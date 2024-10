TYSON 2.0 Hace una entrada histórica en el mercado del Cannabis Medicinal de Puerto Rico

LAS VEGAS, Oct. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Carma HoldCo Inc. , una casa de marcas líderes a nivel mundial que aprovecha el poder de los íconos culturales para transformar industrias, anunció que ha formado una asociación exclusiva con NextGen, el principal productor de productos de cannabis de alta calidad de Puerto Rico. Esta colaboración llevará la marca de cannabis premium TYSON 2.0 , creada por el legendario boxeador y empresario Mike Tyson, a los dispensarios de toda la isla.



A partir del 1 de octubre, los consumidores de cannabis medicinal de Puerto Rico podrán adquirir una serie de productos TYSON 2.0, entre los que se incluyen la infusión de flor cubierta con diamantes de THC-A, TKO y los Mike Bites gummies de 100 mg de una sola unidad con la distintiva forma de oreja mordida. La segunda fase del lanzamiento incluirá los Mega Bites gummies, con mayor potencia; y el producto más reciente de la marca, los "Mike's Knockout Gummies”, una opción que contendrá 10 unidades por paquete y que llevará la forma de guante de boxeo rindiendo homenaje a la legendaria carrera de Tyson en el ring; todas ellas con una variedad de cuatro agradables sabores.

Mike Tyson, cofundador y director de marca de TYSON 2.0, expresó su entusiasmo por el lanzamiento: "Puerto Rico, prepárate para una experiencia sin igual con TYSON 2.0. Nuestra asociación exclusiva con NextGen garantiza que nuestros productos de cannabis de primer nivel lleguen a los consumidores que buscan elevar su bienestar con la planta medicinal. Este lanzamiento se trata de ofrecer productos de primera calidad, seguros e innovadores a los entusiastas del cannabis y satisfacer sus diferentes necesidades".

"Nuestra entrada en Puerto Rico con TYSON 2.0 no se trata sólo de ampliar nuestro alcance, sino de redefinir lo que el cannabis puede ofrecer en un mercado de rápido crecimiento", dijo Adam Wilks, cofundador y CEO de Carma HoldCo. "A través de esta asociación con NextGen, estamos ofreciendo más que productos de primera calidad; estamos trayendo un nuevo nivel de artesanía y atención a la comunidad de cannabis medicinal de Puerto Rico. Al traer la visión de Mike Tyson y nuestro compromiso con la calidad a Puerto Rico, estamos estableciendo un nuevo estándar para los productos de cannabis en la región y consolidando aún más nuestra posición como líder de la industria".

Robert Weakley, CSO de NextGen, añadió: "La introducción de TYSON 2.0 en Puerto Rico marca un momento crucial en la evolución de nuestro mercado del cannabis. A medida que los consumidores buscan cada vez más alternativas holísticas para el manejo de las condiciones de salud, la demanda de productos de cannabis medicinal diversos y personalizados sigue creciendo. La entrada de TYSON 2.0 no sólo satisface esta demanda, sino que también eleva la calidad general y la innovación en nuestro mercado. Estamos orgullosos de asociarnos con una marca que comparte nuestro compromiso con la excelencia y la atención al paciente".

El lanzamiento de TYSON 2.0 en Puerto Rico representa otro paso estratégico en la misión de Carma HoldCo y NextGen de proporcionar a los consumidores de todo el mundo acceso a los mejores productos de cannabis disponibles. Esta asociación promete ofrecer una calidad e innovación excepcionales a los entusiastas del cannabis, al tiempo que consolida a TYSON 2.0 como una marca de primer nivel en la industria mundial del cannabis.

Acerca de TYSON 2.0

TYSON 2.0 es una marca fundada por el legendario boxeador Mike Tyson. La empresa entró en el ruedo del cannabis en 2021, con el compromiso de ofrecer productos de la más alta calidad en cada mercado en el que entraba. Mientras continúa conquistando el mercado mundial del cannabis, TYSON 2.0 también se ha expandido a una variedad de otras categorías de productos de consumo, que se extienden por los Estados Unidos y otros 16 países. En cada uno de sus esfuerzos, la marca asume la legendaria mentalidad de Mike Tyson de ser el mejor de todos los tiempos.

Sobre Carma HoldCo.

Carma HoldCo Inc. es una casa de marcas líder en el mundo que aprovecha el poder de los íconos culturales para transformar industrias. La empresa se centra en la creación de experiencias únicas y ofertas de productos cuyo objetivo es conectar con los consumidores, inspirarlos y elevar sus vidas. Carma HoldCo cuenta entre sus talentos con superestrellas mundialmente reconocidas, como Mike Tyson, Ric Flair y Future, que aportan su legendario carisma e influencia a cada proyecto.

Acerca de NextGen Pharma

NextGen Pharma, empresa líder en el cultivo y manufactura de cannabis medicinal, provee productos de alta calidad que ayudan a mejorar y asegurar el bienestar de miles de pacientes puertorriqueños. Ubicada en Toa Baja, Puerto Rico y establecida desde diciembre de 2016, cuenta con amplias capacidades de producción que apoyan cada paso de la cadena de suministro, desde el cultivo, fabricación, extracción, empaque, venta de marcas y distribución a dispensarios ubicados en toda la isla con variedad de productos que incluyen flores, vaporizadores, comestibles, tinturas, cápsulas, cremas y ungüentos, entre otros.



