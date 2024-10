Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group dan SunLine Transit Agency Merayakan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen Baru di California

TEMECULA, California, Oct. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases (CE&IG) Group dan SunLine Transit Agency baru-baru ini merayakan pembukaan stasiun pengisian bahan bakar berbasis hidrogen cair baru di Thousand Palms, California. Stasiun pengisian bahan bakar transit canggih ini merupakan bentuk ekspansi infrastruktur hidrogen signifikan di California sehingga mampu menghadirkan solusi pengisian bahan bakar yang lebih bersih dan efisien di kawasan itu. Saat ini, stasiun hidrogen dapat mengisi bahan bakar armada 32 bus dengan sel bahan bakar hidrogen SunLine Transit. Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan semakin banyaknya armada SunLine yang bertransisi ke bebas emisi.

“Bermitra dengan SunLine Transit Agency mendukung infrastruktur penting yang dibutuhkan di California untuk memajukan perekonomian hidrogen,” ujar Adrian Ridge, Presiden dan CEO Nikkiso CE&IG. “Dengan pengalaman dan peralatan canggih Nikkiso, stasiun SunLine akan dianggap sebagai standar tertinggi untuk desain stasiun pengisian bahan bakar hidrogen modern, yang menjadi cetak biru bagi pusat transit lain yang beralih ke atau menambahkan opsi pengisian bahan bakar hidrogen.”

“Proyek ini merupakan ekspansi kemitraan kami dengan SunLine yang sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu, saat kami menyelesaikan stasiun gas alam terkompresi di Thousand Palms,” ujar Mike Mackey, Presiden Nikkiso CE&IG Fueling and Solutions. “Melalui proyek itu, kami menjalin hubungan kuat dan berpeluang menghadirkan stasiun hidrogen baru SunLine. Kami berharap dapat bekerja bersama-sama dalam beberapa tahun mendatang saat mereka sepenuhnya bertransisi ke armada bebas emisi.”

Stasiun pengisian bahan bakar hidrogen Nikkiso yang terdepan di pasar menyediakan kemampuan pengisian bahan bakar hidrogen 24 jam setiap hari untuk membantu menjaga agar bus SunLine di kawasan Coachella Valley dapat beroperasi sesuai jadwal. Dispenser selang ganda berkinerja tinggi fasilitas ini sesuai dengan protokol pengisian bahan bakar H35 dan H70, serta dapat mengisi bahan bakar bus dalam waktu kurang dari 10 menit. Stasiun ini juga mampu melakukan pengisian bahan bakar secara beruntun tanpa batas.

“Sebagai satu-satunya penyedia transportasi umum di kawasan Coachella Valley, kami berkomitmen untuk menghadirkan transportasi bebas emisi kepada tiga juta penumpang yang kami layani setiap tahunnya,” ujar Mona Babauta, CEO/Manajer Umum SunLine Transit Agency. “Stasiun ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan kami untuk mengubah seluruh armada kami menjadi bus sel bahan bakar hidrogen demi kepentingan pelanggan kami, komunitas kami, dan bumi.”

SunLine Transit berencana untuk membuka unit dispenser selang ganda ketiga untuk digunakan oleh masyarakat umum dalam beberapa minggu ke depan sehingga bahan bakar hidrogen bersih dapat digunakan oleh kendaraan pribadi dan komersial di kawasan itu serta mendorong pengadopsian teknologi rendah karbon secara lebih lanjut. Posisi strategis stasiun di antara Los Angeles dan Phoenix cocok untuk rute jarak jauh sehingga mobil dan truk serta bus jarak jauh yang melintasi kawasan itu bisa beroperasi lebih jauh lagi.

Fakta penting tentang solusi pengisian bahan bakar hidrogen Nikkiso

Nikkiso mulai merancang, membuat, memasang, dan menyervis stasiun hidrogen pada 2002

Pada 2025, Nikkiso akan mengirimkan lebih dari 35 stasiun hidrogen permanen dan siap pakai di seluruh dunia

Stasiun permanen dan siap pakai Nikkiso dapat memiliki hingga delapan jalur yang mengeluarkan hingga 2.000 kg hidrogen per jam



Tentang Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group adalah penyedia peralatan, teknologi, dan aplikasi kriogenik terkemuka untuk segmen pasar energi bersih dan gas industri. Grup ini mempekerjakan lebih dari 1.800 orang di 14 negara dan dipimpin oleh Cryogenic Industries, Inc. yang merupakan anak perusahaan dan sepenuhnya dimiliki oleh Nikkiso Co, Ltd. (TSE: 6376).

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Nikkiso CE&IG, kunjungi NikkisoCEIG.com.

Tentang SunLine Transit Agency

SunLine menyediakan layanan angkutan umum di Coachella Valley, California, yang menjangkau 1.802,5 km area layanan dan mengangkut kurang lebih 3 juta penumpang. SunLine ini menjadi pelopor penggunaan bus bebas emisi, terutama untuk bus listrik sel bahan bakar hidrogen (fuel cell electric bus, FCEB). Pada 1993, Dewan SunLine mengadopsi kebijakan sukarela untuk mencari solusi bahan bakar alternatif yang menghasilkan emisi serendah mungkin sehingga menjadikan SunLine sebagai lembaga transit pertama di negara bagian ini yang mengubah seluruh armadanya menjadi gas alam terkompresi (compressed natural gas, CNG). SunLine berkomitmen untuk mentransisikan seluruh armada busnya menjadi bebas emisi paling lambat pada 2035.

Untuk mengetahui secara lebih lanjut tentang layanan dan kebijakan SunLine Transit Agency, kunjungi SunLine.org.

