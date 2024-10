Bitget Wallet se convierte en la segunda aplicación más descargada y se acerca a Binance

Bitget Wallet supera los 40 millones de usuarios con un crecimiento del 100 % en 6 meses, emergiendo como un portal Web3 sobre las bolsas de criptomonedas

VICTORIA, Seychelles, Oct. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet, la billetera sin custodia líder de Web3, ha registrado casi 6 millones de descargas de la aplicación en septiembre. Así, se ha convertido en la segunda aplicación de criptomonedas más descargada en todo el mundo, por detrás de Binance, y ha superado a la mayoría de billeteras Web3 y bolsas de criptomonedas en adopción de nuevos usuarios. Bitget Wallet también ha anunciado que superó los 40 millones de usuarios a nivel mundial, lo que supone un aumento de más del 100 % desde marzo de 2024. Este importante crecimiento posiciona a Bitget Wallet como la billetera descentralizada de más rápido crecimiento de este año, además de mostrar la creciente demanda de soluciones descentralizadas y posicionarlas como principales puntos de entrada en Web3.

Factores clave del crecimiento exponencial

El impresionante crecimiento de Bitget Wallet se ha visto impulsado por varios factores clave. Su interfaz de usuario intuitiva y las sólidas características del producto hacen que las finanzas descentralizadas sean accesibles, en especial para los usuarios que utilizan criptomonedas por primera vez. La billetera integra a la perfección todo Web3 en una aplicación —incluida la gestión de activos, swaps, plataformas de lanzamiento, comercio de criptomonedas, skating o apuesta y un explorador de DApp— en una única plataforma. Un aspecto fundamental de su crecimiento este año ha sido la integración con el ecosistema TON y Telegram, que ha facilitado a los usuarios acceder a los servicios de monedero directamente dentro de la popular plataforma de mensajería, lo que tiende un puente entre los usuarios de Web2 y Web3. Solo en el tercer trimestre, la billetera experimentó un increíble crecimiento del 4886 % en las direcciones onchain de TON. Además, Bitget Wallet ha ganado una tracción significativa en los mercados emergentes, lo que permite una experiencia de incorporación perfecta para los nuevos usuarios que entran en el espacio criptográfico. En particular, Bitget Wallet registró el mayor crecimiento de usuarios en el tercer trimestre en regiones como África, con un asombroso aumento del 413 %, seguida del sur de Asia, con un 126 %, y el Medio Oriente, con un 105 %.

Billeteras descentralizadas: El portal de acceso futuro a la Web3

La rápida expansión de Bitget Wallet refleja una tendencia más amplia en el sector: las billeteras descentralizadas se están convirtiendo en portales esenciales a la Web3 y compiten cada vez más con los intercambios centralizados en términos de base de usuarios y funcionalidad. Cada vez son más las billeteras que trabajan directamente con plataformas Web2, como soluciones de pago y aplicaciones de mensajería social, para aumentar la usabilidad de los tokens directamente desde las billeteras de autocustodia. Sin embargo, el panorama de Web3 sigue afrontando desafíos, sobre todo en lo que respecta a la retención de usuarios. Aunque la incorporación se ha hecho más fácil, retener a los usuarios en los ecosistemas descentralizados puede ser difícil debido a los limitados casos de uso en el mundo real y a las complejas interfaces de usuario. Por ende, es fundamental desarrollar aplicaciones fáciles de usar y facilitar interacciones fluidas para garantizar el compromiso a largo plazo en este panorama digital en evolución.

Integración perfecta de todos los servicios Web3 en una aplicación

Desde su creación en 2018, Bitget Wallet se ha establecido como un centro integral de Web3. Es compatible con más de 100 blockchains, más de 20.000 DApps y millones de tokens onchain, lo que la sitúa entre los mayores mercados descentralizados. La función de swap sin fisuras de la billetera permite intercambios de tokens rápidos y rentables para obtener los mejores precios mediante la acumulación de liquidez de más de 100 DEX. En el tercer trimestre, la actividad de swap en Bitget Wallet creció un 125 %, mientras que las actividades de DApp aumentaron un 128 %, y las transferencias de tokens se dispararon un 175 %, lo que refleja la creciente adopción de servicios financieros descentralizados. Además, sus herramientas avanzadas —como los gráficos de velas completos, las alertas de dinero inteligente y el descubrimiento de tokens HOT— ofrecen a los usuarios una visión exhaustiva del mercado en tiempo real para tomar decisiones de operaciones informadas. Centrada en la seguridad, Bitget Wallet incluye funciones como la billetera MPC sin clave, el seguimiento de fondos onchain y un fondo de protección de usuarios de 300 millones de dólares, lo que garantiza una experiencia segura y fácil de usar.

Lo que le espera a Web3 en el futuro

Alvin Kan, director de operaciones de Bitget Wallet, comentó: "Haber superado los 40 millones de usuarios es una muestra de nuestra visión de hacer que las criptomonedas sean accesibles para todos, en todas partes. Bitget Wallet registró casi 6 millones de descargas en un mes y se acercó a las bolsas principales, lo que indica que las billeteras descentralizadas están alcanzando a las plataformas centralizadas, y nos complace liderar este cambio. Nuestra misión es clara: ofrecer un portal seguro y fácil de usar a Web3 para los próximos mil millones de usuarios". Y añadió: "El futuro de Web3 depende de la eficacia con que salvemos la distancia entre Web2 y Web3. Al integrarnos con plataformas como Telegram, simplificamos la adopción de criptomonedas para los usuarios convencionales y creamos herramientas que permiten una interacción fluida con plataformas descentralizadas. Las billeteras descentralizadas evolucionarán para servir como uno de los principales puntos de entrada para miles de millones de nuevos usuarios que exploran Web3 por primera vez".

Acerca de Bitget Wallet

Bitget Wallet se erige como una de las principales billeteras Web3 sin custodia del mundo y plataforma de ecosistema descentralizado. La billetera cuenta con Bitget Onchain Layer, y está bien preparada para desarrollar un ecosistema DeFi en expansión mediante la cocreación y la incubación estratégica. Además de una potente función de intercambio o swap, Bitget Wallet también ofrece gestión de activos multicadena, conocimientos de dinero inteligente, un Launchpad nativo, un centro de inscripciones y un centro de ganancias. Con soporte para más de 100 blockchains principales, más de 500.000 tokens y una amplia gama de DApps, Bitget Wallet es tu billetera principal para descubrir activos y explorar la Web3.

