fortrea לכל החיים (Fortrea for Life): פרקטיקות סביבתיות אחראיות

• Fortrea לכולם (Fortrea for All): פרקטיקות של אנשים אחראיים

• Fortrea לתמיד (Fortrea for Good): פרקטיקות חברתיות אחראיות

• Fortrea למען יושרה (Fortrea for Integrity): נוהלי ממשל אחראיים

"'Fortrea for Better' משקף את המסירות שלנו למזער את ההשפעה הסביבתית שלנו, לתמוך בעובדים שלנו ובקהילות שבהן אנו עובדים, ולעקוב אחר נוהלי ממשל אתי בכל מה שאנחנו עושים", אמרה סנדי קנדי (Sandy Kennedy), מנהלת איכות, רגולציה וקיימות ראשית, המשמשת גם כיו"ר ועדת ההיגוי ESG של החברה.

הדו"ח מפרט את הישגיה של Fortrea בשנה הראשונה כחברה ציבורית עצמאית. לדוגמה, מחסן הזמנות דואר ישן בבריטניה שופץ והפך למרפאה בת 100 מיטות עם מקום ל-300 עובדים. האתר הוכר בהסמכה סביבתית המבוססת על ביצועים בשימור אנרגיה, שימוש בחומרים, צריכת מים וסילוק פסולת.

תחום נוסף של התמקדות הוא קבוצות משאבי העובדים (ERG) של החברה, שהן קבוצות התנדבותיות, בהובלת עובדים, של אנשים המזדהים עם קהילות שוליים היסטוריות וחולקים תחומי עניין או חוויות משותפים. הם נועדו לעזור לחברים להרגיש רצויים ונוחים לנהל דיונים פתוחים בסביבה בטוחה. כיום יש שמונה קבוצות ERG ב- Fortrea, עם כמעט 4,000 חברים פעילים.

דוח האחריות התאגידית של Fortrea משרטט גם את מפת הדרכים העתידית של החברה בתחום ה-ESG, תהליך רב-שנתי הכולל אג'נדה מבוססת, פיקוח ודיווח. Fortrea הצטרפה ליוזמת Global Compact של האו"ם והתחייבה ליוזמת יעדים מבוססי מדע. היו"ר והמנכ"ל טום פייק (Tom Pike ) הצטרף ליותר מ-2,500 מנכ"לים שהתחייבו לתמוך ב-DEI כחותמים על פעולת המנכ"ל למען Diversity & Inclusion™ (גיוון והכללה) יתר על כן, Fortrea הגישה לאחרונה את ההגשה הראשונה שלה ל- EcoVadis, ספקית אמינה גלובלית של דירוגי קיימות עסקית, והיא מפתחת את הדו"ח הסביבתי הראשון שלה עבור CDP, ארגון צדקה ללא מטרות רווח המפעיל מערכת גילוי להשפעה על הסביבה. בהתבסס על הישגיה והתחייבויותיה עד כה, Fortrea ממוצבת היטב לעמוד בתקנות הדיווח הנדרשות הצפויות בשנת 2026.

"אני גאה מאוד בהתקדמות שעשינו בפרק זמן קצר יחסית", אמר טום פייק בהקדמה לדו"ח. "זו עדות למסירות של העובדים שלנו שאימצו את התרבות החדשה שלנו בהתלהבות".

