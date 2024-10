Bitget Wallet est désormais la deuxième application la plus téléchargée, tout juste derrière Binance

Avec une croissance de 100 % en 6 mois, Bitget Wallet dépasse les 40 millions d’utilisateurs et s’impose comme passerelle Web3 des crypto-bourses

VICTORIA, Seychelles, 17 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet, portefeuille Web3 non dépositaire de premier plan, a enregistré près de 6 millions de téléchargements en septembre, devenant ainsi la deuxième application de cryptomonnaies la plus téléchargée au monde, après Binance. L’adoption de Bitget Wallet par de nouveaux utilisateurs dépasse largement celle de la plupart des autres portefeuilles Web3 et crypto-bourses. Bitget Wallet a également annoncé avoir franchi le cap des 40 millions d’utilisateurs à l’international, soit une augmentation de plus de 100 % depuis mars 2024. Cette importante poussée fait de Bitget Wallet le portefeuille décentralisé à la croissance la plus rapide de l’année, et met en lumière la demande de solutions décentralisées en pleine expansion, les positionnant ainsi comme des points d’accès majeurs au Web3.

Facteurs clés de cette croissance foudroyante

Plusieurs facteurs clés ont conduit à la croissance impressionnante de Bitget Wallet. Son interface utilisateur est intuitive et les caractéristiques de ses produits sont durables. Le résultat est un accès facilité à la finance décentralisée, en particulier pour les nouveaux venus dans le monde de la cryptomonnaie. Le portefeuille intègre harmonieusement toutes les fonctionnalités Web3 dans une seule application, notamment la gestion d’actifs, les contrats d’échange, les plateformes de financement, la négociation de cryptomonnaie, le staking et la recherche de DApps. Tout est là, sur une seule et même plateforme. L’intégration à l’écosystème TON et à Telegram a constitué un aspect essentiel de la croissance de cette année, en facilitant l’accès des utilisateurs aux services du portefeuille directement depuis la plateforme de messagerie populaire, accompagnant les utilisateurs du Web2 vers le Web3. Le portefeuille a enregistré une croissance incroyable de 4 886 % des adresses TON onchain ne serait-ce qu’au cours du troisième trimestre. De plus, Bitget Wallet a gagné en importance sur les marchés émergents, permettant aux nouveaux utilisateurs d’accéder facilement à l’espace des cryptomonnaies. Bitget Wallet a notamment connu la plus forte croissance de son nombre d’utilisateurs au troisième trimestre dans des régions comme l’Afrique avec une augmentation stupéfiante de 413 %, suivie par l’Asie du Sud avec 126 % et le Moyen-Orient avec 105 %.

Portefeuilles décentralisés : accès futur au Web3

L’expansion rapide de Bitget Wallet est révélatrice d’une tendance plus importante du secteur, à savoir que les portefeuilles décentralisés émergent comme des passerelles essentielles vers le Web3, rivalisant de plus en plus, en termes de base d’utilisateurs et de fonctionnalités, avec les bourses centralisées. De plus en plus de portefeuilles fonctionnent désormais directement depuis des plateformes du Web2, telles que des solutions de paiement et des applications de messagerie sociale. Le but est d’accroître la facilité d’utilisation des jetons directement depuis les portefeuilles auto-dépositaires. Toutefois, l’univers du Web3 reste confronté à des défis, notamment en termes de fidélisation des utilisateurs. Si l’accès est désormais plus simple, fidéliser les utilisateurs des écosystèmes décentralisés peut s’avérer difficile, en raison des cas d’utilisation limités dans le monde réel et des interfaces utilisateur complexes. Il est donc essentiel de développer des applications faciles d’utilisation et de simplifier les interactions intégrées afin de garantir un engagement à long terme des utilisateurs dans ce paysage numérique en pleine évolution.

Intégration simplifiée de tous les services Web3 dans une seule application

Depuis sa création en 2018, Bitget Wallet s’est imposé comme un pôle Web3 complet. Il prend en charge plus de 100 blockchains, plus de 20 000 DApps et des millions de jetons onchain, ce qui le place parmi les plus importants marchés décentralisés. La fonction de swap, ou contrat d’échange, intégrée au portefeuille permet des échanges de jetons rapides et économiques, en obtenant les meilleurs prix grâce à l’agrégation des liquidités de plus de 100 DEX. Au troisième trimestre, l’activité de swap a augmenté de 125 % sur Bitget Wallet, tandis que les activités DApps ont elles augmenté de 128 % et que les transferts de jetons ont fait un bond de 175 %, reflétant ainsi l’adoption croissante des services financiers décentralisés. Par ailleurs, ses outils avancés — notamment les graphiques en chandelier, les alertes financières pertinentes, et la présentation de jetons tendance — permettent de fournir aux utilisateurs des informations détaillées et en temps réel sur le marché, permettant ainsi des prises de décisions de trading éclairées. Mettant l’accent sur la sécurité, Bitget Wallet propose des fonctionnalités telles que le portefeuille MPC sans clé, le suivi des fonds on-chain et un fonds de protection des utilisateurs de 300 millions de dollars, garantissant ainsi une expérience sûre et simple.

Une vision pour l’avenir du Web3

Alvin Kan, Directeur de l’exploitation de Bitget Wallet, a ainsi déclaré : « Dépasser les 40 millions d’utilisateurs témoigne de notre volonté de rendre les cryptomonnaies accessibles à tous et partout. Bitget Wallet a enregistré près de 6 millions de téléchargements en un mois, se rapprochant ainsi des principales bourses. Cela indique que les portefeuilles décentralisés sont en train de rattraper les plateformes centralisées, et nous sommes ravis d’être au premier plan de ce changement. Notre mission est claire : fournir une passerelle sécurisée et simple vers le Web3 pour le prochain milliard d’utilisateurs ». Puis d’ajouter : « L’avenir du Web3 dépend de l’efficacité avec laquelle nous comblons le fossé entre le Web2 et le Web3. En nous associant à des plateformes telles que Telegram, nous simplifions l’adoption des cryptomonnaies pour les utilisateurs ordinaires et créons des outils qui permettent une interaction simple avec les plateformes décentralisées. Les portefeuilles décentralisés évolueront pour devenir l’un des principaux points d’entrée pour des milliards de nouveaux utilisateurs explorant le Web3 pour la première fois ».

À propos de Bitget Wallet

Bitget Wallet est l’un des principaux portefeuilles Web3 non-dépositaires et l’une des grandes plateformes d’écosystèmes décentralisées au monde. Avec la Bitget Onchain Layer, le portefeuille est en bonne position pour assurer le développement d’un écosystème DeFi en plein essor grâce à la co-création et à l’incubation stratégique. Outre une puissante fonction Swap, Bitget Wallet offre également une gestion d’actifs multi-chaînes, des informations financières intelligentes, un launchpad natif, un centre d’inscriptions et un centre de gains. Avec la prise en charge de plus de 100 blockchains majeures, de plus de 500 000 jetons et d’un large éventail de DApps, Bitget Wallet est le portefeuille qu’il vous faut pour la recherche d’actifs et l’exploration Web3.

