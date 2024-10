Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases ו-SunLine Transit Agency חוגגים תחנת תדלוק מימן חדשה בקליפורניה

טמקולה, קליפורניה, Oct. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (CE&IG) ו-SunLine Transit Agency חגגו לאחרונה פתיחת תחנת תדלוק חדשה מבוססת מימן נוזלי בט'אוזנד פאלמס, קליפורניה. תחנת תדלוק מעודכנת זו מייצגת הרחבה משמעותית של תשתית המימן של קליפורניה, ומביאה פתרון תדלוק נקי ויעיל יותר לאזור. כיום, תחנת המימן יכולה לתדלק את הצי הנוכחי של SunLine Transit המכיל 32 אוטובוסים עם תאי דלק מימן - והמספר הזה יגדל ככל שהצי של SunLines ישתנה כדי להגיע למצב של אפס פליטת פחמן.

"השותפות עם SunLine Transit Agency תומכת בתשתית קריטית הדרושה בקליפורניה לקידום כלכלת המימן", אמר אדריאן רידג' (Adrian Ridge), נשיא ומנכ"ל Nikkiso CE&IG. "עם הניסיון והציוד המתקדם של Nikkiso, התחנה של SunLine תיחשב כסטנדרט זהב לתכנון תחנות תדלוק מימן מודרניות, ותספק תוכנית למרכזי מעבר אחרים העוברים או מוסיפים אפשרויות לתדלוק באמצעות מימן".

"הפרויקט הזה הוא הרחבה של השותפות הקיימת שלנו עם SunLine שהחלה לפני כמה שנים כשהשלמנו את הבנייה של תחנת דלק טבעי דחוס בט'אוזנד פאלמס", אמר מייק מאקי (Mike Mackey), נשיא Nikkiso CE&IG Fueling and Solutions. "באמצעות הפרויקט הזה יצרנו קשר חזק שהוביל להזדמנות לספק את תחנת המימן החדשה של SunLine. אנו מצפים לעבוד יחד במשך שנים רבות כאשר הם יעברו באופן מלא לצי עם אפס פליטות פחמן".

תחנות תדלוק המימן המובילות בשוק של Nikkiso מספקות יכולת תדלוק מימן 24/7 כדי לסייע בשמירה על האוטובוסים של SunLine באזור עמק קואצ'לה בלוח הזמנים. מתקני הצינור הכפול בעלי הביצועים הגבוהים של המתקן עומדים בפרוטוקולי התדלוק H35 ו-H70, ויכולים לתדלק אוטובוס תוך פחות מ-10 דקות. התחנה מסוגלת גם לתדלוק גב אל גב ללא הגבלה.

"כספקית התחבורה הציבורית היחידה באזור עמק קואצ'לה, אנו מחויבים להביא תחבורה מאופסת פליטות לשלושה מיליון הנוסעים שאנו משרתים מדי שנה", אמרה מונה באבוטה (Mona Babauta), מנכ"לית SunLine Transit Agency. "תחנה זו מהווה ציון דרך משמעותי במסע שלנו להסבת כל הצי שלנו לאוטובוסים עם תאי דלק מימן לטובת לקוחותינו, הקהילה שלנו וכדור הארץ".

SunLine Transit מתכננת לפתוח יחידת ניפוק כפולה שלישית לשימוש ציבורי בשבועות הקרובים - הנגשת דלק מימן נקי לכלי רכב פרטיים ומסחריים באזור וקידום אימוץ נוסף של טכנולוגיות דלות פחמן. מיקומה האסטרטגי של התחנה בין לוס אנג'לס לפיניקס מתאים לנתיבים למרחקים ארוכים, ומאפשר למכוניות, משאיות למרחקים ארוכים ואוטובוסים הנוסעים באזור להרחיב את הטווח הנוכחי שלהם.

עובדות מפתח על פתרונות תדלוק המימן של Nikkiso

• Nikkiso החלה לתכנן, לייצר, להתקין ולתת שירות לתחנות מימן בשנת 2002

• בשנת 2025, Nikkiso תספק יותר מ -35 תחנות מימן קבועות ומוכנות לשימוש ברחבי העולם

• תחנות המפתח הקבועות של Nikkiso יכולות להכיל עד שמונה נתיבים המחלקים עד 2,000 ק"ג מימן בשעה

אודות Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

קבוצת Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases היא ספקית מובילה של ציוד, טכנולוגיות ויישומים קריוגניים לפלחי שוק של אנרגיה נקייה וגז תעשייתי. היא ספקית מובילה של ציוד, טכנולוגיות ויישומים קריוגניים לפלחי שוק של אנרגיה נקייה וגז תעשייתי. הקבוצה מעסיקה יותר מ-1,800 עובדים ב-14 מדינות ובראשה עומדת Cryogenic Industries, Inc, שהיא חברת בת בבעלות מלאה של Nikkiso Co., Ltd (TSE: 6376)

למידע נוסף על Nikkiso CE&IG בקרו באתר NikkisoCEIG.com.

למידע נוסף-מדיה

pr@nikkisoceig.com

אודות SunLine Transit Agency

SunLine מספקת שירותי תחבורה ציבורית בעמק קואצ'לה בקליפורניה, המשתרע על פני 1,120 מיילים ומסיע כ-3 מיליון נוסעים. היא הייתה חלוצה בפריסת אוטובוסים ללא פליטות, במיוחד עבור אוטובוסים חשמליים עם תאי דלק מימן (FCEB). בשנת 1993 אימצה מועצת המנהלים של SunLine מדיניות וולונטרית של חיפוש פתרונות דלק חלופיים המספקים את הפליטות הנמוכות ביותר האפשריות, מה שהוביל לכך ש-SunLine הפכה לסוכנות התחבורה הראשונה במדינה שהמירה את כל הצי שלה לגז טבעי דחוס (CNG). חברת SunLine מחויבת להעביר את כל צי האוטובוסים שלה לאפס פליטות עד 2035.

למידע נוסף על השירותים והמדיניות של SunLine Transit Agency, בקרו באתר SunLine.org.

