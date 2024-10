F&P amplía asociación estratégica con Solera con la herramienta Sustainable Estimatics

Todas las aseguradoras en Dinamarca dieron acceso a medir las emisiones de CO2 de Alcance 1, 2 y 3 en todo el proceso de reclamaciones de vehículos

LONDRES, Oct. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solera, el líder mundial en gestión del ciclo de vida de vehículos, anuncia hoy que F&P, la asociación comercial danesa para compañías de seguros y fondos de pensiones, amplió su asociación estratégica con Solera al integrar su herramienta Sustainable Estimatics en la plataforma Autotaks.



Con más de 700 000 reclamaciones de seguros cada año en Dinamarca realizadas a través de la plataforma de gestión de reclamaciones patentada de F&P, Autotaks, la integración de la API Sustainable Estimatics de Solera permitirá a todas las aseguradoras del país monitorear y compensar las emisiones de carbono creadas a través de diferentes procesos en la vida útil de un vehículo, incluido el Alcance 3. Esta medida establece un nuevo estándar en el país y el mundo, cubriendo el 100% de las reclamaciones de automóviles y alineándose con el compromiso líder de Dinamarca con los objetivos de sostenibilidad de ser neutral en carbono para 2050.

Debido a la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) de la UE, muchos países exigirán a las empresas que realicen un seguimiento e informen sobre sus emisiones para 2025. Sustainable Estimatics es la única solución específica para seguros de automóviles que permite analizar las emisiones de CO2 de Alcance 1, 2 y 3, lo que permite a las organizaciones comprender y presentar cifras de emisiones de carbono creíbles y verificadas. Las aseguradoras también podrán revisar los paneles para analizar su huella general de reparación de colisiones y comparar frente a los datos específicos por país y en toda la industria.

"Nos complace ampliar nuestra asociación con Solera, integrando su solución líder en la industria en nuestra plataforma Autotaks", dijo Peder Herbo, director de Autotaks en F&P. "La solución de Solera está acreditada ISO-14064-01, por lo que no solo ofrece la gran cantidad de datos que ofrece Solera, sino que sabemos que sus datos han sido verificados como confiables para proporcionar la precisión que necesitamos. Nos permitirá establecer un nuevo estándar para medir las emisiones de CO2 de las reclamaciones de seguros de automóviles en todo el país, apoyando a la industria en la reducción de su huella de carbono y mejorando la eficiencia".

Una de las funciones destacadas de la solución de Solera es su uso aprobado de los datos de los OEMs para evaluar con precisión los daños del vehículo después de un incidente. A través de la plataforma Autotaks, ahora puede identificar las piezas afectadas y ajustarlas para que se ajusten a todos los requisitos daneses, como la revisión de precios, lo que brinda a las aseguradoras del país la mayor precisión posible. Este proceso garantiza un flujo de trabajo fluido y eficaz entre aseguradoras, talleres de carrocería y clientes finales.

Franck Carpentier, director de ventas y operaciones del canal internacional de Solera, declaró: "Nos enorgullece ampliar nuestra asociación con F&P, un líder del mercado que comparte nuestro compromiso de dar forma a una industria automotriz más sostenible. Dinamarca ya está a la vanguardia de los países que lideran la medición y reducción de emisiones de carbono, y comprender su papel en el proceso de reclamos será fundamental para esto. Esto no solo tendrá un impacto positivo en el medio ambiente, sino que también ayudará a las aseguradoras a mejorar la eficacia en todo el proceso de reclamaciones.

A través de esta asociación estratégica, Solera ampliará aún más la medición de todas las emisiones de CO2 emitidas como resultado de una reparación. Esto enriquecerá sus datos globales de data lake de Dinamarca y mejorará su posición única para ofrecer la visión más precisa de las emisiones de CO2 relacionadas con la reparación de vehículos. Esperamos integrar esta tecnología en aún más negocios en el futuro".

Acerca de Solera

Solera es el líder mundial en software como servicio, datos y servicios de gestión del ciclo de vida de los vehículos. A través de cuatro líneas de negocio – reclamaciones de vehículos, reparaciones de vehículos, soluciones de vehículos y soluciones de flotas – Solera es el hogar de muchas marcas líderes en el ecosistema del ciclo de vida del vehículo, incluyendo Identifix, Audatex, DealerSocket, Omnitracs, LoJack, Spireon, eDriving/Mentor, Explore, cap hpi, Autodata y otras. Solera empodera a sus clientes tener éxito en la era digital al proporcionarles una solución de "servicio completo" que agiliza las operaciones, ofrece análisis basados en datos y mejora el compromiso del cliente, lo que Solera cree que ayuda a los clientes a impulsar las ventas, promover la retención de clientes y mejorar los márgenes de ganancias. Solera presta servicios a más de 280,000 clientes y socios globales en más de 120 países. Para más información visite, www.solera.com.

Acerca de F&P

F&P - Insurance & Pension Denmark es la asociación comercial danesa para compañías de seguros y fondos de pensiones. Representamos a 86 compañías de seguros y fondos de pensiones que operan en el mercado danés.

El sector de seguros y pensiones en Dinamarca juega un rol importante para abordar los desafíos de bienestar del estado suplementando los servicios de bienestar público. Ayudamos a ofrecer seguridad para los ciudadanos y las empresas en toda Dinamarca, al mismo tiempo que contribuimos a la estabilidad económica y al crecimiento.

F&P Brancheløsninger P/S es una subsidiaria de F&P, que desarrolla y mantiene soluciones de TI para el sector seguros y pensiones, incluidas Autotaks, que utilizan todas las compañías de seguros en Dinamarca. Construimos la plataforma danesa con productos de Solera, con quien hemos tenido una asociación estratégica durante casi 30 años.

Contacto:

Solera EMEA

SoleraEMEA@pancomm.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.