Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group dan SunLine Transit Agency Raikan Stesen Bahan Api Hidrogen Baharu di California

TEMECULA, California, Oct. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases (CE&IG) Group dan SunLine Transit Agency baru-baru ini meraikan pembukaan stesen minyak berasaskan cecair hidrogen baharu di Thousand Palms, California. Stesen bahan api transit tercanggih ini mewakili pengembangan ketara infrastruktur hidrogen California, membawa penyelesaian bahan api yang lebih bersih dan cekap ke rantau ini. Hari ini, stesen hidrogen itu boleh membekalkan bahan api bagi operasi semasa SunLine Transit yang terdiri daripada 32 bas sel bahan api hidrogen — jumlah itu akan bertambah apabila lebih banyak operasi SunLine beralih kepada pelepasan sifar.

“Bekerjasama dengan SunLine Transit Agency menyokong infrastruktur kritikal yang diperlukan di California untuk memajukan ekonomi hidrogen,” kata Adrian Ridge, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Nikkiso CE&IG. “Dengan pengalaman dan peralatan canggih Nikkiso, stesen SunLine akan dianggap sebagai standard emas untuk reka bentuk stesen bahan api hidrogen moden, menyediakan pelan tindakan untuk hab transit lain yang beralih kepada atau menambah pilihan bahan api hidrogen.”

"Projek ini adalah pengembangan perkongsian sedia ada kami dengan SunLine yang bermula beberapa tahun lalu apabila kami menyiapkan stesen minyak asli termampat di Thousand Palms," kata Mike Mackey, Presiden Nikkiso CE&IG Fueling and Solutions. “Melalui projek itu, kami telah menjalin hubungan kukuh yang membawa kepada peluang untuk menghasilkan stesen hidrogen baharu SunLine. Kami teruja untuk bekerjasama pada tahun-tahun yang akan datang sementara mereka beralih sepenuhnya menjadi kumpulan sifar pelepasan.”

Stesen minyak hidrogen Nikkiso yang terkemuka di pasaran menyediakan keupayaan membekalkan api hidrogen 24/7 untuk membantu memastikan bas SunLine di wilayah Lembah Coachella mengikut jadual. Dispenser dwi-hos berprestasi tinggi kemudahan itu memenuhi protokol penjanaan bahan api H35 dan H70, dan boleh membekalkan bahan api bas dalam masa kurang daripada 10 minit. Stesen ini juga mampu menyediakan pengisian bahan api berturut-turut tanpa had.

"Sebagai satu-satunya penyedia pengangkutan awam di rantau Lembah Coachella, kami komited untuk membawa pengangkutan sifar pelepasan kepada tiga juta penumpang yang menerima khidmat kami setiap tahun,” kata Mona Babauta, Ketua Pegawai Eksekutif/Pengurus Besar di SunLine Transit Agency. “Stesen ini menandakan peristiwa penting dalam perjalanan kami untuk menukar keseluruhan operasi kami kepada bas sel bahan api hidrogen untuk memanfaatkan pelanggan kami, komuniti kami dan planet ini.”

SunLine Transit merancang untuk membuka unit pendispensan dwi-hos ketiga untuk kegunaan awam dalam beberapa minggu yang akan datang — menjadikan bahan api hidrogen bersih boleh diakses oleh kenderaan persendirian dan komersial di rantau ini dan terus memacu penggunaan teknologi rendah karbon. Kedudukan strategik stesen antara Los Angeles dan Phoenix berdekatan dengan laluan jarak jauh, membolehkan kereta dan trak jarak jauh serta bas yang melalui rantau ini untuk mengembangkan rangkaian semasa mereka.

Fakta utama tentang penyelesaian pengisian bahan api hidrogen Nikkiso

Nikkiso mula mereka bentuk, mengeluarkan, memasang dan menyediakan perkhidmatan untuk stesen hidrogen pada tahun 2002

Pada tahun 2025, Nikkiso akan menghantar lebih daripada 35 stesen hidrogen turnkey kekal di seluruh dunia

Stesen turnkey kekal Nikkiso boleh mempunyai sehingga lapan lorong yang menyalurkan sehingga 2,000kg hidrogen sejam



Perihal Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group ialah penyedia terkemuka peralatan kriogenik, teknologi dan aplikasi untuk segmen pasaran tenaga bersih dan gas industri. Kumpulan tersebut menggaji lebih daripada 1,800 orang di 14 negara dan diketuai oleh Cryogenic Industries, Inc. yang merupakan anak syarikat milik penuh Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376).

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Nikkiso CE&IG, layari NikkisoCEIG.com.

Perhubungan media

pr@nikkisoceig.com

Perihal SunLine Transit Agency

SunLine menyediakan perkhidmatan transit awam di Lembah Coachella California yang merangkumi kawasan perkhidmatan seluas 1,120 batu dan membawa kira-kira 3 juta penunggang. Ia telah merintis penggunaan bas sifar pelepasan, terutamanya untuk bas elektrik sel bahan api hidrogen (FCEB). Pada tahun 1993, Lembaga SunLine mengguna pakai dasar sukarela untuk mengejar penyelesaian bahan api alternatif yang memberikan pelepasan serendah mungkin, mendorong SunLine untuk menjadi agensi transit pertama di negeri ini yang menukar keseluruhan operasinya kepada gas asli termampat (CNG). SunLine komited untuk mengalihkan keseluruhan operasi basnya kepada pelepasan sifar menjelang 2035.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perkhidmatan dan dasar SunLine Transit Agency, lawati SunLine.org.

