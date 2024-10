XS.com prend les devants en tant que sponsor mondial du Traders Fair de Davao

FRANCE, October 21, 2024 / Business News / -- XS .com, le fournisseur mondial de FinTech et de services financiers primé, est ravi d'annoncer son parrainage mondial du Traders Fair à Davao City, Philippines, un événement prestigieux organisé par FINEXPO. Prévu pour le 26 octobre 2024, au dusitD2 Davao hotel dans la ville de Davao, cet expo tant attendu devrait être un point culminant dans le calendrier de l'industrie financière.En tant qu'acteur majeur du secteur du courtage, XS.com prend fièrement la vedette au Traders Fair de Davao City, Philippines. Ce parrainage souligne l'engagement de l'entreprise à favoriser l'innovation, la collaboration et la participation active à la croissance du secteur financier aux Philippines.Nadine Bautista, Directrice Pays aux Philippines chez XS.com, a déclaré :"Être nommé sponsor mondial du Traders Fair Philippines montre le leadership d'XS.com dans l'industrie. Cette opportunité s'aligne parfaitement avec notre stratégie d'engagement dans des événements influents qui favorisent la croissance. Nous sommes impatients de partager des idées, de présenter nos solutions innovantes et de construire des relations durables au sein de la communauté des traders. Notre objectif est d'élever les normes de l'industrie et de réussir ensemble avec nos clients et partenaires philippins."Alors qu'XS.com se prépare pour le Traders Fair Philippines, l'anticipation grandit pour un événement qui promet une innovation exceptionnelle dans le secteur financier. Les participants peuvent s'attendre à un agenda dynamique comprenant des sessions interactives, des discussions engageantes et de précieuses opportunités de réseautage, le tout soulignant l'engagement d'XS.com à faire progresser l'industrie.En plus de l'ampleur de l'événement, ce partenariat offre une occasion vitale de forger des alliances collaboratives et de stimuler le progrès collectif dans le paysage du trading aux Philippines.Shorena Jejeia, PDG de FINEXPO, a exprimé son enthousiasme pour ce partenariat en déclarant :"Nous sommes ravis de collaborer avec XS.com en tant que sponsor mondial du Traders Fair à Davao. Leur implication renforce considérablement notre événement, et nous apprécions leur soutien continu. Nous attendons avec impatience des interactions dynamiques qui laisseront une impression durable sur tous les participants."En tant que sponsor mondial, XS.com est prêt à avoir un impact substantiel, en mettant en avant sa vaste gamme de services et son expertise approfondie dans le secteur des services financiers. Avec une équipe d'experts prête à partager ses connaissances, les participants peuvent s'attendre à des aperçus précieux sur les tendances de l'industrie et les évolutions du marché.Revue de XS CompanyLe groupe XS (opérant sous la marque "XS" ou "XS.com") est un courtier mondial multi-actifs offrant l'accès à un large éventail de produits financiers.Établi en 2010 en Australie, XS.com est devenu un leader mondial dans les domaines de la FinTech, des services financiers et du trading en ligne. Il possède des licences dans diverses juridictions et des bureaux dans le monde entier.XS.com offre aux traders, investisseurs institutionnels et courtiers du monde entier un accès à une liquidité institutionnelle profonde et à une technologie de trading avancée, combiné à une expérience utilisateur efficace, une gestion des relations de haute qualité et un excellent support client.Avertissement sur les risques: Nos produits sont tardés sur marge et comportent un niveau de risque élevé, avec la possibilité de perdre tout votre capital. Ces produits peuvent ne pas convenir à tout le monde, et vous devez vous assurer de bien comprendre les risques encourus.À propos de FINEXPOFINEXPO (FE.SG) est le producteur de conférences, forums, sommets, salons, expositions, festivals, foires et récompenses à l'échelle mondiale depuis 2002.FINEXPO vise toujours plus haut avec ses événements, créant des spectacles phénoménaux et une série substantielle à travers le monde, notamment à Singapour, en Malaisie, aux Philippines, en Thaïlande, au Vietnam, en Corée du Sud, en Afrique du Sud, en Égypte, en Ukraine, en Russie, en Chine, en Lettonie et à Chypre.Chaque événement produit par FINEXPO possède sa touche unique de perfection tout en faisant preuve de bon sens pour chaque personne de l'industrie.Les événements internationaux de FINEXPO ont eu un impact considérable sur le développement de centaines d'entreprises dans l'industrie financière. Ils sont désormais un lieu de rencontre pour les leaders du marché, les représentants gouvernementaux et les meilleurs professionnels, ainsi qu'un point de signature de milliers de contrats qui influencent à l'échelle mondiale le développement des technologies financières et autres.

