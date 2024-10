Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 與 SunLine Transit Agency 啟用加州新加氫站

特梅庫拉,加州, Oct. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases (CE&IG) 集團與 SunLine Transit Agency 最近在加州千棕櫚啟用全新液氫加氫站。 這座先進的公共交通加注站標誌著加州氫能源基礎設施的重要擴展,為該地區提供更清潔、更高效率的加注解決方案。 目前,這座加氫站可以為 SunLine Transit 現有的 32 輛氫燃料電池巴士提供加注服務;隨著 SunLines 的車隊逐步轉型為零排放,這個數字將會有所增加。

Nikkiso CE&IG 總裁兼行政總裁 Adrian Ridge 表示:「與 SunLine Transit Agency 合作,有助於推動加州氫經濟所需的關鍵基礎設施。 憑藉 Nikkiso 的經驗和先進設備,SunLine 的加氫站將成為現代氫燃料加注站設計的典範,為其他交通樞紐轉型或新增氫燃料選項提供藍圖。」

Nikkiso CE&IG Fueling and Solutions 總裁 Mike Mackey 說:「此項目是我們與 SunLine 現有合作的擴展,早在幾年前我們在千棕櫚完成了一座壓縮天然氣加注站時便開展了這段合作關係。 我們通過該項目建立了良好的相互關係,使我們有機會為 SunLine 提供新的加氫站。 我們期待在未來繼續合作,協助他們全面轉型為零排放車隊。」

Nikkiso 業界領先的加氫站提供全天候的加氫能力,協助 SunLine 的巴士在科切拉谷地區準時運行。 該設施的高效雙管加注裝置符合 H35 和 H70 加注標準,能在 10 分鐘內為一輛巴士加滿燃料。 此加氫站還能實現無限制的連續加注。

SunLine Transit Agency 行政總裁兼總經理 Mona Babauta 表示:「作為科切拉谷地區唯一的公共交通服務提供者,我們致力於為每年服務的三百萬乘客提供零排放的交通選擇。 這座加氫站是一個重要里程碑,標誌著我們將整個車隊轉型為氫燃料電池巴士,旨在造福我們的客戶、社區和地球。」

SunLine Transit 計劃在未來數週內開放第三個供公眾使用的雙管加注裝置,讓該地區的私人和商業車輛可使用潔淨氫燃料,促進低碳技術的普及。 此加氫站位於洛杉磯和鳳凰城之間的戰略位置,適合長途路線,讓駛越該地區的汽車、長途貨車和巴士能夠擴展其行駛距離。

關於 Nikkiso 氫燃料解決方案的關鍵資訊

Nikkiso 於 2002 年開始設計、製造、安裝和維修加氫站。

到 2025 年,Nikkiso 將在全球交付超過 35 座永久性一站式加氫站。

Nikkiso 的永久性一站式加氫站最多可設有八個加注車道,每小時可供應高達 2,000 公斤的氫燃料。



有關 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 是清潔能源與工業氣體市場板塊中低溫設備、技術和應用的領先供應商。 集團在 14 個國家僱用超過 1,800 名員工,以 Cryogenic Industries, Inc. 為首,是 Nikkiso Co., Ltd. 的全資附屬公司 (TSE: 6376)。

要了解有關 Nikkiso CE&IG 的更多資訊,請瀏覽:NikkisoCEIG.com。

關於 SunLine Transit Agency

SunLine 在加州科切拉谷地區提供公共交通服務,覆蓋 1,120 英里的服務範圍,每年運載約 300 萬名乘客。 該公司在零排放巴士的部署方面處於領先地位,特別是在氫燃料電池電動巴士 (FCEB)。 1993年,SunLine 董事會採納了自願政策,致力尋求提供最低排放的替代燃料解決方案,這使 SunLine 成為加州首個將整個車隊轉型為壓縮天然氣 (CNG) 的公共交通機構。 SunLine 致力在 2035 年前將其整個巴士車隊轉型為零排放。

欲了解 SunLine Transit Agency 的服務和政策,請瀏覽他們的官方網站 SunLine.org。

此公告隨附的照片可在以下網址查看:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2f39b576-d365-4013-b9ef-af93e870a487。

