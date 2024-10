EBC Financial Group erweitert Vermögensverwaltungskapazitäten mit zweiter australischer Finanzdienstleistungslizenz

SYDNEY, Oct. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- In einem bedeutenden Schritt zur Erweiterung ihrer globalen Präsenz im Bereich Vermögensverwaltung hat die EBC Financial Group (EBC) erfolgreich eine australische Finanzdienstleistungslizenz (AFSL) für Vermögensverwaltung von der Australian Securities & Investments Commission (ASIC) erhalten. Diese Übernahme stärkt die Fähigkeit von EBC, institutionellen Anlegern, professionellen Investoren und vermögenden Privatpersonen (HNWIs) weltweit anspruchsvolle Anlagelösungen anzubieten. Durch die Sicherung der AFSL stärkt EBC nicht nur seine Präsenz in Australien, sondern erweitert auch seine Kapazitäten, um Kunden auf globalen Märkten zu bedienen, und passt sich damit seiner umfassenderen Strategie an, diversifizierte und regulierte Vermögensverwaltungsdienstleistungen auf globaler Ebene anzubieten.

Die neue Lizenz, die an EBC Asset Management Pty Ltd. vergeben wurde, stärkt das bestehende Angebot der Gruppe. Sie ergänzt die bestehende AFSL für allgemeine Finanzberatung der EBC und verbessert die Fähigkeit der Gruppe, eine umfassende Palette von Anlagestrategien in verschiedenen Anlageklassen wie Immobilien, festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und alternative Anlagen, einschließlich Private-Equity- und Risikokapitalfonds, anzubieten. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in den fortwährenden Bemühungen von EBC, sein globales Finanzökosystem zu erweitern.





Globale Strategie: Umgang mit einer sich entwickelnden Investitionslandschaft

Angesichts zunehmender globaler wirtschaftlicher Unsicherheiten und Marktvolatilität suchen immer mehr vermögende Privatpersonen und institutionelle Anleger nach stabilen Lösungen für die Vermögensverwaltung. Der Erwerb der AFSL für die Vermögensverwaltung durch die EBC ist eine strategische Antwort auf diese sich verändernde Dynamik und ermöglicht es dem Unternehmen, flexible Anlageoptionen und einen verbesserten Marktzugang anzubieten. Durch den Erwerb dieser Lizenz ist die EBC gut positioniert, um der wachsenden Nachfrage nach zuverlässigen, diversifizierten Anlagestrategien gerecht zu werden, und zwar nicht nur in Australien, sondern auf den globalen Märkten. So wird sichergestellt, dass Kunden weltweit von der Expertise der EBC in regulierten und transparenten Umgebungen wie der australischen profitieren können.

Zuvor bot die EBC im Rahmen der AFSL für Allgemeine Finanzberatung eine breite Palette von Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privat- und Großhandelskunden an. Die neue Lizenz ermöglicht es der EBC, spezialisierte Dienstleistungen exklusiv für Großhandelskunden weltweit anzubieten. Diese Dienstleistungen umfassen allgemeine Finanzproduktberatung zu verwalteten Anlageplänen (mit Ausnahme von anlegergeführten Portfoliodiensten) und Wertpapieren. Darüber hinaus ist die EBC nun berechtigt, Finanzprodukttransaktionen zu erleichtern, einschließlich der Ausgabe, Beantragung, des Erwerbs, der Änderung oder Veräußerung von Beteiligungen an verwalteten Investmentplänen und Wertpapieren. Dies umfasst auch die Bereitstellung von Depotbankdienstleistungen, die einen besseren Schutz und mehr Transparenz für das Vermögen der Kunden bieten.

Kris Wang, Country Head der EBC Financial Group in Australien, dazu: „Der Erwerb dieser Lizenz spiegelt unser Engagement wider, die höchsten regulatorischen Standards einzuhalten und gleichzeitig unsere Fähigkeiten in der Vermögensverwaltung zu erweitern. Wir sind bestrebt, ein diversifiziertes und solides Anlageportfolio bereitzustellen, das den unterschiedlichen Anforderungen von vermögenden Privatpersonen und institutionellen Anlegern gerecht wird.“

Strategische Expansion in den australischen Markt für vermögende Privatkunden

In Australien leben zahlreiche vermögende Privatkunden, d. h. etwa 400.000 Personen, deren Vermögen 1 Million US-Dollar übersteigt. Durch den Erwerb der AFSL für Vermögensverwaltung ist die EBC in der Lage, diesen Markt zu nutzen und Anlagestrategien anzubieten, die speziell auf die Vermögensverwaltungsbedürfnisse der wachsenden wohlhabenden Bevölkerung Australiens zugeschnitten sind, darunter Family-Office-Lösungen und internationale Anlageprodukte. Die globale Erfahrung der EBC wird Kunden auch dabei helfen, sich in komplexen regulatorischen Fragen zurechtzufinden und grenzüberschreitende Investitionen zu optimieren.

