XS.com Assume a Liderança como Patrocinador Global do Traders Fair Davao

BRAZIL, October 21, 2024 / Business News / -- A XS .com, premiada fornecedora global de fintech e serviços financeiros multiativos, tem o prazer de anunciar seu Patrocínio Global do Traders Fair em Davao City, Filipinas, um evento prestigiado organizado pela FINEXPO.Agendado para 26 de outubro de 2024, no hotel dusitD2 em Davao City, este aguardado evento promete ser um dos grandes destaques no calendário da indústria financeira.Como um dos principais players no setor de corretagem, a XS.com assume orgulhosamente o protagonismo no Traders Fair Davao City, Filipinas. Este patrocínio reforça o compromisso da empresa com a promoção da inovação, colaboração e participação ativa no crescimento do setor financeiro nas Filipinas.Nadine Bautista, Country Manager das Filipinas na XS.com, declarou,“Ser nomeada Patrocinador Global do Traders Fair nas Filipinas demonstra a liderança da XS.com na indústria. Esta oportunidade se alinha perfeitamente com nossa estratégia de participar de eventos influentes que promovam o crescimento. Estamos ansiosos para compartilhar insights, apresentar nossas soluções inovadoras e construir relações duradouras dentro da comunidade de trading. Nosso objetivo é elevar os padrões da indústria e alcançar o sucesso mútuo para nossos clientes e parceiros filipinos.”À medida que a XS.com se prepara para o Traders Fair nas Filipinas, cresce a expectativa por um evento que promete uma inovação excepcional no setor financeiro. Os participantes podem esperar uma agenda dinâmica com sessões interativas, discussões envolventes e valiosas oportunidades de networking, destacando o compromisso da XS.com em avançar na indústria.Além da escala do evento, esta parceria oferece uma oportunidade vital para forjar alianças colaborativas e promover o progresso coletivo no cenário de trading das Filipinas.Shorena Jejeia, CEO da FINEXPO, expressou seu entusiasmo pela parceria, afirmando:“Estamos encantados em colaborar com a XS.com como Patrocinadora Global do Traders Fair em Davao. Sua participação enriquece significativamente nosso evento, e agradecemos seu apoio contínuo. Esperamos interações dinâmicas que deixarão uma impressão duradoura em todos os participantes.”Como patrocinadora global, a XS.com está preparada para causar um impacto substancial, exibindo sua ampla gama de serviços e profundo conhecimento no setor de serviços financeiros. Com uma equipe de especialistas pronta para compartilhar seu conhecimento, os participantes podem esperar insights valiosos sobre tendências da indústria e desenvolvimentos de mercado.Resumo da Empresa XS.comO Grupo XS (operando sob a marca "XS" ou "XS.com") é uma Corretora Global de Multi-Ativos que proporciona acesso para negociar uma ampla gama de produtos financeiros.Estabelecida na Austrália em 2010, a XS.com se expandiu e tornou-se líder de mercado global no setor de FinTech, serviços financeiros e trading online, com licenças em várias jurisdições e escritórios em diferentes localidades ao redor do globo.A XS.com oferece a traders, investidores institucionais e corretores em todo o mundo acesso a liquidez institucional profunda e tecnologia de trading avançada, combinados com uma experiência de usuário eficiente, gestão de relacionamento de alta qualidade e excelente suporte ao cliente.Aviso de Risco: Nossos produtos são negociados com margem e apresentam um alto nível de risco, podendo levar à perda de todo o seu capital. Estes produtos podem não ser adequados para todos e você deve se assegurar de que entende os riscos envolvidos.Sobre a FINEXPOFINEXPO (FE.SG) é uma produtora de conferências, fóruns, cúpulas, shows, exposições, festivais, feiras e prêmios em todo o mundo desde 2002.A FINEXPO sempre busca alcançar novos patamares com seus eventos, criando shows fenomenais e séries substanciais em todo o mundo, incluindo Cingapura, Malásia, Filipinas, Tailândia, Vietnã, Coreia do Sul, África do Sul, Egito, Ucrânia, Rússia, China, Letônia e Chipre.Cada evento produzido pela FINEXPO tem seu toque único de perfeição, mantendo o bom senso para todos os profissionais da indústria.Os eventos internacionais da FINEXPO tiveram um grande impacto no desenvolvimento de centenas de empresas da indústria financeira. Hoje, são locais de encontro para líderes de mercado, representantes governamentais e profissionais de alto nível, além de serem pontos de assinatura de milhares de contratos que influenciaram globalmente o desenvolvimento de tecnologias financeiras e outras.

