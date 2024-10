XS.com เป็นผู้นำในการเป็นสปอนเซอร์ทั่วโลกของงาน Traders Fair Davao

THAILAND, October 21, 2024 / Business News / -- XS .com ผู้ให้บริการฟินเทคและการบริการทางการเงินหลายกลุ่มสินทรัพย์ระดับโลกที่ได้รับรางวัลมีความยินดีที่จะประกาศถึงการเป็นผู้นำในการเป็นสปอนเซอร์ทั่วโลกของงานเทรดเดอร์แฟร์ที่เมืองดาเวา ประเทศฟิลิปปินส์ งานอีเว้นท์ที่มีชื่อเสียงนี้ได้จัดขึ้นโดย FINEXPOงานมหกรรมที่ได้รับการรอคอยนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2024 ณ โรงแรม dusitD2 Davao เมืองดาเวา ซึ่งคาดว่าจะเป็นหนึ่งไฮไลท์ในงานสำคัญของอุตสาหกรรมการเงินในปีนี้ในฐานะผู้นำในภาคธุรกิจโบรกเกอร์ XS.com ภูมิใจที่ได้เป็นจุดศูนย์กลางของงานเทรดเดอร์แฟร์ที่เมืองดาเวา ประเทศฟิลิปปินส์ การสนับสนุนครั้งนี้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการส่งเสริมนวัตกรรม ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในความเติบโตของภาคการเงินในฟิลิปปินส์คุณนาดีน เบาติสต้า ผู้จัดการประจำประเทศฟิลิปปินส์ของ XS.com ได้กล่าวดังนี้“การได้รับเลือกเป็นผู้นำในการเป็นสปอนเซอร์ทั่วโลกสำหรับงานเทรดเดอร์แฟร์ที่ฟิลิปปินส์ แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำของ XS.com ในอุตสาหกรรมนี้ โอกาสนี้เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบกับกลยุทธ์ของเราในการมีส่วนร่วมในงานที่มีอิทธิพลซึ่งส่งเสริมการเติบโต เราตั้งตารอที่จะได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก นำเสนอโซลูชันนวัตกรรมของเรา และสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับชุมชนการเทรด เป้าหมายของเราคือยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมและประสบความสำเร็จร่วมกันสำหรับลูกค้าและพันธมิตรในฟิลิปปินส์”ในขณะที่ XS.com ได้เตรียมตัวสำหรับงานเทรดเดอร์แฟร์ที่ฟิลิปปินส์ ความคาดหวังสำหรับงานที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมในภาคการเงินกำลังเติบโต ผู้เข้าร่วมสามารถคาดหวังวาระที่เต็มไปด้วยกิจกรรมแบบโต้ตอบ การสนทนาที่น่าสนใจ และโอกาสในการสร้างเครือข่ายที่มีค่า ซึ่งทั้งหมดนี้เน้นย้ำถึงความทุ่มเทของ XS.com ในการพัฒนาอุตสาหกรรมนอกเหนือจากสเกลของงานแล้ว ความร่วมมือครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และขับเคลื่อนความก้าวหน้าร่วมกันภายในภูมิทัศน์การเทรดของฟิลิปปินส์คุณชอร์นา เจเจีย ซีอีโอของ FINEXPO ได้แสดงความยินดีต่อความร่วมมือครั้งนี้โดยกล่าวว่า“เรามีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ XS.com ในฐานะเป็นผู้นำในการเป็นสปอนเซอร์ทั่วโลกสำหรับงานเทรดเดอร์แฟร์ที่ดาเวา การมีส่วนร่วมของพวกเขาช่วยยกระดับงานของเราได้อย่างมาก และเราขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เราตั้งตารอการแลกเปลี่ยนที่มีชีวิตชีวาซึ่งจะสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมทุกคน”ในฐานะผู้สนับสนุนทั่วโลก XS.com พร้อมที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยการนำเสนอบริการที่หลากหลายและความเชี่ยวชาญในภาคบริการทางการเงิน ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ ผู้เข้าร่วมงานสามารถคาดหวังข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมและการพัฒนาของตลาดเกี่ยวกับบริษัทข้อมูลบริษัท XS.com XS Group (ดำเนินงานภายใต้ชื่อแบรนด์ ‘XS’ หรือ ‘XS.com’) เป็นโบรกเกอร์หลายกลุ่มสินทรัพย์ระดับโลกที่ให้การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายก่อตั้งขึ้นในออสเตรเลียในปี 2010 XS.com ได้เติบโตขึ้นเป็นผู้นำตลาดระดับโลกในอุตสาหกรรมฟินเทค บริการทางการเงิน และการเทรดออนไลน์ ด้วยการมีใบอนุญาตในหลายภูมิภาคและสำนักงานทั่วโลกXS.com นำเสนอบริการที่ช่วยให้นักเทรดเดอร์ นักลงทุนสถาบัน และโบรกเกอร์ทั่วโลกเข้าถึงสภาพคล่องระดับสถาบันและเทคโนโลยีการเทรดขั้นสูง ควบคู่กับประสบการณ์ผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพ การจัดการความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพสูง และการสนับสนุนลูกค้าที่ดีเยี่ยมคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: ผลิตภัณฑ์ของเราซื้อขายโดยใช้มาร์จิ้นและมีความเสี่ยงในระดับสูงคุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคนและคุณควรแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ FINEXPOFINEXPO (FE.SG) เป็นผู้ผลิตการประชุม ฟอรัม การประชุม การแสดง นิทรรศการ เทศกาล มหกรรม และงานมอบรางวัลทั่วโลกตั้งแต่ปี 2002FINEXPO มุ่งมั่นที่จะยกระดับกิจกรรมต่าง ๆ ของตนให้สูงขึ้น โดยการสร้างการแสดงที่ยอดเยี่ยมและชุดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ในหลากหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม เกาหลีใต้ แอฟริกาใต้ อียิปต์ ยูเครน รัสเซีย จีน ลัตเวีย และไซปรัสทุกงานที่จัดโดย FINEXPO มีความเป็นเอกลักษณ์ในความสมบูรณ์แบบแต่ยังคงความเป็นเหตุเป็นผลสำหรับทุกคนในอุตสาหกรรมการเงินงานระดับนานาชาติของ FINEXPO ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาของบริษัทหลายร้อยแห่งในอุตสาหกรรมการเงิน ปัจจุบันเป็นสถานที่พบปะของผู้นำตลาด ตัวแทนรัฐบาล และผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ รวมทั้งเป็นสถานที่ในการลงนามสัญญาหลายพันฉบับที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินและอื่น ๆ ทั่วโลก

