DigiAsia Corp ו-Digit9 מכריזות על שיתוף פעולה אסטרטגי

אבו דאבי, איחוד האמירויות הערביות וניו יורק, Oct. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

DigiAsia Corp. (נאסד"ק: FAAS) ("DigiAsia" או "החברה"), ספקית אקו סיסטם מובילה בתחום הפינטק כשירות (FaaS), הודיעה על שיתוף פעולה אסטרטגי עם Digit9, פלטפורמת תיאום תשלומים חוצת גבולות שפותחה על ידי LuLu Money Singapore, חברת בת בבעלות מלאה של LuLu Financial Holdings מאבו דאבי.

השותפות עם Digit9 תשפר את ההיצע והתחרותיות של DigiAsia בשירות צרכי התשלומים חוצי הגבולות עבור צרכנים אינדונזים ועסקים קטנים ובינוניים באינדונזיה וב- GCC.

יתר על כן, DigiAsia תוכל למנף את רשת השותפים הרחבה של Digit9 ואת היכולת להקל על תשלומים חוצי גבולות ביותר מ -150 שווקים ברחבי העולם, כדי ליצור מסילות תשלום חוצות גבולות יעילות וחסכוניות כדי לתמוך עוד יותר בצרכנים אינדונזיים ועסקים קטנים ובינוניים.

DigiAsia מעריכה כי השותפות עם Digit9 תניב נפח מוערך של 250 מיליון דולר בשנה בתשלומים חוצי גבולות.

DigiAsia ו-Digit9 ימשיכו בדיוני שותפות אסטרטגית ויחפשו להשיק מוצרים ושירותים חדשניים בתחום התשלומים חוצי הגבולות בעתיד הקרוב.

אודות DigiAsia

DigiAsia היא ספקית פינטק כשירות (FaaS) מובילה באינדונזיה ובשווקים מתעוררים סמוכים ודיגיטציה של מימון ברחבי המערכת האקולוגית של המסחר המפעילה מודל B2B2X שמסייע להציע את פתרון הפינטק המלא שלה. ארכיטקטורת הפינטק של DigiAsia מציעה לארגונים קטנים ובינוניים (SME) ממשקי API מקיפים של מימון משובץ כדי לייעל תהליכים לאורך שרשרת הערך המסחרית של מפיצים ולקוחות. פתרונות הפינטק המשובצים של DigiAsia מתייחסים באופן שווה לדמוקרטיזציה של הגישה למימון דיגיטלי התומכת בהכללה פיננסית של סוחרים וצרכנים שאינם בנקאיים בשווקים מתעוררים, וכתוצאה מכך, לצמיחה של העסקים הארגוניים. חבילת פתרונות B2B2X המסופקים על ידי DigiAsia כוללים, אך אינם מוגבלים לתשלומים ללא מזומן, ארנקים דיגיטליים, בנקאות דיגיטלית, העברות כספים ורישיונות בנקאיים. DigiAsia הקימה לאחרונה יוזמה אסטרטגית לפיתוח פתרון FaaS ארגוני משובץ שלה עם יכולות AI בדרום מזרח אסיה, הודו והמזרח התיכון, עם תוכניות להתרחבות גלובלית. למידע נוסף בקרו באתר החברה כאן או באתר קשרי המשקיעים כאן .

אודות Digit9

Digit9 היא פלטפורמת תיאום תשלומים המותאמת לצרכים המגוונים של מוסדות פיננסיים. היא משלבת בצורה חלקה מערך של אמצעי תשלום, בנקים ונותני שירותים, ומפשטת את המורכבות של תשלומים חוצי גבולות. Digit9 פותחה על ידי LuLu Money Singapore, חברת בת בבעלות מלאה של LuLu Financial Holdings.

אודות LuLu Financial Holdings

LuLu Financial Holdings היא ספקית שירותים פיננסיים גלובלית מובילה, המציעה מגוון רחב של שירותים, כולל תשלומים חוצי גבולות, המרת מטבע ופתרונות טכנולוגיים פיננסיים. עם למעלה מ-350 מרכזי מעורבות לקוחות ביותר מ-10 מדינות ומחויבות לחדשנות ולשביעות רצון הלקוחות, LuLu Financial Holdings ממשיכה לקבוע אמות מידה בתעשיית השירותים הפיננסיים.

הצהרות צופות פני עתיד:

הודעה זו לעיתונות עשויה להכיל הצהרות צופות פני עתיד כמשמעותן בחוק הרפורמה בליטיגציה פרטית בניירות ערך משנת 1995. המילים "להאמין", "לצפות", "לצפות", "פרויקט", "יעדים", "אופטימי", "בטוח כי", "להמשיך", "לנבא", "להתכוון", "מטרה", "רצון" או ביטויים דומים נועדו לזהות הצהרות צופות פני עתיד. כל ההצהרות שאינן הצהרות של עובדות היסטוריות הן הצהרות שעשויות להיחשב כהצהרות צופות פני עתיד. הצהרות צופות פני עתיד אלה, כולל, אך לא רק, הצהרות בנוגע ל- DigiAsia ולפעילות החברה, ביצועיה הפיננסיים ומצבה מבוססות על ציפיות, אמונות והנחות נוכחיות הכפופות לשינוי בכל עת. DigiAsia מזהירה כי הצהרות אלה מטבען כרוכות בסיכונים ואי ודאויות, והתוצאות בפועל עשויות להשתנות באופן מהותי בהתאם למגוון גורמים חשובים כגון תקנות ממשלתיות ובורסה, תחרות, תנאים פוליטיים, כלכליים וחברתיים ברחבי העולם, כולל אלה שנדונו בטופס 20-F של DigiAsia תחת הכותרות "גורמי סיכון", "דיון וניתוח של ההנהלה במצב הכספי ותוצאות הפעילות" ו"סקירה עסקית" וכן דו"חות אחרים המוגשים לרשות ניירות ערך מעת לעת. כל ההצהרות הצופות פני עתיד ישימות רק החל מהתאריך שבו הן נעשות ו- DigiAsia מתנערת במפורש מכל מחויבות לשמור או לעדכן את המידע צופה פני העתיד, בין אם מהסוג הכלול בהודעה זו או אחרת, בעתיד.

למידע נוסף וליצירת קשר

DigiAsia Company Contact:

Subir Lohani

Chief Financial Officer and Chief Strategy Officer

646-480-0142

Lulu Financial Holdings Company Contact:

Ajit Johnson

Head of Strategic Business Relations

ajit.johnson@lulufin.com

Investor Contact:

MZ North America

Email: FAAS@mzgroup.us

