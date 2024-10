Articul8 AI חותמת על הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי עם AWS כדי לספק פתרונות בינה מלאכותית יוצרת לארגונים

סנטה קלרה, קליפורניה, Oct. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Articul8 AI (Articul8), חברת תוכנה ארגונית מבוססת בינה מלאכותית יוצרת, הודיעה כי חתמה על הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי (SCA) עם Amazon Web Services (AWS), והתוכנית היא לסייע ללקוחות להאיץ את הפיתוח והפריסה של יישומי בינה מלאכותית יוצרת בייצור ב-AWS.



ארגונים, למרות התעניינות כללית חזקה בטכנולוגיות בינה מלאכותית יוצרת, עדיין מתמודדים עם מספר אתגרים, החל מפרויקטים של בינה מלאכותית יוצרת לצורך הוכחת קונספט ועד לפריסות בקנה מידה של ייצור. החששות העיקריים כוללים את מורכבות ניהול הנתונים, מחסור בכישרונות מתמחים, עלויות בלתי צפויות לטווח ארוך, אתיקה וממשל, ביצועים ואמינות בקנה מידה גדול, ומורכבות הפריסה בערמות רבות של כלים וטכנולוגיה. פלטפורמת הפולסטאק לבינה מלאכותית יוצרת של Articul8 מספקת פתרון מחוץ לקופסה אותו ניתן לשלב ולהתאים באופן ממוטב לכל הרכיבים והשכבות השונות של ערמת הבינה המלאכותית היוצרת. באמצעות API מוכנים לצריכה והפשטת המורכבות של בניית יישומי בינה מלאכותית יוצרת, Articul8 עוזרת ללקוחות להאיץ את מחזורי הפיתוח שלהם ולקצר את הזמן לתוצאות. בנוסף, פלטפורמת הבינה המלאכותית היוצרת של Articul8 אינה תלויה בגורמים חיצוניים והיא נפרסת ומנוהלת בענן פרטי וירטואלי של הלקוח, ומעניקה ללקוחות שליטה מלאה על הנתונים שלהם, מדיניות הגישה וכללי אבטחת מידע ורגולציות אחרים.

"פלטפורמת התוכנה האוטונומית המבוססת על בינה מלאכותית יוצרת של Articul8 מאפשרת ללקוחות לבנות, לפרוס ולנהל במהירות יישומי בינה מלאכותית יוצרת ברמת מומחים, בדרגת ייצור ב-AWS. לקוחות יכולים גם לפתח מודלים מוגדרים לארגון תוך שימוש בנתונים הקנייניים שלהם. כל זה קורה בסביבה מאובטחת בתוך הענן הפרטי הווירטואלי שלהם, ומידע לא יוצא מסביבת החברה", אמר גאוטם סובבאראו (Gautam Subbarao), ראש מחלקת מוצרים ומסחר, ב-Articul8. "אנו מצפים להרחיב את שיתוף הפעולה שלנו עם AWS ולעזור במשותף ללקוחות למנף טכנולוגיות מבוססות בינה מלאכותית יוצרת כדי לפתור בעיות שהן בליבה של המרת העסקים שלהם".

Franklin Templeton, ארגון גלובלי לניהול השקעות, מתכוון למנף את פוטנציאל ההמרה של הבינה המלאכותית היוצרת על פני שרשרת הערך של ניהול הנכסים, והחברה משקיעה באסטרטגיות בינה מלאכותית יוצרת ממוקדות בעסקיה תוך התאמה מוצקה לסטנדרטים של החברה לשימוש אחראי ואתי בטכנולוגיות בינה מלאכותית. באמצעות פלטפורמת הבינה המלאכותית היוצרת של Articul8 ב-AWS, Franklin Templeton בונה אפליקציות ותזרימי עבודה אוטונומיים בריבוי-מודלים של בינה מלאכותית יוצרת.

"בינה מלאכותית (AI) אינה יכולת יחידה, וארגונים חייבים ליצור ביעילות מערכת חכמה באמצעות הנתונים שלהם, שגם משתלבת עם זרימות עבודה קיימות ומייצגת את הצעת הערך הארגונית שלהם", אמרה ואסונדהרה צ'טלורו (Vasundhara Chetluru), ראשת פלטפורמת AI בפרנקלין טמפלטון. "פילוסופיית העיצוב שלנו תואמת היטב את פתרון פלטפורמת GenAI המלא של Articul8 ואת היכולת שלהם לעזור ללקוחות לפתח ולפרוס במהירות מודלים ויישומים GenAI ספציפיים לדומיין/ארגונים. אנו מצפים להמשיך את שיתוף הפעולה שלנו עם צוות הבינה המלאכותית של Articul8".

"לבינה מלאכותית יוצרת יש פוטנציאל לשנות תעשיות שלמות, אבל העלות שלה, מורכבות הפריסה והמומחיות הנדרשת סביב הטכנולוגיה המתפתחת הזו יכולים להפחיד את הלקוחות", אמר אלן בראון, דירקטור, שותפויות טכנולוגיות, AWS. "הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי זה עם Articul8 ירחיב את יכולתם לספק פתרונות המאפשרים ללקוחות לבנות ולפרוס יישומי בינה מלאכותית יוצרת בדרגה ארגונית ב-AWS ולעזור ללקוחות להשיג תוצאות עסקיות משמעותיות בקנה מידה גדול".

שיתוף פעולה זה מדגיש את הערך של Articul8 ו-AWS לספק גמישות ולהשיג ערך עסקי גדול יותר ללקוחות בתעשיות שונות. למידע נוסף אנא בקרו באתר: www.articul8.ai .

אודות Articul8

Articul8 AI היא חברת תוכנה ארגונית מבוססת בינה מלאכותית יוצרת ("GenAI") המתמקדת בסיוע לארגונים לפתור את הבעיות הקשות ביותר בעולם. פלטפורמת תוכנת GenAI המלאה והממוטבת אנכית של Articul8 היא הדרך המהירה ביותר לבנות, לפרוס ולנהל יישומי GenAI מתוחכמים, מאובטחים ומדרגיים ברמה ארגונית במהירות ובאופן חסכוני. טכנולוגיות GenAI הקנייניות של Articul8 הן תלויות תשתית וחומרה ומספקות ערך עסקי מתמשך על ידי הפיכת נתוני לקוחות לתובנות מעשיות. לצוות הוותיקים שלנו בתעשייה ולמומחי AI יש מורשת של הפעלה ופריסה מוצלחת של AI בקנה מידה גדול במגוון יישומים ותעשיות קריטיים למשימה.

