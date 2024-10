Bienvenue à l’hiver : le Toronto Ski and Snowboard Show crée de l’engouement pour la saison à venir

Avec son nouvel emplacement au centre-ville cette année, le Toronto Ski & Snowboard Show 2024 est prêt à accueillir une communauté croissante de passionnés des sports d’hiver

TORONTO, 16 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- En présentant ce que l’hiver canadien a de meilleur à offrir, des histoires inspirantes d’athlètes de renom aux innovations de pointe façonnant l’avenir de l’industrie du ski et de la planche à neige, le Toronto Ski & Snowboard Show, organisé par le Conseil canadien du ski, donne officiellement le coup d’envoi de la saison hivernale. Grâce à son nouvel emplacement, plus grand et plus accessible, au centre-ville de Toronto cette année, le Toronto Ski & Snowboard Show pourra accueillir tant les amateurs de longue date que les nouveaux adeptes de l’hiver, venus se réjouir de la saison qui s’annonce.



Des milliers de passionnés de l’hiver se réuniront au Better Living Centre du 25 au 27 octobre pour le Toronto Ski and Snowboard Show cette année. Une tradition annuelle pour bon nombre de personnes, le salon présentera les nouveautés de l’année au sein de l’industrie, ainsi que des activités interactives et des concours. Les personnes présentes pourront :

parcourir la zone des exposants , où diverses stations de ski du Canada et des États-Unis seront représentées par des spécialistes de l’industrie offrant des conseils et soulignant les points forts de chaque destination;

, où diverses stations de ski du Canada et des États-Unis seront représentées par des spécialistes de l’industrie offrant des conseils et soulignant les points forts de chaque destination; visiter la TOUTE NOUVELLE zone familiale regorgeant d’activités palpitantes pour les enfants, dont des chambres à air et l’ expérience inspirée du parc Burton Riglet Little Riders , où les tout-petits pourront être initiés à la planche à neige en toute sécurité sous la supervision d’experts;

regorgeant d’activités palpitantes pour les enfants, dont des chambres à air et l’ , où les tout-petits pourront être initiés à la planche à neige en toute sécurité sous la supervision d’experts; assister à la série de conférences Elevation , au cours desquelles des personnalités du monde du ski raconteront des histoires d’inspiration, des experts feront part de leur point de vue et d’autres conférenciers traiteront des tendances actuelles;

, au cours desquelles des personnalités du monde du ski raconteront des histoires d’inspiration, des experts feront part de leur point de vue et d’autres conférenciers traiteront des tendances actuelles; se renseigner sur la façon dont le Conseil canadien du ski et ses partenaires s’y prennent pour rendre le ski et la planche à neige plus abordables et accessibles à tous;

et ses partenaires s’y prennent pour rendre le ski et la planche à neige plus abordables et accessibles à tous; trouver des aubaines sur l’équipement d’hiver pour toute la famille dans le cadre de l’ échange d’équipement de ski de la Patrouille canadienne de ski , le plus grand échange d’équipement de ski au Canada, ainsi qu’auprès de 8 détaillants présentant des offres imbattables sur l’équipement le plus récent;

, le plus grand échange d’équipement de ski au Canada, ainsi qu’auprès de 8 détaillants présentant des offres imbattables sur l’équipement le plus récent; découvrir les innovations en matière d’équipement et de technologie du ski, ainsi que les marques à l’origine de celles-ci;

prendre un verre et casser la croûte au tout premier lounge après-ski du salon, qui proposera un assortiment de bières artisanales et diverses options de repas délicieuses;

du salon, qui proposera un assortiment de bières artisanales et diverses options de repas délicieuses; regarder les défilés de mode inspirés des pentes et magasiner les tout derniers vêtements de ski et de planche à neige tout au long de la fin de semaine;

et magasiner les tout derniers vêtements de ski et de planche à neige tout au long de la fin de semaine; assister à la soirée cinéma sur le thème des sports de glisse, où une TOUTE NOUVELLE sélection des meilleurs films de ski de l’année sera à l’affiche.



Que vous cherchiez à vous préparer pour la saison, que vous planifiez une escapade hivernale ou que vous soyez impatient de profiter des mois les plus froids de l’année, le salon aura de quoi vous plaire.

« Le Toronto Ski and Snowboard Show marque tout simplement le début officiel de l’hiver, a expliqué Paul Pinchbeck, président et chef de la direction du Conseil canadien du ski. Il représente un guichet unique pour tout ce qui concerne le ski et la planche à neige. Qu’il s’agisse de se procurer l’équipement le plus récent ou de réserver un voyage à bon prix, c’est l’endroit où les skieurs et les planchistes se retrouvent pour profiter de tout ce qui a trait à leur passion. »

Le salon présente également une série de conférences Elevation, où des personnalités renommées du monde du ski annonceront les toutes dernières nouvelles et tendances en matière de sports de glisse. En vedette, le légendaire skieur extrême Dan Egan fera part de ses conseils d’expert et racontera des histoires passionnantes, offrant des perspectives précieuses que les adeptes de l’hiver ne voudront pas manquer. La skieuse professionnelle Tessa Treadway sera une source d’inspiration de par son histoire de résilience, sa promotion de la santé mentale au sein de la communauté du ski et de la planche à neige, de même que sa passion pour les aventures familiales en montagne.

Accessible en transport en commun, en voiture ou à vélo, le Better Living Center est l’endroit idéal pour rassembler la communauté grandissante de l’industrie du ski et de la planche à neige. Comme les femmes, les nouveaux arrivants et les citadins affichent la plus forte croissance du taux de participation aux sports d’hiver, l’emplacement du salon témoigne de l’engagement de l’industrie à favoriser une communauté diversifiée, inclusive et prospère.

Pour en savoir plus sur le salon ou l’industrie du ski, consultez les sites https://torontoskishow.ca/ et https://www.skicanada.org/.

À propos du Toronto Ski & Snowboard Show

Depuis 50 ans, le Toronto Ski & Snowboard Show est l’activité officielle de lancement de la saison hivernale. Du 25 au 27 octobre 2024, le Better Living Centre accueillera des milliers d’amoureux de l’hiver. Des renseignements sur l’industrie aux innovations en matière d’équipement, en passant par les offres de voyage, les bonnes affaires proposées par les nombreux détaillants exposants et le plus grand échange d’équipement de ski et de planche à neige au Canada, le salon se veut un « guichet unique » à l’intention des passionnés de l’hiver.

À propos du Conseil canadien du ski

Le Conseil canadien du ski est un organisme national sans but lucratif voué à la promotion du ski et de la planche à neige au Canada. Par l’intermédiaire de divers programmes et initiatives, le CCS s’efforce de rendre les sports d’hiver accessibles à toute la population canadienne, en favorisant l’amour du plein air et en encourageant un mode de vie actif et sain.

