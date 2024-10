Réunion des spécialistes et praticiens en connaissances de l’IA à la conférence eGain Solve 2024

SUNNYVALE, Californie, 16 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain, (NASDAQ : EGAN), fournisseur de plateforme de gestion des connaissances de l’IA pour les services clients, a annoncé ce jour la prochaine ouverture de sa conférence eGain Solve 2024, axée sur l’entrée dans l’ère des connaissances de l’IA pour remodéliser la performance des entreprises. L’événement se tiendra à l’hôtel Hyatt Regency O’Hare de Chicago du 29 au 30 octobre 2024.



Selon Gartner, l’intégralité des projets d’assistant virtuel aux clients et d’assistant virtuel aux agents intégrant l’IA générative dans lesquels l’intégration aux systèmes modernes de gestion des connaissances fait défaut ne parviendra pas à atteindre les objectifs en matière d’expérience client et de réduction des coûts opérationnels d’ici 2025. Ce constat renforce la nécessité de réunir l’IA et les connaissances sous la notion de « connaissances de l’IA ».

L’événement débutera par une présentation de Lynda Braksiek, Responsable principale de la recherche auprès du centre américain de productivité et de qualité (American Productivity and Quality Center, ou APQC), focalisée sur les grandes tendances en matière de connaissances de l’IA. Elle sera suivie d’un discours d’Ashu Roy, PDG d’eGain, portant sur l’importance fondamentale de la confiance dans les connaissances à l’ère de l’IA générative. La conférence fera également la part belle aux success stories en matière de connaissances de l’IA au moyen de témoignages de représentants d’entreprises figurant au Global 1000. Une master classe inédite sur l’IA générative sera également proposée, où les participants pourront apprendre des expériences passées et découvrir les meilleures pratiques pour réussir.

Points forts

POINT DE VUE DES ANALYSTES Les grandes tendances en IA et gestion des connaissances, par Lynda Braksiek, centre américain de productivité et de qualité APQC

DISCOURS D’OUVERTURE La confiance dans les connaissances ou la condition sine qua non du service client à l’ère de l’IA générative, par Ashu Roy, PDG d’eGain

HISTOIRES D’INNOVATION DES CLIENTS Cathay Pacific, One Medical (Amazon), Rogue Credit Union, RPM Living, Specialized Bicycles

DIVERS Master class sur l’IA générative dédiée au service client Sessions organisées en petits groupes sur l’élaboration, la personnalisation et l’optimisation des connaissances de l’IA Salon de démonstration, présentant les dernières et meilleures fonctionnalités des produits eGain, leurs intégrations et leur écosystème Sessions d’approfondissement en petits groupes sur les produits et services développés par eGain, assorties d’échanges questions-réponses Entretiens individuels avec les dirigeants et le personnel d’eGain



Il convient de noter que le programme est susceptible d’évoluer sans avis préalable.

Pour vous inscrire

Rendez-vous sur https://www.eGain.com/Solve

À propos d’eGain

Le eGain Knowledge Hub aide à améliorer l’expérience client et à réduire les coûts en fournissant des réponses fiables conçues pour les services clients. Consultez le site www.eGain.com pour plus d’informations.

Contact médias :

Press@egain.com

408 636 4514

eGain, le logo eGain et tous les autres noms ou slogans de produits eGain sont des marques commerciales ou des marques déposées d’eGain Corp. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Tous les autres noms de sociétés ou produits mentionnés dans le présent communiqué de presse peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.