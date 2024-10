Bitget Wallet, Binance에 이어 두 번째로 가장 많은 다운로드수 기록하며 1위 맹추격

Bitget Wallet, 사용자 수 4천만 명 넘어서며 6개월 만에 100% 성장률 기록, 암호화폐 거래소 뛰어넘는 웹3.0 게이트웨이로 부상

빅토리아, 세이셸, Oct. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 대표적인 Web3 비수탁형 지갑인 Bitget Wallet 이 9월 기준 약 600만 건의 앱 다운로드를 기록하며 Binance에 이어 전 세계에서 두 번째로 많은 다운로드 수를 기록했으며, 신규 사용자 채택 기준으로는 대다수의 Web3 지갑과 암호화폐 거래소를 추월한 암호화폐 앱으로 주목받았다. Bitget Wallet은 2024년 3월 이후 전 세계 사용자 수 4천만 명을 돌파하며100% 이상의 증가율을 기록한 기념비를 세우기도 했다. 이처럼 눈에 띄는 성장세를 보인 Bitget Wallet은 올해 가장 빠르게 성장하는 탈중앙화 지갑이 되는 한편, 이를 통해 탈중앙화 솔루션에 대한 수요 증가를 보여주며 웹3.0의 주요 엔트리포인트로 자리매김하고 있다.

<Bitget Wallet, 6개월 만에 100% 성장세 구가하며 사용자 수 4,000만명 돌파... 거래소 뛰어 넘어 웹3.0 게이트웨이로 부상>

폭발적 성장세 이끈 주요 동인 진단

Bitget Wallet의 이처럼 인상적인 성장을 이끈 배경으로 몇 가지 주요 요인이 지목된다. 직관적인 사용자 인터페이스와 강력한 제품 기능은 암호화폐를 처음 접한 사용자조차도 탈중앙화 금융에 쉽게 접근할 수 있도록 도와준다. 이 지갑은 자산 관리, 스왑, 런치패드, 암호화폐 거래, 스테이킹, 디앱 탐색기 등 웹3.0의 모든 기능을 하나의 단일 앱에 원활하게 통합하여 하나의 플랫폼으로 서비스를 제공한다. 특히 올 해 성장을 이끈 핵심 측면을 살펴보면 TON 생태계 및 텔레그램과의 통합으로 사용자가 인기 메시징 플랫폼 내에서 직접 지갑 서비스에 액세스할 수 있게 되어 웹2 사용자를 웹3로 연결한 것이 요인으로 지목된다. 3분기에만 TON 온체인 주소가 무려 4886%라는 놀라운 성장률을 기록하였다. Bitget Wallet은 신흥 시장에서 상당한 인기를 얻으며 암호화폐 시장에 들어선 신규 사용자들에게 원활한 온보딩 경험을 제공하고 있다. 특히, Bitget Wallet은 3분기 기준 아프리카 지역에서 413%라는 놀라운 증가율을 기록해 가장 높은 사용자 증가율을 보였고, 남아시아 지역에선 126%, 중동에선 105%로 그 뒤를 잇게 되었다.

탈중앙화 지갑: 웹3.0으로 가는 미래의 관문

Bitget Wallet의 이처럼 빠른 성장은 탈중앙화 지갑이 웹3.0의 필수 관문으로 부상하며 사용자 기반과 기능 면에서 중앙화된 거래소와 점점 더 경쟁하고 있다는 업계의 광범위한 트렌드를 시사한다. 결제 솔루션이나 소셜 메시징 앱과 같은 웹2.0 플랫폼과 직접 연동하여 자체 보관형 지갑에서 직접 토큰의 사용성을 높이는 지갑이 늘어나는 추세이다. 하지만 웹3.0 환경은 특히 사용자 유지 측면에서 여전히 많은 도전과제를 안고 있다. 온보딩은 쉬워졌지만, 제한된 실제 사용 사례와 복잡한 사용자 인터페이스로 인해 탈중앙화 생태계 내에서 사용자 유지는 어려운 과제가 될 수 있다. 때문에 진화하는 디지털 환경에서 장기적인 참여를 보장하기 위해선 사용자 친화적인 애플리케이션 개발과 이들과의 원활한 인터랙션이 더욱 중요해졌다.

