Fortrea publica primer informe de Responsabilidad Social Corporativa

DURHAM, Carolina del Norte, Oct. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortrea (Nasdaq: FTRE), FTRE), una organización líder mundial de investigación por contrato (CRO), anunció hoy la publicación del primer informe de Responsabilidad Social Corporativa de la empresa, “Fortrea for Better.”

Disponible para descarga en Fortrea.com, el informe describe las actividades ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) de Fortrea, detalladas en cuatro secciones distintas:

Fortrea for Life: Prácticas ambientales responsables

Fortrea for All: Prácticas de personas responsables

Fortrea for Good: Prácticas sociales responsables

Fortrea for Integrity: Prácticas de gobernanza responsables

"’Fortrea for Better’ refleja nuestra dedicación a minimizar nuestro impacto ambiental, apoyar a nuestros empleados y las comunidades donde trabajamos, y seguir prácticas de gobernanza ética en todo lo que hacemos", dijo Sandy Kennedy, directora de calidad, asuntos regulatorios y oficial de sostenibilidad, quien también preside el comité directivo de ESG de la empresa.

El informe detalla los logros de primer año de Fortrea como empresa pública independiente. En un ejemplo, un antiguo almacén de pedidos por correo en el Reino Unido fue reformado para convertirlo en una clínica de 100 camas con espacio para 300 empleados. El sitio fue reconocido con una certificación ambiental basada en el desempeño en conservación de energía, uso de materiales, consumo de agua y eliminación de desechos.

Otra área de enfoque son los Grupos de Recursos para Empleados (ERG) de la empresa, que son grupos de personas voluntarias dirigidas por empleados que se identifican con comunidades históricamente marginadas y comparten intereses o experiencias comunes. Están diseñados para ayudar a los miembros a sentirse bienvenidos y cómodos para mantener conversaciones abiertas en un ambiente seguro. Actualmente hay ocho ERG en Fortrea, con casi 4.000 miembros activos.

El informe de RSC de Fortrea también describe el futuro plan de acción ESG de la empresa, un proceso plurianual que incluye una agenda, supervisión e informes establecidos. Fortrea se unió a la Iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y mantiene su compromiso con la Iniciativa de Objetivos Basados en Ciencias. El presidente y director ejecutivo, Tom Pike, se unió a más de 2500 directores ejecutivos que se comprometieron a apoyar a DEI como firmantes de CEO Action for Diversity & Inclusion™. Además, Fortrea recientemente realizó su presentación inaugural a EcoVadis, un proveedor mundialmente confiable de ratings de sostenibilidad empresarial, y está desarrollando su primer informe ambiental para CdP, una organización benéfica no lucrativa que opera un sistema de divulgación de impacto ambiental. Sobre la base de sus logros y compromisos hasta la fecha, Fortrea está bien posicionada para cumplir con las regulaciones de informes requeridas anticipadas en 2026.

"Estoy muy orgulloso del progreso que hemos logrado en un período de tiempo relativamente corto", dijo Tom Pike en su introducción al informe. "Es un testimonio de la dedicación de nuestros empleados que han adoptado nuestra nueva cultura con entusiasmo".

