Articul8 AI 与 AWS 签署战略合作协议，向企业提供生成式 AI 解决方案

圣克拉拉加利福尼亚州, Oct. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 生成式人工智能 (GenAI) 企业软件公司 Articul8 AI (Articul8) 今天宣布已与 Amazon Web Services (AWS) 签署战略合作协议 (SCA),计划帮助客户加速在 AWS 上开发和部署 GenAI 应用程序的进程。

尽管对 GenAI 的整体兴趣很高,企业在将概念验证 (PoC) GenAI 项目转向生产级部署的过程中仍面临着一些挑战。 主要关注点包括数据管理的复杂性、专业人才的短缺、不可预测的长期成本、伦理与治理、大规模性能与可靠性,以及跨多个工具和技术栈部署的复杂性。 Articul8 的全栈 GenAI 平台提供了一种即用型 (OOTB) 解决方案,在 GenAI 堆栈的各个组件和层之间进行了集成和优化。 通过提供即用的应用程序编程接口 (API) 并抽象化构建 GenAI 应用程序的复杂性,Articul8 帮助客户加速开发周期和成果转化时间。 此外,Articul8 的 GenAI 平台没有外部依赖性,在客户自己的虚拟专用云 (VPC) 中部署和管理,使客户能够完全控制其数据、访问策略以及其他信息安全规则和法规。

“Articul8 的自主 GenAI 软件平台使客户能够在 AWS 上快速构建、部署和管理专业水准的生产级 GenAI 应用程序。 客户还可以使用自己的专有数据开发企业专用模型。 所有这一切都发生在他们自己的 VPC 安全环境中,任何数据绝不会离开公司环境。”Articul8 商品与商务主管 Gautam Subbarao 如是说道。 “我们期待着与 AWS 扩大合作,共同帮助客户利用基于 GenAI 的技术解决业务转型的核心问题。”

全球投资管理机构 Franklin Templeton 意图在资产管理价值链中充分发挥 GenAI 的变革潜力,并在其业务中投资于有针对性的 GenAI 策略,同时严格遵循公司的负责任和道德使用 AI 技术的标准。 利用 Articul8 在 AWS 上的 GenAI 平台,Franklin Templeton 正在构建自主和多模态的 GenAI 应用程序和工作流程。

Franklin Templeton 的 AI 平台负责人 Vasundhara Chetluru 表示:“人工智能 (AI) 并不是单一的能力,组织必须有效地使用自身数据创建智能系统,并与现有工作流程集成,体现其组织价值主张。” “我们的设计理念与 Articul8 的全栈 GenAI 平台解决方案及其帮助客户快速开发和部署领域/企业特定 GenAI 模型和应用的能力非常契合。 我们期待继续与 Articul8 AI 团队的合作。”

“生成式 AI 有潜力转变整个行业,但其成本、部署的复杂性以及对这一新兴技术所需的专业知识可能让客户望而生畏,”AWS 技术合作伙伴关系总监 Alan Braun 如是表示。 “与 Articul8 的这一战略合作协议将扩展他们提供解决方案的能力,使客户能够在 AWS 上构建和部署企业级生成式 AI 应用程序,并帮助客户大规模实现有意义的业务成果。”

此次合作彰显了 Articul8 和 AWS 的价值,为各行业客户提供灵活性并释放更大业务价值。 欲了解更多信息,请访问:www.articul8.ai。

关于 Articul8 - Articul8 AI 是一家生成式 AI (“GenAI”) 企业软件公司,专注于帮助组织解决全球最棘手问题。 Articul8 全栈、垂直优化 GenAI 软件平台是快速、经济高效地构建、部署和管理复杂、安全、可扩展的企业级 GenAI 应用程序的最快方式。 Articul8 的专有 GenAI 技术与基础设施和硬件无关,通过将客户数据转化为可操作的洞见,提供持久的商业价值。 我们的团队由行业资深人士和 AI 专家组成,拥有在多种关键任务应用和行业中成功实现和部署 AI 的丰富经验。

