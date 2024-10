Bitget Wallet 荣膺应用程序下载量榜亚军，紧追 Binance 之后

Bitget Wallet 用户突破 4000 万,6 个月内增长 100%,成为超越加密货币交易所的 Web3 门户

维多利亚,塞舌尔, Oct. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的 Web3 非托管钱包 Bitget Wallet 在 9 月份的应用程序下载量接近 600 万次,成为全球下载量第二大的加密货币应用程序,仅次于 Binance,在新用户普及率方面超过了大多数 Web3 钱包和加密货币交易所。 Bitget Wallet 还宣布了全球用户突破 4000 万的里程碑,自 2024 年 3 月以来增长超过 100%。 这一大幅增长使 Bitget Wallet 成为今年增长最快的去中心化钱包,同时也表明人们对去中心化解决方案的需求不断增长,并将其定位为 Web3 的主要门户。

爆发式增长背后的主要驱动因素

有几个关键因素推动了 Bitget Wallet 的强劲增长。 其直观的用户界面和强大的产品功能让去中心化金融变得简单易行,特别是对于首次使用加密货币的用户而言。 该钱包将 Web3 的所有功能无缝集成到一个应用程序中,包括资产管理、互换、启动台、加密货币交易、质押和去中性化应用 (DApp) 浏览器。 该公司今年重要增长因素之一是与开放网络 (TON) 生态系统和 Telegram 的整合,方便用户直接在主流信息平台上访问钱包服务,为 Web2 用户进入 Web3 搭建桥梁。 仅在第三季度,该钱包的 TON 链上地址增长便达到惊人的 4886%。 此外,Bitget Wallet 在新兴市场迎来显著发展,为进入加密货币领域的新用户提供了顺畅的入门体验。 值得注意的是,Bitget Wallet 第三季度在非洲等地区的用户增长最为强劲,增幅高达 413%,其次是南亚地区的 126%和中东地区的 105%。

去中心化钱包:通向 Web3 的未来门户

Bitget Wallet 的快速扩张标志着该行业的一个大趋势:去中心化钱包正在成为 Web3 的重要门户,在用户群和功能方面与中心化交易所的竞争日益激烈。 现在,越来越多的钱包直接与 Web2 平台(如支付解决方案和社交通讯应用程序)合作,以提高代币直接从自监管钱包中取出的可用性。 然而,Web3 的发展仍然面临着挑战,尤其是在用户留存方面。 尽管入门门槛不断降低,但由于现实世界中的用例有限和用户界面复杂,去中心化生态系统中的用户留存可能面临困难。 因此,必须开发用户友好型应用程序,促进无缝互动,以确保在不断变化的数字环境中保证用户长期参与。

在一个应用程序中无缝集成所有 Web3 服务

自 2018 年成立以来,Bitget Wallet 已成为 Web3 的综合枢纽。 Bitget Wallet 支持 100 多条区块链、20,000 多个 DApp 和数百万种链上代币,是最大的去中心化市场之一。 该钱包的无缝互换功能可实现快速、低成本的代币互换,通过汇聚 100 多个去中心化交易所 (DEX) 的流动性来获得最佳价格。 第三季度,Bitget Wallet 上的互换活动增长 125%,DApp 活动增长 128%,代币转账激增 175%,这反映出去中心化金融服务的普及率在不断上升。 此外,其包括完整烛柱图、智能资金警报和热门代币发掘在内的先进工具为用户提供实时、深入的市场洞察,助力明智的交易决策。 Bitget Wallet 注重安全性,搭配无秘钥多方计算 (MPC) 钱包、链上资金跟踪和 3 亿美元的用户保护基金等功能,以确保安全和用户友好的体验。

Web3 的未来愿景

Bitget Wallet 首席运营官 (COO) Alvin Kan 表示:“用户突破 4000 万证明了我们的愿景,即让每个人在任何地方都能使用加密货币。 Bitget Wallet 单月下载量接近 600 万次,接近顶级交易所,这表明去中心化钱包正在赶超中心化平台,我们很高兴能引领这一转变。 我们的使命很明确:为十亿新用户提供安全、用户友好的 Web3 门户。” 他补充:“Web3 的未来取决于我们如何有效地弥合 Web2 和 Web3 之间的差距。 通过与 Telegram 等平台整合,我们简化了加密货币向主流用户普及的过程,并创建了能与去中心化平台无缝互动的工具。 去中心化钱包将发展成为数十亿新用户首次探索 Web3 的主要门户之一。”

关于 Bitget Wallet

Bitget Wallet 是全球领先的非托管 Web3 钱包和去中心化生态系统平台之一。 凭借 Bitget Onchain Layer,该钱包已做好充分准备,通过共同创造和战略孵化,发展迅速成长的 DeFi 生态系统。 除了强大的 Swap 功能外,Bitget Wallet 还提供多链资产管理、智能资金洞察、原生 Launchpad、铭文中心 (Inscriptions Center) 和赚币中心 (Earning Center) 。 Bitget Wallet 支持超过 100 条主区块链、500,000 多种代币和各种 DApp,是您发掘资产和探索 Web3 的首选钱包。

