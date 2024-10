F&P étend son partenariat stratégique avec Solera grâce à l’outil Sustainable Estimatics

Au Danemark, tous les assureurs ont accès à la mesure des émissions de CO2 des Scopes 1, 2 et 3 tout au long du processus de traitement des sinistres automobiles

LONDRES, 18 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solera, le leader mondial de la gestion du cycle de vie des véhicules, annonce aujourd’hui que F&P, l’association professionnelle danoise des compagnies d’assurance et des fonds de pension, a étendu son partenariat stratégique avec Solera en intégrant son outil Sustainable Estimatics à la plateforme Autotaks.

Avec plus de 700 000 sinistres automobiles déclarés chaque année au Danemark via la plateforme exclusive de gestion des sinistres de F&P, Autotaks, l’intégration de l’API Sustainable Estimatics de Solera permettra à chaque assureur du pays de suivre et de compenser les émissions de carbone créées par les différents processus intervenant au cours de la durée de vie d’un véhicule, y compris les émissions de Scope 3. Cette initiative établit une nouvelle norme dans le pays et dans le monde en couvrant 100 % des sinistres automobiles et en s’alignant sur l’engagement du Danemark en faveur des objectifs de développement durable visant à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

En raison de la directive européenne sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD), de nombreux pays exigeront des entreprises qu’elles suivent et déclarent leurs émissions d’ici 2025. Seule solution spécifique à l’assurance automobile permettant d’analyser les émissions de CO2 des Scopes 1, 2 et 3, Sustainable Estimatics permet aux organisations de comprendre et de présenter des chiffres d’émissions de carbone crédibles et vérifiés. Les assureurs pourront également consulter les tableaux de bord pour analyser leur empreinte globale en matière de réparation de carrosseries et les comparer aux données spécifiques à chaque pays ainsi qu’à l’ensemble du secteur.

« Nous sommes ravis d’étendre notre partenariat avec Solera en intégrant sa solution innovante à notre plateforme Autotaks », a déclaré Peder Herbo, directeur d’Autotaks chez F&P. « La solution de Solera est certifiée ISO-14064-01, ce qui signifie qu’elle fournit non seulement la richesse des données offertes par Solera, mais nous savons également que ses données ont été vérifiées comme étant fiables afin de garantir la précision dont nous avons besoin. Elle nous permettra d’établir une nouvelle norme pour la mesure des émissions de CO2 liées aux sinistres automobiles dans tout le pays, ce qui aidera le secteur à réduire son empreinte carbone et à améliorer son efficacité. »

L’une des caractéristiques marquantes de la solution de Solera concerne son utilisation approuvée des données des constructeurs automobiles afin d’évaluer avec précision les dommages causés aux véhicules à la suite d’un incident. Grâce à la plateforme Autotaks, la solution peut désormais identifier les pièces concernées et apporter les ajustements nécessaires afin de répondre à toutes les exigences danoises, telles que la re-tarification, ce qui offre aux assureurs un surcroît de précision optimal. Ce processus garantit un flux de travail fluide et efficace entre les assureurs, les carrossiers et les clients finaux.

Franck Carpentier, directeur des ventes et des opérations internationales chez Solera, a déclaré : « Nous sommes fiers d’étendre notre partenariat avec F&P, un leader du marché qui partage notre engagement à façonner une industrie automobile plus durable. Le Danemark est déjà à l’avant-garde des pays qui mènent la charge en matière de mesure et de réduction des émissions de carbone, et la compréhension de son rôle dans le processus de traitement des sinistres automobiles sera essentielle à cet égard. Cela aura non seulement un impact positif sur l’environnement, mais aidera également les assureurs à améliorer l’efficacité de l’ensemble du processus de traitement des sinistres automobiles.

Grâce à ce partenariat stratégique, Solera étendra davantage encore la mesure de toutes les émissions de CO2 émises à la suite d’une réparation. Cela enrichira son lac de données mondial à partir du Danemark et renforcera sa position unique lui permettant de fournir la vision la plus précise des émissions de CO2 liées à la réparation des véhicules. Nous sommes impatients de pouvoir intégrer cette technologie dans de nouvelles entreprises à l’avenir. »

À propos de Solera

Solera est le leader mondial des logiciels-en-tant-que-service, des données et des services de gestion du cycle de vie des véhicules. À travers quatre secteurs d’activité (sinistres automobiles, réparations de véhicules, solutions pour véhicules et solutions pour flottes), Solera accueille de nombreuses marques leaders dans l’écosystème du cycle de vie des véhicules, notamment Identifix, Audatex, DealerSocket, Omnitracs, LoJack, Spireon, eDriving/Mentor, Explore, cap hpi, Autodata, et bien d’autres encore. Solera permet à ses clients d’assurer leur réussite à l’ère du numérique en leur fournissant une solution « à guichet unique » qui simplifie les opérations, offre des analyses basées sur les données et améliore l’engagement client, ce qui, selon Solera, aide les clients à stimuler les ventes, à promouvoir la fidélisation des clients et à améliorer les marges bénéficiaires. Solera dessert plus de 280 000 clients et partenaires mondiaux dans plus de 120 pays. Pour plus d’informations, consultez son site à l’adresse suivante : www.solera.com.

À propos de F&P

F&P - Insurance & Pension Denmark est l’association professionnelle danoise des compagnies d’assurance et des fonds de pension. Nous représentons 86 compagnies d’assurance et fonds de pension exerçant leurs activités sur le marché danois.

En complétant les services de protection sociale publique, le secteur des assurances et des pensions du Danemark joue un rôle important face aux défis de l’État providence. Nous contribuons à assurer la sécurité des citoyens et des entreprises dans l’ensemble du Danemark, tout en contribuant également à la stabilité et à la croissance économiques.

F&P Brancheløsninger P/S est une filiale de F&P, qui développe et gère des solutions informatiques pour le secteur des assurances et des pensions, notamment Autotaks, qui est utilisée par toutes les compagnies d’assurance au Danemark. Nous alimentons la plateforme danoise dédiée aux produits de Solera, avec qui nous entretenons un partenariat stratégique depuis près de 30 ans.

Contact :

Solera EMEA

SoleraEMEA@pancomm.com