„Wir sehen ein enormes Potenzial in Australiens wachsendem Segment der vermögenden Privatkunden“, fügte Wang hinzu. „Unser Ziel ist es, unser globales Know-how zu nutzen, um Investoren dabei zu helfen, ihre Portfolios durch diversifizierte und innovative Anlagestrategien zu optimieren. Wir planen außerdem, unsere Dienstleistungen in naher Zukunft um Family-Office-Management und andere globale Anlageprodukte zu erweitern.“

Depot- and Family-Office-Dienstleistungen: Der Schlüssel für zukünftiges Wachstum

Depotdienstleistungen, die ein Kernbestandteil der langfristigen Strategie der EBC sind, sind eine wichtige Ergänzung des australischen Dienstleistungsangebots von EBC. Durch die Depotdienstleistungen stellt die EBC die Trennung von Kundengeldern sicher und verbessert so die Transparenz und Compliance von Vermögenswerten. Die von der EBC geplanten Family-Office-Dienstleistungen werden vermögenden Privatkunden und institutionellen Kunden maßgeschneiderte Unterstützung bei der Vermögensverwaltung bieten und komplexe vermögens- und länderübergreifende Vermögensverwaltungsbedürfnisse abdecken, einschließlich Steueroptimierung und Vermögensvererbung. Dadurch wird die Fähigkeit der EBC, Kunden weltweit zu betreuen, weiter gestärkt.

Mit der neuen Lizenz für Vermögensverwaltung festigt die EBC Financial Group ihre globale Präsenz weiter und bietet Großhandelskunden in entwickelten und aufstrebenden Märkten erstklassige Finanzdienstleistungen an. Dieser strategische Schritt steht im Einklang mit der umfassenderen Mission von EBC, anspruchsvolle Anlagelösungen bereitzustellen, die den sich wandelnden Anforderungen von Investoren weltweit gerecht werden.

Über die EBC Financial Group

Die EBC Financial Group (EBC) wurde im renommierten Londoner Finanzdistrikt gegründet und ist für ihr umfassendes Dienstleistungsangebot bekannt, das Finanzmaklergeschäfte, Vermögensverwaltung und umfassende Investitionslösungen umfasst. EBC hat sich schnell als globales Maklerunternehmen etabliert und ist an wichtigen Finanzplätzen wie London, Hongkong, Tokio, Singapur, Sydney, den Cayman Islands und in Schwellenmärkten in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Indien stark vertreten. Die EBC bedient einen vielfältigen Kundenstamm aus Einzelhändlern, professionellen und institutionellen Investoren weltweit.

Die EBC wurde mehrfach ausgezeichnet und ist stolz darauf, die höchsten ethischen Standards und internationalen Vorschriften einzuhalten. Die Tochtergesellschaften der EBC Financial Group sind in ihren jeweiligen lokalen Rechtsprechungen reguliert und lizenziert. Die EBC Financial Group (UK) Limited wird von der britischen Financial Conduct Authority (FCA) reguliert, die EBC Financial Group (Cayman) Limited wird von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) reguliert, die EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd und die EBC Asset Management Pty Ltd werden von der australischen Securities and Investments Commission (ASIC) reguliert.

Den Kern der EBC Group bilden erfahrene Fachleute mit mehr als 30 Jahren fundierter Erfahrung in großen Finanzinstituten, die geschickt durch bedeutende Wirtschaftszyklen navigiert sind, vom Plaza Accord bis zur Schweizer Frankenkrise 2015. Die EBC setzt sich für eine Kultur ein, in der Integrität, Respekt und die Sicherheit des Kundenvermögens an erster Stelle stehen, und stellt sicher, dass jedes Engagement eines Anlegers mit der größten Ernsthaftigkeit behandelt wird, die es verdient.

Die EBC ist der offizielle Devisenpartner des FC Barcelona und bietet spezialisierte Dienstleistungen in Regionen wie Asien, LATAM, dem Nahen Osten, Afrika und Ozeanien. Die EBC ist auch Partner von United to Beat Malaria, einer Kampagne der Stiftung der Vereinten Nationen zur Verbesserung der globalen Gesundheitslage. Ab Februar 2024 unterstützt die EBC die Reihe „What Economists Really Do“ (Was Ökonomen wirklich tun) des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Universität Oxford, in der die Wirtschaftswissenschaften entmystifiziert und auf wichtige gesellschaftliche Herausforderungen angewandt werden, um das öffentliche Verständnis und den Dialog zu verbessern.

https://www.ebc.com/

Medienkontakt:

Susindhraseghar Chandrasekar

Global Public Relations (APAC, LATAM)

susindhra.c@ebc.com

Chyna Elvina

Global Public Relations Manager (APAC, LATAM)

chyna.elvina@ebc.com

Douglas Chew

Global Public Relations Lead

douglas.chew@ebc.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2ef43b93-2ecf-4d4c-a6ca-8c91ff2aa721/de

