Bitget Walletがバイナンス (Binance) に迫るダウンロード数第2位のアプリに

6ヵ月で100%の成長を記録したBitget Wallet、ユーザー数4,000万人を突破し、仮想通貨取引所からWeb3のゲートウェイへと躍進

セイシェル・ビクトリア発, Oct. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Web3の主要非管理型ウォレットであるBitget Walletは、9月にアプリのダウンロード数が600万近くに到達し、バイナンスに次いで世界で第2位にダウンロード数の多い仮想通貨アプリとなり、新規ユーザー数ではWeb3ウォレットや仮想通貨取引所の大半を上回った。 同社の発表によると、2024年3月以降、世界のユーザー数が100%以上増加し、4,000万人を突破した。 この大幅な成長により、Bitget Walletは今年最も急成長を遂げている分散型ウォレットとなり、分散型ソリューションに対する需要の高まりを示し、分散型ソリューションをWeb3への主要なエントリー ポイントとして位置付けている。

爆発的な成長の背後にある主な要因

Bitget Walletの目覚ましい成長には、それを支えている主な要因がいくつか存在する。 同社の提供する直感的なユーザーインターフェイスと堅牢な製品機能は、特に暗号通貨を初めて使用するユーザーにとって、分散型金融を利用しやすくするものだ。 同ウォレットは、資産管理、スワップ、ローンチパッド、暗号通貨取引、ステーキング、DAppエクスプローラーなど、Web3のすべてを1つのアプリにシームレスに統合し、単一のプラットフォームにまとめている。 今年の成長の極めて重要な側面は、TONエコシステムとテレグラム (Telegram) との統合であり、これにより、ユーザーは人気のメッセージングプラットフォーム内で直接ウォレットサービスにアクセスできるようになり、Web2からWeb3への移行をスムーズにする架け橋となっている。 第3四半期だけで、同ウォレットのTONオンチェーンアドレスは4886%増という驚異的な記録を達成している。 さらに、Bitget Walletは新興市場で大きな注目を集めており、暗号通貨業界に参入する新規ユーザーにとってスムーズなオンボーディングエクスペリエンスを実現している。 特に、第3四半期にアフリカなどの地域でユーザー数が最も増加し、413%増という驚異的な数字を記録、続いて南アジアが126%、中東が105%となった。

分散型ウォレット:Web3への未来のゲートウェイ

Bitget Walletの急速な拡大は、業界のより広範な傾向を示している。分散型ウォレットはWeb3への重要なゲートウェイとして台頭しており、ユーザーベースと機能の面で集中型取引所とより競合するようになっている。 より多くのウォレットが、支払ソリューションやソーシャルメッセージングアプリなどのWeb2プラットフォームと直接連携して、自己管理型ウォレットから直接トークンを利用できるようになっている。 ただし、Web3環境は、特にユーザー維持の点で依然として課題に直面している。 オンボーディングは容易になったものの、実際の使用例が限られており、ユーザーインターフェイスが複雑なため、分散型エコシステム内でユーザーを維持することは困難となっている。 したがって、この進化するデジタル環境で長期的なエンゲージメントを確保するには、ユーザーフレンドリーなアプリケーションを開発し、シームレスなインタラクションを促進することが重要となる。

すべてのWeb3サービスを1つのアプリにシームレスに統合

2018年の設立以来、Bitget Walletは包括的なWeb3ハブとしての地位を確立してきた。 100以上のブロックチェーン、20,000以上のDApp、オンチェーン上の数百万のトークンをサポートし、最大規模の分散型マーケットプレイスとして位置付けられている。 同ウォレットのシームレスなスワップ機能により、高速でコスト効率の高いトークン交換が可能になり、100以上のDEXから流動性を集約することで最適な価格を調達することができる。 第3四半期には、Bitget Walletでのスワップ活動が125%増、DApp活動が128%増、トークン転送が175%増となり、分散型金融サービスの利用拡大を示している。 さらに、フルローソク足チャート、スマートマネーアラート、ホットトークンの発見などの高度なツールにより、ユーザーはリアルタイムで詳細な市場分析情報を入手し、情報に基づいた取引決定を行うことができる。 セキュリティに重点を置いたBitget Walletには、キーレスMPCウォレット、オンチェーンファンド追跡、3億米ドル (約449億2,949万円) のユーザー保護基金などの機能が含まれており、安全でユーザーフレンドリーなエクスペリエンスを保証するものとなっている。

Web3の未来のビジョン

Bitget Walletの最高執行責任者 (COO) であるアルヴィン・カン (Alvin Kan) は以下のように述べている。「ユーザー数の4,000万人到達は、すべての人がどこにおいても暗号通貨を利用できるようにするという当社のビジョンを証明するものです。 Bitget Walletは1ヵ月で約600万ダウンロードを記録し、トップ取引所に迫っています。これは、分散型ウォレットが中央集権型プラットフォームに追いついていることを示しており、当社はこの変化をリードできることを嬉しく思っています。 当社の使命は明確です。さらに10億人のユーザーに、Web3への安全でユーザーフレンドリーなゲートウェイを提供することです」。 同氏はさらに次にように付け加えている。「Web3の将来は、Web2とWeb3のギャップをいかに効果的に埋められるかにかかっています。 テレグラムのようなプラットフォームと統合することで、主流のユーザーにとって暗号通貨の採用を簡素化し、分散型プラットフォームとのシームレスなやり取りを可能にするツールを作成しています。 分散型ウォレットは、Web3に初めて触れる何十億人もの新しいユーザーにとって主要なエントリポイントの1つとして機能するように進化します」。

Bitget Walletについて

Bitget Walletは、世界をリードする非管理型Web3ウォレットおよび分散型エコシステムプラットフォームの1つである。 Bitget Onchain Layerにより、このウォレットは共同作成と戦略的インキュベーションを通じて急成長するDeFiエコシステムを開発する態勢が整っている。 Bitget Walletは、強力なスワップ機能の他に、マルチチェーン資産管理、スマートマネーインサイト、ネイティブローンチパッド、インスクリプションセンター、および収益センターも提供する。 100を超える主要なブロックチェーン、500,000を超えるトークン、幅広いDAppをサポートするBitget Walletは、資産の発見とWeb3の利用開始に最適なウォレットとなっている。

