Leiders in AI-kennis komen bijeen op eGain Solve 2024

SUNNYVALE, Californië, Oct. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN), het AI-kennisplatform voor klantenservice, kondigde vandaag de eGain Solve 2024-conferentie aan om het tijdperk van AI-kennis voor verandering van bedrijfsprestaties in te luiden. Het evenement wordt in het Hyatt Regency O’Hare in Chicago gehouden op 29 en 30 oktober 2024.



Volgens Gartner zal 100% van de projecten voor door AI gegenereerde klantenservice en virtuele assistentie zonder integratie van moderne kennisbeheersystemen niet voldoen aan de doelstellingen voor klantbeleving en verlaging van de operationele kosten voor 2025. Dit benadrukt de behoefte aan samenwerking tussen AI en kennis als 'AI-kennis'.

Het evenement begint met een presentatie van Lynda Braksiek, Principal Research Lead voor APQC (American Productivity and Quality Center) over de grote trends in AI-kennis, gevolgd door een keynote van Ashu Roy, CEO van eGain, over het fundamentale belang van vertrouwen in kennis in het GenAI-tijdperk. Tijdens de conferentie zijn ook succesverhalen over AI-kennis te horen, verteld door sprekers van Global 1000-klanten. De conferentie omvat eveneens een unieke masterclass over generatieve AI, waarin deelnemers kunnen leren over inzichten en best practices voor succes.

Hoogtepunten

ANALYSE Big Trends in AI and Knowledge Management, Lynda Braksiek, APQC

KEYNOTE Trusted Knowledge: The Foundational Imperative for Customer Service in the Gen AI Era, Ashu Roy, CEO, eGain

INNOVATIEVERHALEN VAN KLANTEN Cathay Pacific, One Medical (Amazon), Rogue Credit Union, RPM Living, Specialized Bicycles

OVERIG Masterclass over generatieve AI voor klantenservice Breakoutsessies over het creëren, aanpassen en optimaliseren van AI-kennis Demolounge, met de nieuwste en beste productmogelijkheden, integraties en het ecosysteem van eGain Diepgaande breakoutsessies over producten en diensten van eGain, met Q&A Een-op-een-gesprekken met executives en managers van eGain



Let op: de agenda kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Inschrijven

Ga naar https://www.eGain.com/Solve

Over eGain

De eGain Knowledge Hub helpt de ervaring te verbeteren en de kosten te verlagen met betrouwbare antwoorden voor de klantenservice. Ga naar www.eGain.com voor meer informatie.

Mediacontact

Press@egain.com

408 636 4514

