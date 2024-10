Articul8 AI firma acuerdo de colaboración estratégica con AWS para ofrecer soluciones de IA generativas a las empresas

SANTA CLARA, Calif., Oct. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Articul8 AI (Articul8), una empresa de software empresarial de Inteligencia Artificial Generativa (GenAI), anunció hoy que firmó un acuerdo de colaboración estratégica (SCA) con Amazon Web Services (AWS), con planes para ayudar a los clientes a acelerar el desarrollo y la implementación de aplicaciones GenAI en producción en AWS.



Si bien ha habido un fuerte interés general en las tecnologías GenAI, las empresas aún enfrentan varios desafíos, desde proyectos GenAI de prueba de concepto (PoC) hasta implementaciones a escala de producción. Las principales preocupaciones incluyen la complejidad de gestión de datos, escasez de talento especializado, costos impredecibles a largo plazo, ética y gobernanza, rendimiento y confiabilidad a escala, y complejidad de implementación en múltiples herramientas y pilas de tecnología. La plataforma GenAI de pila completa de Articul8 ofrece una oferta lista para usar (OOTB) que está integrada y optimizada en los diversos componentes y niveles de pila GenAI. Al ofrecer interfaces de programación de aplicaciones (API) listas para consumo y abstraer la complejidad de la creación de aplicaciones GenAI, Articul8 ayuda a los clientes a acelerar sus ciclos de desarrollo y el tiempo para obtener resultados. Además, la plataforma GenAI de Articul8 no tiene dependencias externas y se implementa y administra en la propia nube privada virtual (VPC) del cliente, lo que ofrece a los clientes un control total sobre sus datos, políticas de acceso y otras reglas y regulaciones de seguridad de la información.

"La plataforma de software GenAI autónoma de Articul8 permite a los clientes crear, implementar y administrar rápidamente aplicaciones GenAI de nivel de producción experto en AWS. Los clientes también pueden desarrollar modelos específicos de la empresa utilizando sus propios datos propietarios. Todo esto sucede en un entorno seguro dentro de su propia VPC, y ningún dato sale del entorno de la empresa ", dijo Gautam Subbarao, director de producto y comercial de Articul8. "Esperamos expandir nuestra colaboración con AWS y ayudar conjuntamente a los clientes a aprovechar tecnologías basadas en GenAI para resolver problemas que son fundamentales para transformar sus negocios".

Franklin Templeton, una organización global de gestión de inversiones, se propone aprovechar el potencial transformador de GenAI en toda la cadena de valor de gestión de activos y está invirtiendo en estrategias objetivo de GenAI en sus negocios, al tiempo que se alinea firmemente con los estándares de la empresa para el uso responsable y ético de las tecnologías de IA. Utilizando la plataforma GenAI de Articul8 en AWS, Franklin Templeton crea aplicaciones y flujos de trabajo GenAI autónomos y multimodales.

"La inteligencia artificial (IA) no es una capacidad única, y las organizaciones deben crear efectivamente un sistema inteligente utilizando sus propios datos que también se integre con los flujos de trabajo existentes y represente su propuesta de valor organizacional", dijo Vasundhara Chetluru, directora de la plataforma de IA en Franklin Templeton. "Nuestra filosofía de diseño se alinea bien con la solución de plataforma GenAI de pila completa de Articul8 y su capacidad de ayudar a los clientes a desarrollar e implementar rápidamente modelos y aplicaciones GenAI específicos de dominio/empresa. Esperamos continuar nuestra colaboración con el equipo de IA de Articul8".

"La IA generativa tiene el potencial de transformar industrias enteras, sin embargo, su costo, complejidad de implementación y la pericia requerida en torno a esta tecnología emergente pueden ser intimidantes para los clientes", dijo Alan Braun, director de asociaciones tecnológicas de AWS. "Este Acuerdo de colaboración estratégica con Articul8 ampliará su capacidad para ofrecer soluciones que permitan a los clientes crear e implementar aplicaciones de IA generativa de nivel empresarial en AWS y ayudar a los clientes a lograr resultados comerciales significativos a escala".

Esta colaboración subraya el valor de Articul8 y AWS para ofrecer flexibilidad y desbloquear un mayor valor comercial para los clientes de todos los sectores. Para más información visite: www.articul8.ai.

Acerca de Articul8 - Articul8 AI es una empresa de software empresarial de IA generativa ("GenAI") centrada en ayudar a las organizaciones a resolver los problemas más difíciles del mundo. La plataforma de software GenAI de pila completa y optimizada verticalmente de Articul8 es la forma más rápida de crear, implementar y administrar aplicaciones GenAI de grado empresarial sofisticadas, seguras y escalables de manera rápida y rentable. Las tecnologías GenAI patentadas de Articul8 son independientes de infraestructura y hardware y ofrecen un valor comercial duradero al transformar los datos de los clientes en información procesable. Nuestro equipo de veteranos de la industria y expertos en IA tiene una herencia de operación e implementación exitosa de IA a escala en una variedad de aplicaciones e industrias de misión crítica.

Contacto de medios de Articul8

Articul8@fischtankpr.com

FischTank PR

