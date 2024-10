アーティキュレイトAI (Articul8 AI)、AWSとの戦略的コラボレーション契約を締結し、企業に生成AIソリューションを提供

カリフォルニア州サンタクララ発 , Oct. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 生成的人工知能 (生成AI) エンタープライズソフトウェア企業であるアーティキュレイトAI (アーティキュレイト) は本日、アマゾンウウェブサービス (Amazon Web Services) (AWS) と戦略的コラボレーション契約 (SCA) を締結し、顧客がAWS上での本番環境での生成AIアプリケーションの開発と展開を加速できるよう支援する計画を発表した。



生成AIテクノロジーに対する全体的な関心は高いものの、企業は概念実証 (PoC) の生成AIプロジェクトから本番規模の展開に至るまで、依然としていくつかの課題に直面している。 主な懸念事項には、データ管理の複雑さ、専門人材の不足、予測不可能な長期コスト、倫理とガバナンス、大規模なパフォーマンスと信頼性、複数のツールとテクノロジースタックにわたる展開の複雑さなどがある。 アーティキュレイトのフルスタック生成AIプラットフォームは、生成AIスタックのさまざまなコンポーネントとレイヤーに統合され、最適化された、すぐに使用できる (OOTB) 製品を提供する。 アーティキュレイトは、すぐに使用できるアプリケーションプログラミングインターフェイス (API) を提供し、生成AIアプリケーションの構築の複雑さを抽象化することで、顧客の開発サイクルと成果までの時間を短縮する。 さらに、アーティキュレイトの生成AIプラットフォームには外部依存関係がなく、顧客独自の仮想プライベートクラウド (VPC) で展開および管理されるため、データ、アクセスポリシー、その他の情報セキュリティのルールと規制を完全に制御することができる。

「アーティキュレイトの自律型生成AIソフトウェアプラットフォームにより、お客様はAWS上でエキスパートレベルの本番環境グレードの生成AIアプリケーションを迅速に構築、展開、管理することができます。 お客様は独自のデータを使用して、エンタープライズ固有のモデルを開発することもできます。 これらはすべて、自社のVPC内の安全な環境で行われ、データが会社の環境から外に出ることはありません」と、アーティキュレイトの製品およびコマーシャル担当責任者であるガウタム・スッバラオ (Gautam Subbarao) は述べている。 「AWSとのコラボレーションを拡大し、お客様が生成AIベースのテクノロジーを活用して、ビジネス変革の中核となる問題を解決できるよう、共同で支援できることを楽しみにしています」。

世界的な投資管理組織であるフランクリン・テンプルトン (Franklin Templeton) は、資産管理バリューチェーン全体で生成AIの変革可能性を活用することを計画しており、AIテクノロジーの責任ある倫理的使用に関する同社の基準にしっかりと準拠しながら、ビジネスでターゲットを絞った生成AI戦略に投資している。 フランクリン・テンプルトンは、AWS上のアーティキュレイトの生成AIプラットフォームを使用して、自律的でマルチモーダルな生成AIアプリケーションとワークフローを構築している。

フランクリン・テンプルトンのAIプラットフォーム責任者であるヴァスンダラ・チェトゥル (Vasundhara Chetluru) は以下のように述べている。「人工知能 (AI) は単一の機能ではありません。組織は、既存のワークフローと統合し、組織の価値提案を表す独自のデータを使用してインテリジェントシステムを効果的に作成する必要があります」。 「当社の設計哲学は、アーティキュレイトのフルスタック生成AIプラットフォームソリューションと、ドメイン/エンタープライズ固有の生成AIモデルとアプリケーションを迅速に開発および展開する顧客を支援する同社の能力とよく一致しています。 アーティキュレイトAIチームとのコラボレーションを継続できることを楽しみにしています」。

AWSのテクノロジーパートナーシップ担当ディレクターであるアラン・ブラウン (Alan Braun) は以下のように述べている。「生成AIは業界全体を変革する可能性がありますが、そのコスト、展開の複雑さ、この新興技術に関する必要な専門知識は、お客様にとって脅威となる可能性があります」。 「アーティキュレイトとの本戦略的コラボレーション契約により、お客様がAWS上でエンタープライズグレードの生成AIアプリケーションを構築および展開し、お客様が大規模に有意義なビジネス成果を達成できるようにするソリューションを提供する能力が拡大します」。

本コラボレーションは、アーティキュレイトとAWSが柔軟性を提供し、業界全体の顧客により大きなビジネス価値をもたらすという価値を強調している。 詳しくは、以下を参照されたい:www.articul8.ai。

アーティキュレイトについて - アーティキュレイトAIは、組織が世界で最も困難な問題を解決できるよう支援することに重点を置いた 生成AI (「生成AI」) エンタープライズソフトウェア企業である。 アーティキュレイトのフルスタックで垂直に最適化された生成AIソフトウェアプラットフォームは、高度で安全かつスケーラブルなエンタープライズグレードの生成AIアプリケーションを迅速かつコスト効率よく構築、展開、管理する最速の方法である。 アーティキュレイト独自の生成AIテクノロジーは、インフラストラクチャやハードウェアに依存せず、顧客データを実用的な洞察に変換することで永続的なビジネス価値を提供する。 業界のベテランとAIの専門家で構成される同社のチームは、さまざまなミッションクリティカルなアプリケーションや業界でAIを大規模に運用および展開することに成功してきた実績を持つ。