단일 앱에서 모든 웹3.0 서비스를 차질 없이 통합하기

Bitget Wallet은 2018년 설립 이후, 종합적인 웹3.0 허브로 자리매김하였다. 100개 이상의 블록체인, 20,000개 이상의 디앱 (DApps), 수백만 개의 토큰을 온체인으로 지원하며 최대 규모의 탈중앙화 마켓플레이스 중 하나로 자리 잡게 된 것이다. 지갑의 원활한 스왑 기능을 통해 빠르고 비용 효율적인 토큰 교환이 가능하며, 100개 이상의 거래소(DEXes)에서 유동성을 모아 최적의 가격을 찾아내는 기능을 제공한다. 3분기 Bitget Wallet의 스왑 활동은 125% 증가했으며, 디앱 활동은 128%, 토큰 전송은 175% 증가하여 탈중앙 금융 서비스의 채택이 증가하고 있음을 반영하였다. 또한 전체 캔들스틱 차트, 스마트 머니 알림 (Smart Money Alerts), 핫 토큰 검색 등의 고급 툴 기능을 통해 사용자가 정보에 입각한 거래 결정을 내릴 수 있도록 실시간으로 심층적인 시장 인사이트를 제공하고 있다. 보안에 중점을 둔 Bitget Wallet은 키가 필요 없는 MPC 지갑, 온체인 자금 추적, 3억 달러 규모의 사용자 보호 기금과 같은 기능을 갖추고 있어 안전하고 사용자 친화적인 경험을 보장한다.

웹3.0 시대의 미래를 위한 비전

Bitget Wallet의 COO인 Alvin Kan은 “사용자 수가 4,000만명을 돌파하면서 누구나 어디에서건 암호화폐 접근을 실현하겠다는 우리의 비전을 증명하게 되었다. Bitget Wallet은 한 달 만에 600만 건에 가까운 다운로드를 기록하며 탈중앙화 지갑이 중앙화된 플랫폼을 바짝 추격하고 있음을 보여주었고, 우리가 이 같은 변화를 주도하게 매어 기쁜 마음이다. 우리가 추구하는 미션은 분명하다. 즉 그 다음 여기를 이용하게 될 10억 명의 사용자들을 대상으로 안전하고 사용자 친화적인 웹3.0 게이트웨이를 제공하는 것이다.”라고 강조했다. 그는 이어 “웹3.0의 미래는 웹2.0과 웹3.0 사이의 간극을 얼마나 효과적으로 연결시켜주느냐에 달려있다. 텔레그램과 같은 플랫폼과의 통합을 통해 주류 사용자들의 암호화폐 채택을 단순화하고 탈중앙화 플랫폼과의 원활한 상호작용을 가능케하는 툴을 만들고 있다. 탈중앙화 지갑은 발전을 거듭하며 웹3.0을 처음 접하는 수십억 명의 신규 사용자들을 위한 주요 진입점 중 하나로 자리매김하게 될 것이다.”라고 전망했다.

Bitget Wallet 은 세계 최고 수준의 비수탁형 웹3.0 지갑이자 탈중앙화 생태계 플랫폼으로 두각을 나타내고 있다. Bitget Onchain Layer를 바탕으로 이 지갑은 공동 창작과 전략적 인큐베이팅을 통해 급성장하는 탈중앙 금융 생태계를 발전시킬 준비가 잘 되어 있다. 강력한 스왑 기능 외에도 Bitget Wallet은 멀티체인 자산 관리, 스마트 머니 인사이트, 기본 런치패드, 인스크립션 센터, 수익 센터도 제공합니다. 100개 이상의 주요 블록체인, 50만 개 이상의 토큰, 다양한 디앱을 지원하는 Bitget Wallet은 자산 검색과 웹 3.0 탐색을 위한 최고의 지갑으로 주목 받고 있다.

