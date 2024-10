F&P versterkt strategische samenwerking met Solera via Sustainable Estimatics

Elke verzekeraar in Denemarken kan vanaf nu de CO2-uitstoot van scope 1, 2 en 3 in het proces voor verzekeringsclaims meten

LONDEN, Oct. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solera, wereldleider op het gebied van het beheer van de levenscyclus van de auto, kondigde vandaag aan dat F&P, de Deense brancheorganisatie voor verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen, zijn strategische samenwerking met Solera heeft uitgebreid door middel van de integratie van Solera's tool voor Sustainable Estimatics in het Autotaks-platform.

Elk jaar behandelen verzekeringsmaatschappijen in Denemarken meer dan 700.000 claims via Autotaks, het beheerplatform voor verzekeringsclaims van F&P. Dankzij de integratie van Solera's Sustainable Estimatics API kan elke verzekeraar in het land voortaan de CO2-uitstoot van de verschillende processen in de levenscyclus van een auto volgen en compenseren, zelfs de uitstoot van scope 3. Met deze stap stelt het bedrijf nieuwe eisen in het land en de wereld. 100% van de claims wordt gedekt en het streven van Denemarken om in 2050 CO2-neutraal te zijn, wordt zo steeds beter bereikbaar.

Als gevolg van de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zullen veel landen vanaf 2025 bedrijven verplichten om hun uitstoot te volgen en te rapporteren. Sustainable Estimatics is de enige specifieke oplossing voor autoverzekeringen om de CO2-uitstoot van scope 1, 2 en 3 te analyseren. Hij geeft verzekeraars inzicht in hun uitstoot en stelt ze in staat geloofwaardige, geverifieerde cijfers te presenteren. Ook kunnen verzekeraars via dashboards hun algemene voetafdruk voor schadeherstel zien en deze met landspecfieke en sectorbrede gegevens vergelijken.

"We zijn zeer tevreden over de uitbreiding van onze samenwerking met Solera en de integratie van deze primeur in de sector in ons Autotaks-platform", zegt Peder Herbo, directeur van Autotaks bij F&P. "Solera's oplossing is ISO-14064-01-geaccrediteerd. Hij geeft dus niet alleen toegang tot de grote hoeveelheid gegevens van Solera, maar we weten dat de gegevens voldoende betrouwbaar zijn om de nauwkeurigheid te bieden die we nodig hebben. We stellen er nieuwe eisen mee voor het meten van de CO2-uitstoot van verzekeringsclaims in het hele land. Zo helpen we de sector om zijn CO2-voetafdruk te verkleinen en efficiënter te worden."

Een van de opvallendste kenmerken van Solera's oplossing is dat gegevens van OEM's mogen worden gebruikt om schade na een ongeluk nauwkeurig te beoordelen. Via het Autotaks-platform kan deze nu de betrokken onderdelen identificeren en ze aan alle Deense vereisten aanpassen, zoals prijswijzigingen. Daardoor beschikken verzekeraars in het hele land over de meest nauwkeurige gegevens. Dit proces resulteert in een naadloze, efficiënte workflow tussen verzekeraars, carrosseriebedrijven en eindklanten.

Franck Carpentier, International Channel Sales & Operations Director bij Solera, zegt: "We zijn trots op de uitbreiding van onze samenwerking met F&P, een marktleider die er net als wij streeft naar een duurzamere auto-industrie. Denemarken is al een van de landen die voorop lopen in het meten en verminderen van hun CO2-uitstoot, en het is essentieel om de rol ervan in het claimsproces te begrijpen. Dit heeft niet alleen een positieve impact op het milieu, maar het stelt verzekeraars in staat om het volledige claimsproces efficiënter te maken.

Via deze strategische samenwerking zorgt Solera ervoor dat de volledige CO2-uitstoot als gevolg van een reparatie beter in kaart wordt gebracht. Het breidt daarmee zijn wereldwijde data lake uit met gegevens uit Denemarken en verbetert zijn unieke positie om het meest nauwkeurige inzicht te bieden in CO2-uitstoot die verband houdt met autoherstel. We kijken uit naar de toekomstige integratie van deze technologie in nog veel meer bedrijven."

Over Solera

Solera is de wereldleider op het gebied van software-as-a-service, data en services voor het beheer van de levenscyclus van de auto. Veel merken in vier verschillende branches (autoclaims, autoherstel, auto-oplossingen en wagenparkoplossingen) in het ecosysteem van de levenscyclus van de auto zijn onderdeel van Solera, zoals Identifix, Audatex, DealerSocket, Omnitracs, LoJack, Spireon, eDriving/Mentor, Explore, cap hpi, Autodata en anderen. Solera draagt bij aan het succes van klanten in het digitale tijdperk door middel van een one-stop-shop-oplossing die activiteiten stroomlijnt, datagedreven analyses biedt en contact met klanten verbetert. Solera is ervan overtuigd dat dit tot meer verkopen, betere klantretentie en hogere winstmarges leidt. Solera heeft meer dan 280.000 klanten en partners in meer dan 120 landen. Ga voor meer informatie naar www.solera.com.

Over F&P

F&P - Insurance & Pension Denmark is de Deense brancheorganisatie voor verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Wij vertegenwoordigen 86 verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen die actief zijn op de Deense markt.

In aanvuling op de sociale voorzieningen speelt de verzekerings- en pensioensector in Denemarken een belangrijke rol in het aanpakken van de uitdagingen van de verzorgingsstaat. We dragen bij aan zekerheid voor Deense burgers en bedrijven en aan de economische stabiliteit en groei van het land.

F&P Brancheløsninger P/S is een dochteronderneming van F&P. Deze ontwikkelt en onderhoudt IT-oplossingen voor de verzekerings- en pensioensector, zoals het Autotaks-platform, waar alle verzekeringsmaatschappijen in Denemarken gebruik van maken. We bouwen het Deense platform op producten van Solera, waar we al bijna dertig jaar strategisch mee samenwerken.

