KFNCCC líder regional en tratamiento de cáncer pediátrico

RIAD, Arabia Saudita, Oct. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- En el corazón de los esfuerzos médicos avanzados en oncología pediátrica en el Reino, King Fahad National Centre for Children's Cancer (KFNCCC), afiliado a King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC), se destaca como una institución de atención médica única en Arabia Saudita y Oriente Medio. Desde su fundación en 1997, el centro se ha convertido en una luz de esperanza e innovación médica, operando dentro de un entorno terapéutico integral, que combina atención clínica avanzada e investigación especializada, el centro tiene como objetivo ofrecer tratamiento para más de 500 casos nuevos anualmente y realiza 150 trasplantes de células madre cada año, logrando excelencia cualitativa en la utilización de las últimas técnicas y tecnologías de tratamiento, logrando resultados comparables con las principales instituciones médicas en el mundo.

Un líder regional es el programa de trasplante pediátrico de células madre (SCT) del centro, realizando alrededor de 150 trasplantes al año. En las últimas dos décadas, ha completado más de 3.162 trasplantes, el 24% de los cuales se realizaron a través de métodos alternativos, ya sea de donantes no relacionados, trasplantes haploidénticos de familiares o a través de sangre de cordón umbilical, ofreciendo soluciones médicas innovadoras para niños sin un donante familiar compatible. Esto representa un salvavidas para los niños que padecen afecciones previamente incurables, como leucemia, insuficiencia de la médula ósea y trastornos genéticos. Al localizar este complejo tratamiento en Arabia Saudita, el centro lo ha hecho accesible a los niños sauditas y del CCG, reduciendo la necesidad de viajes médicos al extranjero.

En sus esfuerzos continuos por localizar tratamientos avanzados dentro del Reino, el centro introdujo con éxito la terapia avanzada de ingeniería de células T para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda, con aproximadamente 30 pacientes tratados en los últimos cuatro años. Desde 2019, el centro también trató 31 casos de retinoblastoma a través de su programa de quimioterapia intraarterial, en colaboración con King Khaled Eye Specialist Hospital. Además, ha tratado cuatro casos de neuroblastoma de alto riesgo con radioterapia desde 2020. Estos logros reflejan el compromiso del centro de brindar atención médica integral a niños con enfermedades complejas.

Los resultados del tratamiento del centro son notables, con una tasa de supervivencia del 90% para pacientes con leucemia linfoblástica aguda y una tasa de supervivencia del 95% para aquellos con nefroblastoma. La tasa de supervivencia global de los pacientes con diversos tumores se sitúa en el 88%, lo que demuestra la calidad de la atención prestada y da esperanza a los pacientes y sus familias, ofreciendo la posibilidad de superar enfermedades complejas y volver a la vida normal.

KFNCCC integra la atención clínica avanzada con la investigación especializada en un entorno integral, permitiendo la aplicación directa y efectiva de los últimos métodos de tratamiento. Apoyado por una extensa red de prestigiosas asociaciones internacionales, incluyendo el Children's Oncology Group (COG), el Center for International Blood and Marrow Transplant Research (CIBMTR) y la European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT), el centro ofrece a los pacientes acceso a los últimos tratamientos y ensayos clínicos, reforzando su posición como referencia médica mundial en atención oncológica pediátrica.

Es digno de notar que KFSHRC fue clasificado en primer lugar en Oriente Medio y África y en vigésimo lugar mundialmente en la lista de los 250 principales Centros Médicos Académicos por segundo año consecutivo y reconocido como la marca de atención médica más valiosa en el Reino y Oriente Medio, según los rankings de 2024 Brand Finance. Además, en el mismo año, fue clasificado entre los mejores 250 hospitales del mundo e incluido en la lista de los mejores hospitales inteligentes del mundo para 2025 por la revista Newsweek. Para más información visite, www.kfshrc.edu.sa o comuníquese con nuestro equipo de medios de comunicación mediacoverage@kfshrc.edu.sa.

