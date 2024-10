Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group und SunLine Transit Agency feiern neue Wasserstofftankstelle in Kalifornien

TEMECULA, Kalifornien, Oct. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases (CE&IG) Group und die SunLine Transit Agency feierten kürzlich die Eröffnung einer neuen Tankstelle für flüssigen Wasserstoff in Thousand Palms, Kalifornien. Diese hochmoderne Tankstelle für den öffentlichen Nahverkehr stellt eine bedeutende Erweiterung der Wasserstoffinfrastruktur in Kalifornien dar und bringt eine sauberere, effizientere Tanklösung in die Region. Heute kann die Wasserstofftankstelle die aktuelle Flotte von 32 Wasserstoff-Brennstoffzellenbussen von SunLine Transit betanken – diese Zahl wird steigen, da immer mehr Busse der Flotte von SunLine Transit auf emissionsfreie Fahrzeuge umgestellt werden.

„Die Partnerschaft mit der SunLine Transit Agency unterstützt die kritische Infrastruktur, die in Kalifornien benötigt wird, um die Wasserstoffwirtschaft voranzutreiben“, so Adrian Ridge, Präsident und CEO von Nikkiso CE&IG. „Dank der Erfahrung und der modernen Ausrüstung von Nikkiso wird die SunLine-Tankstelle als Goldstandard für das Design moderner Wasserstofftankstellen gelten und anderen Verkehrsknotenpunkten, die auf Wasserstoff umsteigen oder Wasserstoffoptionen hinzufügen möchten, als Vorlage dienen.“

„Dieses Projekt ist eine Erweiterung unserer bestehenden Partnerschaft mit SunLine, die vor einigen Jahren begann, als wir eine Erdgastankstelle in Thousand Palms fertigstellten“, kommentierte Mike Mackey, Präsident von Nikkiso CE&IG Fueling and Solutions. „Durch dieses Projekt haben wir eine starke Beziehung aufgebaut, die uns die Möglichkeit eröffnete, die neue Wasserstofftankstelle von SunLine bereitzustellen. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Jahren zusammenzuarbeiten, während sie vollständig auf eine emissionsfreie Flotte umstellen.“

Die marktführenden Wasserstofftankstellen von Nikkiso bieten rund um die Uhr die Möglichkeit, Wasserstoff zu tanken, damit die Busse von SunLine im Coachella Valley pünktlich fahren können. Die leistungsstarken Zweischlauch-Zapfsäulen der Anlage erfüllen die Betankungsprotokolle H35 und H70 und können einen Bus in weniger als 10 Minuten betanken. Die Tankstelle kann auch unbegrenzt hintereinander betankt werden.

„Als einziger Anbieter öffentlicher Verkehrsmittel in der Region Coachella Valley sind wir bestrebt, den drei Millionen Fahrgästen, die wir jährlich befördern, einen emissionsfreien Transport anzubieten“, so Mona Babauta, CEO/General Manager der SunLine Transit Agency. „Diese Station stellt einen bedeutenden Meilenstein auf unserem Weg dar, unsere gesamte Flotte auf Wasserstoff-Brennstoffzellenbusse umzustellen, zum Wohle unserer Kunden, unserer Gemeinschaft und des Planeten.“

SunLine Transit plant, in den nächsten Wochen eine dritte Zweischlauch-Abgabeeinheit für die öffentliche Nutzung zu eröffnen, um sauberen Wasserstoff als Kraftstoff für private und gewerbliche Fahrzeuge in der Region zugänglich zu machen und die weitere Einführung kohlenstoffarmer Technologien voranzutreiben. Die strategische Lage der Tankstelle zwischen Los Angeles und Phoenix eignet sich für Langstreckenfahrten, sodass Autos, LKWs und Busse, die durch die Region fahren, ihre derzeitige Reichweite erhöhen können.

Wichtige Fakten zu Nikkisos Wasserstoff-Betankungslösungen

Nikkiso begann 2002 mit der Entwicklung, Herstellung, Installation und Wartung von Wasserstofftankstellen.

Bis 2025 wird Nikkiso weltweit mehr als 35 schlüsselfertige Wasserstofftankstellen errichtet haben.

Die schlüsselfertigen, permanenten Tankstellen von Nikkiso können bis zu acht Zapfsäulen haben, die bis zu 2.000 kg Wasserstoff pro Stunde abgeben.



Über die Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Die Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group ist ein führender Anbieter von kryogener Anlagen, Technologien und Anwendungen für die Marktsegmente saubere Energie und Industriegase. Die Gruppe beschäftigt mehr als 1.800 Mitarbeiter in 14 Ländern und wird von Cryogenic Industries, Inc. geleitet, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376).

Weitere Informationen über Nikkiso CE&IG finden Sie unter NikkisoCEIG.com.

Medienkontakt

pr@nikkisoceig.com

Über SunLine Transit Agency

SunLine bietet öffentliche Nahverkehrsdienstleistungen im kalifornischen Coachella Valley an, das sich über ein 1.760 km großes Versorgungsgebiet erstreckt und von etwa 3 Millionen Fahrgästen genutzt wird. Das Unternehmen hat Pionierarbeit bei der Einführung von emissionsfreien Bussen geleistet, insbesondere bei Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektrobussen (FCEB). 1993 beschloss der Vorstand von SunLine, freiwillig nach alternativen Kraftstofflösungen mit möglichst geringen Emissionen zu suchen, was dazu führte, dass SunLine als erstes Verkehrsunternehmen im Bundesstaat seine gesamte Flotte auf komprimiertes Erdgas (CNG) umstellte. SunLine hat sich zum Ziel gesetzt, seine gesamte Busflotte bis 2035 auf emissionsfrei umzustellen.

Weitere Informationen zu den Dienstleistungen und Richtlinien der SunLine Transit Agency finden Sie unter SunLine.org.

