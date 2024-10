Nouveau nom, nouvel objectif, pour la Semaine canadienne des jeunes pour la sécurité routière

Du 20 au 26 octobre 2024

TORONTO, 16 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’ancienne Semaine nationale de la sécurité des adolescents au volant devient la Semaine canadienne des jeunes pour la sécurité routière afin de mieux refléter l’accent que nous mettons sur tous les jeunes de 15 à 24 ans et sur tous les usagers de la route, et pas seulement les conducteurs.

Cette année, la campagne de sensibilisation se déroulera du 20 au 26 octobre, avec l’appui de notre partenaire de longue date Desjardins Assurances , et de notre nouveau partenaire, la Fondation Honda Canada. Un jeune diplômé en design crée des vidéos de campagne, en consultation avec les 10 membres du Conseil canadien des jeunes pour la sécurité routière piloté par Parachute, illustrant des personnages de contes de fées confrontés à des défis pour une mobilité sécuritaire et montrant que leurs souhaits de routes plus sûres peuvent se réaliser grâce au pouvoir de la participation des jeunes ou avec le soutien des jeunes acteurs du changement. Les hashtags qui seront utilisés pendant la campagne sont #SCJSR2024 et #NosRoutesFutures.

Nous invitons également les jeunes du Canada à se joindre à notre initiative Image pour le changement, où ils pourront envoyer des photos et élaborer des solutions créatives aux problèmes de mobilité sécuritaire dans leur propre communauté. Cliquez ici pour en savoir plus sur Image pour le changement et y participer. Vous pouvez participer à compter du 20 octobre, lors du lancement de la Semaine canadienne des jeunes pour la sécurité routière, et les 50 premières participations acceptées seront récompensées par une rétribution sous forme de carte-cadeau.

« Notre objectif est de responsabiliser les jeunes de 15 à 24 ans à s’impliquer davantage dans la sécurité routière afin de créer et de soutenir des systèmes routiers dans nos communautés qui soient sécuritaires et équitables », a déclaré Pamela Fuselli, présidente et directrice générale de Parachute, l’organisme national canadien de bienfaisance dédié à la prévention des blessures. « C'est pourquoi nous avons élargi notre semaine de sensibilisation pour inclure tous les jeunes usagers de la route, y compris les conducteurs, les passagers, les piétons, les cyclistes et les usagers des transports en commun. Cela correspond mieux à notre compréhension changeante de la sécurité routière qui inclut le comportement des conducteurs, mais qui englobe l’approche plus large du Système sûr qui sous-tend notre engagement Vision Zéro à mettre fin aux décès sur nos routes. »

« La Fondation Honda Canada croit à la sécurité pour tous, et la lutte pour une société sans collision est l’un de nos rêves les plus monumentaux à ce jour », a déclaré Ryan Kelly, président de la Fondation Honda Canada. « Mais nous croyons qu'il est réalisable en grande partie grâce au travail important au sein de nos communautés. Notre partenariat avec Parachute Canada et notre soutien à la Semaine canadienne des jeunes pour la sécurité routière joueront un rôle clé dans la concrétisation de cette vision. Nous nous réjouissons de travailler avec Parachute et d'habiliter les jeunes du Canada à partager nos visions pour promouvoir la sécurité routière, rendant ainsi nos communautés plus sûres pour tous les Canadiens. »

Plus d'informations sur la Semaine canadienne des jeunes pour la sécurité routière

Pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles nous sommes passés de la Semaine nationale de la sécurité des adolescents au volant à la Semaine canadienne des jeunes pour la sécurité routière, consultez cet article intitulé Qu’est-ce que contient un nom? Beaucoup de choses!

Contact et demandes d'entrevue avec les média :

Kelley Teahen, vice-présidente, Communication et marketing, Parachute

416 886-0950 (cellulaire)

media@parachute.ca

À propos de Parachute

Parachute est l’organisme national canadien de bienfaisance dédié aux répercussions dévastatrices des blessures évitables. Les blessures représentent le premier tueur de Canadiens âgés entre 1 et 44 ans et le fardeau financier est énorme, coûtant à l’économie canadienne 29,4 milliards $ chaque année. Par le biais de la sensibilisation et de la défense des droits, Parachute s’efforce de sauver des vies et de créer un environnement où les blessures graves n’existent plus. Pour plus d’informations, visitez-nous sur parachute.ca/fr et suivez-nous sur Facebook , Instagram , X (anciennement Twitter ) et LinkedIn .

À propos de la Fondation Honda Canada

Fondée en 2005, la Fondation Honda Canada (FHC) a pour objectif de permettre à des rêves de devenir réalité au moyen de diverses activités philanthropiques annuelles, et par le financement d’organismes de bienfaisance enregistrés sans but lucratif au Canada, où les clients et associés de Honda vivent, travaillent et s’amusent. La FHC met l’accent sur cinq piliers centraux : l'éducation, l'environnement, la sécurité routière et la communauté, et remet également chaque année plus de 2 millions de dollars à des groupes dans le besoin. Plus de 6,5 millions de Canadiens ont bénéficié des programmes de bienfaisance financés par Honda Canada et la Fondation Honda Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.fondationhondacanada.ca.

