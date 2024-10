XS.com lidera como Patrocinador Global de Traders Fair Davao

MEXICO, October 21, 2024 / Business News / -- XS .com, el galardonado proveedor global de servicios financieros y fintech multi-activos, se complace en anunciar su patrocinio global de Traders Fair en Davao City, Filipinas, un prestigioso evento organizado por FINEXPO.Programada para el 26 de octubre de 2024 en el hotel dusitD2 Davao en la ciudad de Davao, se espera que esta esperada expo sea uno de los eventos destacados en el calendario de la industria financiera.Como un jugador líder en el sector de corretaje, XS.com se enorgullece de ser el centro de atención en Traders Fair Davao City, Filipinas. Este patrocinio subraya el compromiso de la compañía con la innovación, la colaboración y la participación activa en el crecimiento del sector financiero en Filipinas.Nadine Bautista, Gerente de País en Filipinas para XS.com, declaró,“Ser nombrado patrocinador global de Traders Fair Filipinas destaca el liderazgo de XS.com en la industria. Esta oportunidad se alinea perfectamente con nuestra estrategia de participar en eventos influyentes que promueven el crecimiento. Esperamos compartir conocimientos, presentar nuestras soluciones innovadoras y construir relaciones duraderas dentro de la comunidad de trading. Nuestro objetivo es elevar los estándares de la industria y lograr un éxito mutuo para nuestros clientes y socios filipinos.”A medida que XS.com se prepara para Traders Fair Filipinas, crece la anticipación por un evento que promete una innovación excepcional en el sector financiero. Los participantes pueden esperar una agenda dinámica con sesiones interactivas, discusiones atractivas y valiosas oportunidades de networking, todo enfatizando la dedicación de XS.com para avanzar en la industria.Además de la magnitud del evento, esta asociación brinda una oportunidad vital para forjar alianzas colaborativas y promover el progreso colectivo en el panorama de trading en Filipinas.Shorena Jejeia, CEO de FINEXPO, expresó su entusiasmo por la colaboración, afirmando,“Estamos encantados de colaborar con XS.com como patrocinador global de Traders Fair en Davao. Su participación mejora significativamente nuestro evento y apreciamos su continuo apoyo. Esperamos interacciones dinámicas que dejarán una impresión duradera en todos los asistentes.”Como patrocinador global, XS.com está listo para causar un impacto sustancial, mostrando su amplia gama de servicios y su profundo conocimiento en el sector de servicios financieros. Con un equipo de expertos listos para compartir su experiencia, los participantes pueden esperar valiosos conocimientos sobre las tendencias de la industria y los desarrollos del mercado.Revisión de la Empresa XS.comEl Grupo XS (operando bajo la marca "XS" o "XS.com") es un broker global de múltiples activos que ofrece acceso a una amplia gama de productos financieros.Fundado en Australia en 2010, XS.com se ha convertido en un líder global en las industrias fintech, de servicios financieros y de trading online, con licencias en varias jurisdicciones y oficinas en todo el mundo.XS.com ofrece a traders, inversores institucionales y brokers de todo el mundo acceso a una liquidez institucional profunda y tecnología de trading avanzada, combinada con una experiencia de usuario eficiente, gestión de relaciones de alta calidad y un excelente soporte al cliente.Advertencia de Riesgo: Nuestros productos se negocian con margen y conllevan un alto nivel de riesgo. Es posible perder todo su capital. Estos productos pueden no ser adecuados para todos, y usted debe asegurarse de entender los riesgos involucrados.Sobre FINEXPOFINEXPO (FE.SG) es el productor de conferencias, foros, cumbres, espectáculos, exposiciones, festivales, ferias y premios a nivel mundial desde 2002.FINEXPO siempre apunta más alto con sus eventos, creando espectáculos fenomenales y series sustanciales en todo el mundo, incluyendo Singapur, Malasia, Filipinas, Tailandia, Vietnam, Corea del Sur, Sudáfrica, Egipto, Ucrania, Rusia, China, Letonia y Chipre.Cada evento producido por FINEXPO tiene un toque único de perfección, pero con un sentido común compartido por cada persona en la industria.Los eventos internacionales de FINEXPO han tenido un gran impacto en el desarrollo de cientos de empresas en la industria financiera. Ahora es un lugar de encuentro para líderes del mercado, representantes gubernamentales y profesionales destacados, así como un espacio para la firma de miles de contratos que han influido globalmente en el desarrollo de tecnologías financieras y otros sectores.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.