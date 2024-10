Nikkiso CE&IG 그룹, 캘리포니아주에서 SunLine Transit Agency 와 새로운 수소 연료 충전소 개소 자축

캘리포니아 테메큘라, Oct. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 니키소 클린 에너지 앤드 인더스트리얼 가스(CE&IG) 그룹과 선라인 트랜짓 에이전시(SunLine Transit Agency)가 최근 캘리포니아주 사우전드 팜스에서 새로운 액체수소 기반 연료 충전소 개소를 자축했다. 이 최첨단의 교통 연료 충전소는 지역 전반에 청정하고 효율적인 연료 공급 솔루션을 구현하며 캘리포니아 수소 인프라의 유의미한 발전을 상징한다. 현재 이 충전소에서는 선라인 트랜짓이 보유한 수소 연료 전지 구동 버스 32대가 연료를 충전할 수 있고, 이 숫자는 향후 선라인이 제로 배출로의 전환을 가속화함에 따라 늘어날 예정이다.

니키소 CE&IG의 사장이자 CEO인 Adrian Ridge는 “선라인 트랜짓 에이전시와 맺은 파트너십이 수소 경제 발전을 위해 캘리포니아에 필요한 필수 인프라를 지탱한다”라며 “니키소의 경험과 첨단 장비를 활용해 선라인 충전소는 현대 수소 연료 충전소 설계의 표준으로 자리매김할 것이며, 수소 연료 충전 옵션으로 전환하거나 그와 같은 선택지를 추가하고자 하는 교통 허브에 청사진을 제시할 것”이라고 말했다.

니키소 CE&IG 연료 공급 솔루션을 총괄하는 사장 Mike Mackey는 “이 프로젝트는 수 년 전 사우전드 팜스에서 압축 천연가스 충전소 건설을 마친 후부터 선라인과 맺기 시작한 파트너십의 연장선상이다. 우리는 프로젝트를 통해 안정적인 관계를 다졌고, 이를 토대로 선라인의 새로운 수소 충전소를 구현할 기회를 얻었다. 앞으로도 몇 년에 걸쳐 선라인이 제로 배출 차량으로 완전히 전환하는 과정까지 함께할 수 있기를 기대한다”라고 말했다.

시장을 선도하는 니키소의 수소 연료 충전소는 코첼라 밸리 지역을 운행하는 선라인 버스들이 일정을 준수할 수 있게끔 연중무휴 24시간 수소 연료 충전 기능을 제공한다. 시설의 고성능 듀얼 호스 디스펜서는 H35와 H70 연료 공급 프로토콜을 충족하며, 10분 안에 버스에 연료를 공급할 수 있다. 또한 이 충전소는 무제한으로 연료 연속 공급이 가능하다.

선라인 트랜짓 에이전시의 CEO 겸 총괄 매니저 Mona Babauta는 “우리는 코첼라 밸리의 유일한 대중교통 공급업체로 연간 300만 명의 승객에게 제로 배출 교통수단을 제공하고자 최선을 다하고 있다. 이 충전소는 고객, 지역사회, 환경을 위해 전체 차량을 수소 연료 전지 버스로 전환하는 과정에서 의미가 큰 이정표”라고 말했다.

선라인 트랜짓은 향후 몇 주 안에 세 번째 듀얼 호스 디스펜서를 공공용으로 개방해 지역의 개인 및 상업용 차량이 청정한 수소 연료에 더 쉽게 접근할 수 있고, 저탄소 기술이 더 널리 채택되도록 이끌겠다는 계획이다. 이 충전소는 로스앤젤레스와 피닉스 사이의 요충지를 점하고 있어 장거리 노선과 이어지며, 따라서 이 지역을 지나는 자동차와 장거리 트럭 및 버스가 운행 거리를 더 확장할 수 있게 된다.

니키소 수소 연료 공급 솔루션의 주요 사항

니키소는 2002년부터 수소 충전소 설계, 제작, 설치, 서비스 제공을 해왔다.

니키소는 2025년 전 세계에 턴키(turnkey) 방식의 영구적인 수소 충전소를 35개 이상 공급한다는 계획이다.

니키소의 턴키 방식의 영구적인 충전소는 시간당 최대 2,000kg의 수소를 공급할 수 있는 레인을 최대 8개 갖출 수 있다.



Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 소개

니키소 클린 에너지 앤드 인더스트리얼 가스 그룹(Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group)은 청정 에너지 및 산업 가스 시장 부문을 대상으로 극저온 장비 기술 및 응용 솔루션을 제공하는 선도적인 기업이다. 14개국에서 1,800명 이상의 직원을 고용하고 있으며, 닛키소(Nikkiso Co., Ltd.) (도쿄증권거래소: 6376)가 전액 출자한 자회사인 Cryogenic Industries, Inc.이 운영을 담당한다.

Nikkiso CE&IG에 대해 보다 자세히 알고 싶다면 회사 홈페이지 (NikkisoCEIG.com)방문해 확인해 보세요.

SunLine Transit Agency 소개

선라인은 캘리포니아 코첼라 밸리에서 1,120마일에 이르는 지역에서 대중교통 서비스를 제공하며, 약 300만 명의 승객을 수송하고 있다. 또한, 수소 연료 전지 기반의 전기 버스(FCEB) 등 제로 배출 버스를 도입하는 데 앞장서고 있다. 1993년 선라인 이사회는 배기가스를 최저 수준으로 배출하는 대체 연료 솔루션을 추진한다는 정책을 자발적으로 채택했으며, 그 결과 선라인은 전체 차량을 압축 천연가스(CNG)로 전환한 미국 최초의 대중교통 기관이 되었다. 아울러 선라인은 2035년까지 보유한 전체 버스를 제로 배출 차량으로 전환한다는 목표에 전념하고 있다.

선라인 트랜짓 에이전시의 서비스와 정책에 대한 추가 사항은 웹사이트(SunLine.org)에서 확인할 수 있다.

