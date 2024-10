Bitget Wallet Menjadi Apl Kedua Paling Banyak Dimuat Turun Mengekori Rapat Binance

Bitget Wallet Melepasi 40 juta pengguna dengan Pertumbuhan 100% dalam masa 6 Bulan, Muncul sebagai Gerbang Web3 Melalui Pertukaran Kripto

VICTORIA, Seychelles, Oct. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet, dompet bukan jagaan Web3 terkemuka, telah menyaksikan hampir 6 juta muat turun aplikasi pada bulan September, menjadi aplikasi kripto kedua paling banyak dimuat turun di seluruh dunia mengekori Binance dan mengatasi majoriti dompet Web3 dan pertukaran kripto dalam penggunaan pengguna baharu. Bitget Wallet juga telah mengumumkan pencapaian melepasi 40 juta pengguna di seluruh dunia, meningkat lebih 100% sejak Mac 2024. Pertumbuhan yang ketara ini meletakkan Bitget Wallet sebagai dompet terdesentralisasi yang paling pesat berkembang tahun ini, dan menunjukkan permintaan yang semakin meningkat untuk penyelesaian terdesentralisasi, meletakkannya sebagai pintu masuk utama ke Web3.

Pemacu Utama Di Sebalik Pertumbuhan yang Meletup

Beberapa faktor utama telah mendorong pertumbuhan Bitget Wallet yang mengagumkan. Antara muka pengguna yang intuitif dan ciri produk yang mantap menjadikan kewangan terdesentralisasi boleh diakses, terutamanya untuk pengguna kripto kali pertama. Dompet itu menyepadukan semua Web3 dengan lancar dalam satu apl—termasuk pengurusan aset, swap, pad pelancaran, perdagangan kripto, pemilikan dan penjelajah DApp—ke dalam satu platform. Aspek penting pertumbuhannya tahun ini ialah penyepaduan dengan ekosistem TON dan Telegram, yang telah memudahkan akses pengguna kepada perkhidmatan dompet secara langsung dalam platform pemesejan popular, sekaligus merapatkan pengguna Web2 ke Web3. Pada Q3 sahaja, dompet itu menyaksikan pertumbuhan luar biasa 4886% dalam alamat rantaian TON. Selain itu, Bitget Wallet telah mendapat daya tarikan yang ketara dalam kemunculan pasaran baharu, membolehkan pengalaman penerimaan baharu yang lancar untuk pengguna baharu yang memasuki ruang kripto. Terutamanya bagi Bitget Wallet yang menyaksikan pertumbuhan pengguna terhebat pada suku ke-3 yang dicatatkan di wilayah seperti Afrika dengan peningkatan yang mengejutkan sebanyak 413%, diikuti oleh Asia Selatan pada 126% dan Timur Tengah pada 105%.

Dompet Terdesentralisasi: Gerbang Masa Depan ke Web3

Perkembangan pesat Bitget Wallet menandakan trend yang lebih luas dalam industri: dompet terdesentralisasi muncul sebagai pintu masuk penting ke Web3, semakin bersaing dengan pertukaran berpusat dari segi pangkalan pengguna dan kefungsian. Lebih banyak dompet kini berfungsi secara terus dengan platform Web2, seperti penyelesaian pembayaran dan apl pemesejan sosial, bagi meningkatkan kebolehgunaan token terus daripada dompet jagaan sendiri. Walau bagaimanapun, landskap Web3 masih menghadapi cabaran, terutamanya dari segi pengekalan pengguna. Walaupun penerimaan telah menjadi lebih mudah, pengekalan pengguna dalam ekosistem terdesentalisasi mungkin sukar disebabkan oleh kes penggunaan dunia sebenar yang terhad dan antara muka pengguna yang kompleks. Oleh itu, adalah penting untuk membangunkan aplikasi mesra pengguna dan memudahkan interaksi yang lancar untuk memastikan penglibatan jangka panjang dalam landskap digital yang sedang berkembang ini.

Penyepaduan Lancar Semua Perkhidmatan Web3 dalam Satu Apl

Sejak penubuhannya pada 2018, Bitget Wallet telah memantapkan dirinya sebagai hab Web3 yang komprehensif. Ia menyokong 100+ rantaian blok, 20,000+ DApps dan berjuta-juta token pada rantaian, meletakkannya di kalangan pasaran terdesentralisasi terbesar. Ciri tukar (swap) dompet yang lancar membolehkan pertukaran token yang cepat dan kos efektif, mendapatkan harga terbaik dengan mengagregat kecairan daripada 100+ DEX. Pada S3, aktiviti pertukaran pada Bitget Wallet meningkat 125%, manakala aktiviti DApp meningkat 128% dan pemindahan token melonjak sebanyak 175%, mencerminkan peningkatan penggunaan perkhidmatan kewangan terdesentralisasi. Tambahan pula, alatan canggihnya—termasuk carta batang lilin (candlestick) penuh, Makluman Wang Pintar dan penemuan token hangat—menyediakan pengguna dengan cerapan pasaran masa nyata yang mendalam untuk membuat keputusan perdagangan dimaklum. Dengan tumpuan pada keselamatan, Bitget Wallet menyertakan ciri seperti dompet MPC tanpa kunci, penjejakan dana dalam rantaian dan dana perlindungan pengguna berjumlah $300 juta, memastikan pengalaman yang selamat dan mesra pengguna.

Visi untuk Masa Depan Web3

Alvin Kan, COO Bitget Wallet, berkata, "Melepasi 40 juta pengguna adalah bukti visi kami untuk menjadikan kripto boleh diakses oleh semua orang, di mana-mana sahaja. Bitget Wallet mencatat hampir 6 juta muat turun dalam sebulan, menutup bursa teratas yang menandakan bahawa dompet terdesentralisasi menghampiri platform terpusat dan kami teruja untuk menerajui peralihan ini. Misi kami adalah jelas: untuk menyediakan gerbang yang selamat dan mesra pengguna kepada Web3 untuk satu bilion pengguna seterusnya" Dia menambah, "Masa depan Web3 bergantung pada keberkesanan kami merapatkan jurang antara Web2 dan Web3. Dengan menyepadukan dengan platform seperti Telegram, kami memudahkan penggunaan kripto untuk pengguna arus perdana dan mencipta alat yang membolehkan interaksi lancar dengan platform terdesentralisasi. Dompet terdesentralisasi akan berkembang untuk berfungsi sebagai salah satu pintu masuk utama untuk berbilion-bilion pengguna baharu yang meneroka Web3 buat kali pertama"

Mengenai Bitget Wallet

Bitget Wallet dikenali sebagai salah satu daripada dompet Web3 bukan jagaan terkemuka di dunia dan platform ekosistem terdesentralisasi. Dengan Bitget Onchain Layer, dompet itu bersedia untuk membangunkan ekosistem DeFi yang sedang berkembang melalui penciptaan bersama dan inkubasi strategik. Selain daripada fungsi Tukar yang hebat, Bitget Wallet juga menawarkan pengurusan aset multi-rantai, cerapan wang pintar, Pad Pelancar asli, Pusat Inskripsi dan Pusat Pendapatan. Menyokong lebih 100 blok utama, 500,000+ token dan pelbagai jenis DApps, Bitget Wallet ialah dompet teratas anda untuk penemuan aset dan penerokaan Web3.

