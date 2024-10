إكس أس تتصدر المشاركين في "معرض المتداولين" في دافاو بصفتها الراعي العالمي

UNITED ARAB EMIRATES, October 21, 2024 / Business News / -- أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" ( XS .com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، عن رعايتها لمؤتمر "معرض المتداولين" بصفتها الراعي العالمي لهذا الحدث الدولي الذي تنظمه شركة "فين أكسبو" الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض ويقام يوم السبت في 26 أكتوبر في فندق دوسيت دي2 (dusitD2 Davao) في مدينة دافاو بالفلبين.وسيحل الوسيط العالمي متعدد الأصول في صدارة المشاركين في مؤتمر "معرض المتداولين" في مدينة دافاو بالفلبين بصفته الراعي العالمي لهذا الحدث الدولي، ما يؤكد تفاني "إكس أس دوت كوم" ( XS.com ) الثابت لدفع الابتكار ورعاية الجهود التعاونية والمساهمة بنشاط في توسيع قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.وقد أعربت المديرة القطرية الجديدة لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) في الفلبين السيدة نادين باوتيستا عن سعادتها لمشاركة المجموعة في مؤتمر "معرض المتداولين" في دافاو بصفتها الراعي العالمي لهذا الحدث الدولي.وقالت السيدة نادين باوتيستا: إن اختيارنا كراعي عالمي لمؤتمر "معرض المتداولين" في دافاو بالفلبين يعكس ريادة "إكس أس دوت كوم" (XS.com) في قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، ويؤكد على مساعينا الهادفة الى رفع معايير هذا القطاع وتحقيق النجاح المتبادل لعملائنا وشركائنا الفلبينيين.واضافت: ان هذه الفرصة تتوافق تمامًا مع استراتيجيتنا للمشاركة في الأحداث المؤثرة التي تعزز النمو، وإننا نتطلع إلى مشاركة الأفكار وتقديم حلولنا المبتكرة وبناء علاقات دائمة داخل مجتمع المتداولين.ومع استعداد "إكس أس دوت كوم" (XS.com) لمؤتمر "معرض المتداولين" في دافاو، يتزايد الترقب لحدث يعد بابتكار استثنائي في القطاع المالي.ويمكن للمشاركين توقع جدول أعمال ديناميكي يضم جلسات تفاعلية ومناقشات شيقة وفرص تواصل قيمة، وكل ذلك يؤكد على تفاني "إكس أس دوت كوم" (XS.com) في النهوض بقطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.من جانبها، أعربت الرئيسة التنفيذية في شركة "فين أكسبو" السيدة شورينا جيجيا عن سعادتها لمشاركة مجموعة إكس أس العالمية (XS.com) في مؤتمر "معرض المتداولين" في دافاو بصفتها الراعي العالمي.وقالت السيدة شورينا جيجيا: يسعدنا أن نعلن أن "إكس أس دوت كوم"، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال قد انضم إلينا كراعي عالمي موقر.وأضافت: نعرب عن تقديرنا العميق لمجموعة إكس أس العالمية (XS.com) لتعاونهم المتجدد ودعمهم الثابت لمؤتمر "معرض المتداولين" القادم في دافاو بالفلبين.وهذا وسيكون لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) بصفتها الشريك العالمي، حضور بارز في جميع أنحاء مؤتمر "معرض المتداولين" في مدينة دافاو الفلبينية، حيث سيقوم فريق عملها بعرض مجموعته الشاملة من الخدمات والخبرات في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالميةمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.حول شركة "فين أكسبو"شركة "فين أكسبو" هي شركة رائدة في تنظيم المؤتمرات والمنتديات ومؤتمرات القمة والعروض والمعارض والمهرجانات والمعارض والجوائز في جميع أنحاء العالم منذ عام 2002.تهدف شركة "فين أكسبو" دائمًا إلى تحقيق أهداف أعلى من خلال أحداثها التي تخلق عروضًا استثنائية وسلسلة كبيرة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك سنغافورة وماليزيا والفلبين وتايلاند وفيتنام وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا ومصر وأوكرانيا وروسيا والصين ولاتفيا وقبرص.

