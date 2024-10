Activité commerciale du 3ème trimestre 2024 en hausse de +16% : Esker continue sa progression

Lyon, le 15 octobre 2024

Chiffre d’affaires en M€

(Non audité) T3 2024 T3 2023 T3 2024/

T3 2023

Croissance (4) 9 mois 2024 9 mois 2024/

9 mois 2023

Croissance (4) SaaS Abonnement 24,5 19,5 +26% 70,4 +27% SaaS Transaction (1) 17,1 16,6 +3% 52,8 -1% Total SaaS 41,6 36,1 +16% 123,2 +14% Services d’implémentation (2) 9,1 6,9 +32% 25,8 +27% Produits historiques (3) 0,3 0,8 -56% 1,2 -57% TOTAL 51,0 43,8 +17% 150,2 +14% Prise de commandes (4)(5) 5,3 5,3 +4,8% 18,3 +34%

(1) Facturations au document

(2) Consulting et Services Professionnels

(3) Esker DeliveryWare, Produits serveurs de Fax et Host Access

(4) Variation à taux de change constants : Taux de change 2024 appliqués sur les chiffres de 2023

(5) Exprimées en chiffre d’affaires récurrent annuel (ARR). Cet indicateur correspond à la valeur moyenne annuelle des abonnements que les clients s’engagent à honorer sur la durée totale d’un contrat. Le chiffre d’affaires provenant des transactions sur la plateforme n’est pas pris en compte car il dépend des consommations effectives des clients, non connues à la date de signature du contrat.

Poursuite de la croissance du SaaS

Le chiffre d’affaires consolidé du 3ème trimestre de l’année 2024 s’établit à 51,0 M€, en croissance de +17% à taux de change constants et de +16% en données publiées, par rapport au même trimestre de l’exercice précédent. Pour l’ensemble des neuf premiers mois de l’année 2024, les ventes du Groupe s’établissent à 150,2 M€ en croissance de +14% à taux de change constants (+14% en données publiées).

Au 3ème trimestre, les activités SaaS tirent la croissance du Groupe (+16% à taux de change constants et +14% en données publiées), pour représenter 82% de l’activité totale.

Le chiffre d’affaires des abonnements affiche une croissance de +26%, pour représenter 59% de l’activité SaaS. Cette évolution est en ligne avec la stratégie commerciale du Groupe, qui privilégie la résilience et la prévisibilité des revenus grâce à une stratégie commerciale favorisant les abonnements, source de revenus récurrents.

La moindre croissance des revenus de transactions (+3%) s’explique par un contexte macroéconomique toujours très tendu qui, historiquement, pèse sur les volumes traités par la plateforme Esker.

Les services d’implémentation progressent de +32% à taux de change constants et de +31% en données publiées pour représenter 17% du chiffre d’affaires total du Groupe. Cette performance est directement liée à la mise en production des nombreux contrats signés au cours des trimestres précédents.

Prises de commandes en progression malgré un effet de base très exigeant

La valeur annuelle récurrente (ARR) des nouveaux contrats signés au cours du 3ème trimestre 2024 progresse de +5% sur 12 mois, à 5,3 M€, malgré un effet de base très exigeant puisque le 3ème trimestre 2023 avait fortement bénéficié de la réforme de la facturation électronique en France avant l’annonce d’un report de deux ans.

Pour les neuf premiers mois de l’année, l’ARR des nouveaux contrats signés s’élève à 18,3 M€, marquant une progression de +34%.

Esker a réalisé de solides performances en termes de prises de commandes sur la période. La région APAC a enregistré une croissance de +72%, en lien avec le démarrage de la facturation électronique obligatoire en Malaisie. En Europe (hors France), les prises de commandes ont augmenté de +19%, Le marché français est resté stable sur les neuf premiers mois de l’année.

Aux États-Unis, la forte croissance observée depuis le début de l’année se maintient pour atteindre +66% sur les neuf premiers mois.

Une structure solide

Au 30 septembre 2024, la trésorerie mobilisable du Groupe s’établit à 59,6 M€ (dont 5,5 M€ classés en immobilisations financières) contre 45,8 M€ au 30 septembre 2023.

La trésorerie nette s’élève à 51,7 M€ au 30 septembre 2024 contre 34,1 M€ un an auparavant.

Compte tenu d’un faible niveau d’endettement financier (7,8 M€ de dettes financières au 30 septembre 2024) et des 134 373 titres détenus en autocontrôle (représentant 35,3 M€ sur la base du cours de clôture de l’action au 14 octobre 2024), Esker dispose d’une assise financière solide.

Perspectives pour la fin de l’année 2024

Compte tenu de la bonne performance des neuf premiers mois de l’année, Esker confirme son objectif de croissance du chiffre d’affaires de +12% à +14% (hors acquisitions et effets de change) pour l’ensemble de l’exercice 2024. En termes de prises de commandes, le 4ème trimestre 2023 avait fortement bénéficié de la réforme de la facturation électronique en France. Il va représenter un effet de base très exigeant, en France, pour l’activité commerciale du 4ème trimestre 2024.

À ce niveau d’activité, l’objectif de marge d’exploitation se situe entre 12% et 13% du chiffre d’affaires en 2024.

Jean-Michel Bérard, Président du Directoire et Emmanuel Olivier, Directeur Général

vous convient à une visioconférence

mardi 15 octobre 2024 à 18h30

pour vous commenter l’activité du troisième trimestre 2024.

La conférence téléphonique se déroulera en anglais.

Ci-après le lien pour participer à cette présentation : Lien de connexion

À propos d’Esker

Esker est la plateforme de référence pilotée par l’IA pour la digitalisation des directions Finance et Achats et Service Client.

Les suites de solutions Source-to-Pay (cycle fournisseur) et Order-to-Cash (cycle client) d'Esker s'appuient sur les dernières technologies d'automatisation. Elles optimisent le fonds de roulement et les flux de trésorerie, améliorent la prise de décision, favorisent une meilleure collaboration avec les clients, les fournisseurs et les employé(e)s.

Esker est présente en Amérique du Nord, en Amérique Latine, en Europe et en Asie-Pacifique. Le siège social se trouve à Lyon, en France et le siège social américain à Madison, dans le Wisconsin. Cotée sur Euronext Growth à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 178,6 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023 dont plus des 2/3 à l’international.

Pièce jointe

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.