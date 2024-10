Önde Gelen B2B Fuar Organizatörü ITE Group, BRICS+ Ülkeleri için Rusya'da Milyar Dolarlık İş Fırsatlarını Vurgulamakta

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, October 17, 2024 / EINPresswire.com / -- Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nun (BDT) önde gelen B2B fuar organizatörü ITE Group, BRICS+ ülkeleri için iş fırsatlarında bir artış öngörmekte ve Rusya'daki sektör büyümesinin 2030 yılına kadar %30'un üzerinde artacağı tahmin ediliyor. Bu hızlı genişlemenin kilit yapı, tasarım ve inşaat sektörlerinde 250 milyar dolardan fazla gelir yaratması beklenmekte.Rusya, BRICS+ ülkeleriyle ekonomik bağlarını derinleştirmeye devam ederken, işletmelerin en umut verici pazarlardan birine girmeleri için yeni fırsatlar ortaya çıkmakta. ITE Group'unMosBuild de dâhil olmak üzere büyük ölçekli fuarlara ev sahipliği yapma rolü, bu gelişmenin sağlanmasında etkili olmuştur. Bu platformlar BRICS+ şirketlerinin Rusya'nın gelişen sanayi ortamına doğrudan erişimini sağlayarak uluslararası ticareti ve işbirliğini teşvik etmektedir.2022-23 döneminde ITE Group, 100'den fazla ülkeden gelen katılımcılarla ziyaretçi sayısında bir önceki yıla göre %36'lık etkileyici bir artış kaydederek bölge genelinde artan ilgi ve güveni yansıttı. Katılımdaki bu artış, ITE Group'un hem yerleşik sektör oyuncularını hem de BRICS+ ülkelerindeki gelişen fırsatlardan yararlanmak isteyen yeni katılımcıları çekmeye devam eden fuarlarının genişleyen erişimini vurgulamaktadır."BRICS+ Ülkeleri daha fazla işbirliği ve ticaret yoluyla Rusya pazarında daha büyük roller üstlenmekte. ITE Group CEO'su Dmitry Zavgorodniy Fuarlarımız bu hayati iş bağlantılarının kurulmasında çok önemli bir rol oynuyor," demekte."Her yıl 26 etkinliğe ev sahipliği yaparak, tüm sektörlerden işletmelerin bağlantı kurma, işbirliği yapma ve gelişme fırsatı bulmasını sağlamaktayız. Yılda 500.000'den fazla ziyaretçi ile gelecek için heyecanlıyız. BRICS+ ülkeleri arasında ekonomik büyümenin desteklenmesinde ve anlamlı bağlantıların geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktan gurur duyuyoruz."ITE Group Yapı ve İç Tasarım, Kimyasallar ve İlaç Üretimi, Gıda ve Tarım, Ticari ve Kentsel Ulaşım ve Bilişim ve Teknoloji sektörleri de dâhil olmak üzere birçok sektöre hizmet vermektedir.Eylül 2024'te Crocus Expo, ITE Group'un müşterilerin istedikleri gibi önde gelen sektörleri seçtiği etkinliklerinden biri olan ve perakende devlerinden toptan dağıtıcılara kadar yiyecek-içecek üreticilerinin, hizmet sağlayıcılarının ve sektör yenilikçilerinin bir araya geldiği World Food Moscow'a ev sahipliği yaptı."Dünya Gıda Forumu'ndaki deneyimimiz gerçekten sadece olağanüstü olarak tanımlanabilirdi. Bu prestijli etkinliğe katılmak, bizi dünyanın dört bir yanından sektör liderleri ve yenilikçilerle buluşturarak benzersiz uluslararası ağ kurma fırsatlarının kapısını açtı. Kazandığımız teşhir imkanı ve bağlantılar, yeni pazarlara açılma planlarımızda etkili oldu. Gelecek için heyecanlıyız ve burada geliştirilen ilişkilerin ve içgörülerin işimizi yeni zirvelere taşıyacağından eminiz."- Yaseem Saif, Geliştirme ve Dış Piyasalar Müdürü, Bawabt Liwa Group2025 yılında, ITE'nin başlıca fuarlarından biri olan MosBuild, 30. yılını kutlayacak. Fuarın, 20 'den fazla ülkeden tahmini 60.000 ziyaretçi ve 1.400 katılımcı ile önceki tüm rekorları aşması beklenmekte."Geçen yılki MosBuild, işletmemiz için olağanüstü bir deneyimdi. Etkinlik beklentilerimizi aştı ve bize büyümemize doğrudan katkıda bulunan çok değerli bağlantılar ve fırsatlar sağladı. Organizasyon, katılımcıların kalitesi ve ağ kurma olanakları birinci sınıftı. Karşılaştığımız ziyaretçilerin kalitesi çok yüksekti ve fuar sayesinde işimiz üzerinde kalıcı bir etki bırakmalarını beklemekteyiz. Şimdiden 2025 yılını iple çekiyor, daha fazla potansiyel müşteriyle tanışmaktan ve elde ettiğimiz başarının üzerine yenilerini eklemekten heyecan duyuyoruz.- "Fabio Venezia, İhracat Müdürü, CemomÇeşitli sektörleri kapsayan güçlü bir fuar portföyüne sahip olan ITE Group, ticari büyümeyi ve uluslararası ortaklıkları kolaylaştırma konusunda ön planda yer almaktadır. Grubun yüksek etkili, sektöre özgü etkinlikler yaratmaya yönelik devam eden çabalarının rekabet ortamını daha da geliştirmesi ve önümüzdeki on yıl boyunca sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı desteklemesi beklenmekte.Sayılarla ITE:• Yılda 500.000'den fazla ziyaretçi• 1.700'den fazla bölgesel ve uluslararası medya mensubunun katılımı• Veritabanımızda 2 milyondan fazla iş bağlantısı oluşumu• Yılda 10.000'den fazla katılımcıITE Grup Sektörleri: Bina ve İç Tasarım, Gıda ve Tarım, Taşımacılık ve Lojistik, Su Temini ve HVAC, Kimyasallar ve İlaç, Seyahat ve Ağırlama, Kaynak ve Donanım, Ticari ve Kentsel Taşımacılık, BT ve Teknoloji, Depolama Çözümleri, Ağaç İşleme, Tüketici Malları, Laboratuvar Ekipmanları, Süt Ürünleri İmalatı, Elektronik ve Bileşenler, Madencilik, Baskı ve Ambalaj.

