O ITE Group, destaca as oportunidades de negócios multibilionários para as nações do BRICS+ no mercado russo

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, October 17, 2024 / EINPresswire.com / -- O ITE Group, o principal organizador de exposições B2B na Rússia e na Comunidade de Estados Independentes (CIS, Commonwealth of Independent States), está prevendo um aumento nas oportunidades de negócios para as nações do BRICS+, com o crescimento do setor na Rússia projetado para aumentar em mais de 30% até 2030. Espera-se que essa rápida expansão gere mais de US$ 250 bilhões nos principais setores de construção e design de interiores.Como a Rússia continua a aprofundar seus laços econômicos com os países do BRICS+, novas oportunidades estão surgindo para as empresas explorarem um dos mercados mais promissores. O papel do ITE Group em sediar exposições de grande escala, incluindo a MosBuild, tem sido fundamental para impulsionar esse desenvolvimento. Essas plataformas oferecem às empresas do BRICS+ acesso direto ao cenário industrial em evolução da Rússia, promovendo o comércio internacional e a colaboração.Durante o período de 2022-23, o ITE Group registrou um impressionante aumento de 36% no número de visitantes ano a ano, com participantes de mais de 100 países, refletindo o crescente interesse e confiança de toda a região. Esse aumento no número de participantes destaca o alcance crescente das exposições do ITE Group, que continuam a atrair tanto participantes estabelecidos do setor quanto novos participantes que buscam capitalizar as oportunidades crescentes nos países do BRICS+.“Os países do BRICS+ estão conquistando papéis maiores no mercado russo por meio de maior colaboração e comércio. Nossas exposições são fundamentais para facilitar essas conexões comerciais vitais”, disse Dmitry Zavgorodniy, CEO do ITE Group.“Ao realizar 26 eventos por ano, garantimos que empresas de todos os setores tenham a oportunidade de se conectar, colaborar e prosperar. Com mais de 500.000 visitantes por ano, estamos entusiasmados com o futuro. Temos orgulho de sermos fundamentais para impulsionar o crescimento econômico e promover conexões significativas entre os países do BRICS+.”ITE Group atende a vários setores, incluindo construção e design de interiores, produtos químicos e produção farmacêutica, alimentos e agricultura, transporte comercial e urbano e setores de TI e tecnologia. Em setembro de 2024, a Crocus Expo sediou um dos principais eventos do ITE Group, a World Food Moscow, onde fabricantes de alimentos e bebidas, prestadores de serviços e inovadores do setor se reuniram, desde gigantes do varejo até distribuidores atacadistas."Nossa experiência no World Food Forum foi nada menos que extraordinária. Expor nesse evento de prestígio abriu as portas para oportunidades inigualáveis de networking internacional, conectando-nos com líderes e inovadores do setor de todo o mundo. A exposição e as conexões que obtivemos foram fundamentais em nossos planos de expansão para novos mercados. Estamos entusiasmados com o futuro e confiantes de que os relacionamentos e os insights desenvolvidos aqui impulsionarão nossos negócios a novos patamares."- Yaseem Saif, Gerente de Desenvolvimento e Mercados Estrangeiros, Grupo Bawabt LiwaEm 2025, será realizada a MosBuild, uma das principais feiras da ITE, comemorando seu 30º aniversário. Espera-se que a feira supere todos os recordes anteriores, com uma estimativa de 60.000 visitantes e 1.400 expositores de mais de 20 países."A edicao the MosBuild em 2024 foi uma experiência excepcional para nosso negócio O evento superou nossas expectativas, proporcionando-nos conexões e oportunidades inestimáveis que contribuíram diretamente para o nosso crescimento. A organização, a qualidade dos participantes e as possibilidades de networking foram de primeira classe. A qualidade dos visitantes que conhecemos foi muito alta e, por meio da feira, esperamos que eles tenham um impacto duradouro em nossos negócios. Já estamos ansiosos para 2025, animados para conhecer ainda mais clientes em potencial e continuar aproveitando o sucesso que tivemos."- Fabio Venezia, Gerente de Exportação, CemomCom um portfólio robusto de exposições que abrangem vários setores, o ITE Group permanece na vanguarda da facilitação do crescimento dos negócios e das parcerias internacionais. Espera-se que os esforços contínuos do grupo para criar eventos de alto impacto e específicos do setor melhorem ainda mais o cenário competitivo, impulsionando o desenvolvimento econômico sustentado na próxima década.ITE em números:• Mais de 500.000 visitantes por ano• Mais de 1.700 mídias regionais e internacionais presentes• Mais de 2 milhões de contatos comerciais em nosso banco de dados• Mais de 10.000 expositores por anoSetores do Grupo ITE: Construção e design de interiores, alimentos e agricultura, transporte e logística, abastecimento de água e hvac, produtos químicos e farmacêuticos, viagens e hospitalidade, soldagem e ferragens, transporte comercial e urbano, ti e tecnologia, soluções de armazenamento, indústria de madeira, bens de consumo, equipamentos de laboratório, fabricação de laticínios, eletrônicos e componentes, mineração, impressão e embalagem.

