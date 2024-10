Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 与 SunLine Transit Agency 携手庆祝加利福尼亚州新建加氢站

特梅库拉,加利福尼亚州, Oct. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases (CE&IG) Group 和 SunLine Transit Agency 近日庆祝新的液氢加氢站在加利福尼亚州千棕榈地区开业。 这座最先进的交通运输加氢站代表着加利福尼亚州氢能基础设施的重大拓展,为该地区带来了更清洁、更高效的燃料解决方案。 如今,该加氢站可为 SunLine Transit 现有的 32 辆氢燃料电池公交车提供燃料。随着更多 SunLine 车队向零排放过渡,这一数字还将持续增长。

“与 SunLine Transit Agency 携手合作,将为加利福尼亚州发展氢能经济所需的关键基础设施提供支持。”Nikkiso CE&IG 总裁兼首席执行官 Adrian Ridge 说道。 “凭借 Nikkiso 的经验和先进设备,SunLine 的加氢站将被视为现代加氢站设计的黄金标准,为其他交通枢纽过渡或增加加氢选项提供蓝图。”

“这个项目是我们与 SunLine 现有合作关系的扩展。我们的合作始于几年前,当时我们在千棕榈地区建成了一座压缩天然气站。”Nikkiso CE&IG Fueling and Solutions 总裁 Mike Mackey 说道。 “藉由该项目,我们建立了牢固的合作关系,并获得了为 SunLine 交付新加氢站的机会。 我们期待在未来几年继续通力合作,帮助它们全面转型为零排放车队。”

Nikkiso 领先市场的加氢站提供全天候加氢能力,帮助 SunLine 在科切拉谷地区的公交车准点运行。 该设施的高性能双软管加氢机符合 H35 和 H70 加氢协议,可在不到 10 分钟的时间内加满一辆公交车。 另外还可进行无限制连续加氢。

“作为科切拉谷地区唯一的公共交通提供商,我们致力于为每年服务的 300 万乘客提供零排放交通,”SunLine Transit Agency 首席执行官兼总经理 Mona Babauta 说道。 “这座加氢站标志着我们将整个车队转换为氢燃料电池公交车的重要里程碑,以造福我们的客户、社区和地球。”

SunLine Transit 计划在未来几周内开放第三台双软管加氢装置供公众使用,使该地区的私家车和商用车能够使用清洁的氢燃料,并推动低碳技术的进一步应用。 加氢站位于洛杉矶和菲尼克斯之间的战略位置,适合长途路线,使得途经该地区的汽车、长途卡车和公共汽车能够扩大目前的行驶范围。

Nikkiso 加氢解决方案的关键事实

Nikkiso 于 2002 年开始设计、制造、安装和维护加氢站

到 2025 年,Nikkiso 将在全球交付超过 35 座永久性的交钥匙加氢站

Nikkiso 永久性的交钥匙加氢站最多可拥有 8 条加氢通道,每小时可加注高达 2,000 公斤氢气



关于 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 是清洁能源和工业气体市场领域低温设备、技术和应用的领先供应商。 该集团在 14 个国家/地区拥有超过 1,800 名员工,由 Cryogenic Industries, Inc. 领导,该公司是 Nikkiso Co., Ltd. 的全资子公司 (TSE: 6376) 。

如需了解关于 Nikkiso CE&IG 的更多信息,请访问NikkisoCEIG.com。

媒体联系方式

pr@nikkisoceig.com

关于 SunLine Transit Agency

SunLine 在加利福尼亚州科切拉谷提供公共交通服务,服务范围覆盖 1,120 英里,载客量约为 300 万人次。 它率先部署了零排放公交车,特别是氢燃料电池电动公交车 (FCEB)。 1993 年,SunLine 董事会通过了一项自愿政策,寻求提供最低排放的替代燃料解决方案,这使得 SunLine 成为该州第一家将其整个车队转为使用压缩天然气 (CNG) 的交通运输机构。 SunLine 承诺到 2035 年将其所有公交车队转变为零排放公交车。

如需了解关于 SunLine Transit Agency 服务和政策的更多信息,请访问 SunLine.org。

