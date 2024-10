Ipsos : Actualisation des perspectives 2024

Actualisation des perspectives 2024

Révision de l’objectif annuel de croissance organique

Maintien de l’objectif de marge opérationnelle

Paris, 15 octobre 2024 – Ipsos, l’une des principales sociétés mondiales d’études de marché, annonce par anticipation son chiffre d’affaires du troisième trimestre, estimé à 591 millions d’euros, en croissance de 0,5 % dont -0,1 % de croissance organique. Sur les neuf premiers mois de l’année, la croissance s’établit à 3,3 % dont 2,4 % en organique.

La croissance organique du troisième trimestre est inférieure aux attentes et n’offre pas de perspective de rebond significatif d’ici la fin de l’année. Le Groupe révise donc son objectif annuel de croissance organique autour de 1 %. Dans le même temps, la progression de la marge brute (en croissance de près de 5 % depuis le début de l’année) ainsi qu’une bonne discipline financière permettent à Ipsos de poursuivre ses investissements - notamment dans le développement des plateformes et dans les solutions associées à l’IA générative – tout en maintenant l’objectif annuel de marge opérationnelle autour de 13 %.

L’activité d’Ipsos continue d’afficher une croissance solide en Europe Continentale, au Moyen Orient et en Amérique Latine, mais a ralenti depuis le début de l’été en France et dans certains pays d’Asie, en raison d’incertitudes macroéconomiques et politiques. Surtout, notre performance, comme celle de certains grands concurrents du secteur, est toujours pénalisée par une situation difficile aux Etats-Unis, où la mise en place d’une nouvelle équipe de direction depuis l’été devrait permettre une amélioration en 2025. Hors Etats-Unis, la croissance organique du Groupe s’élève à 5,6% depuis le début de l’année et 4,0 % sur le seul troisième trimestre.

Nous avons lancé début septembre une nouvelle revue stratégique, « Horizons 2030 », dont les conclusions seront présentées avant l’été 2025.

Une analyse plus détaillée de l’activité du Groupe sera communiquée lors de la publication du chiffre d’affaires du troisième trimestre, le 24 octobre.

À PROPOS D’IPSOS

Ipsos est l’un des leaders mondiaux des études de marché et des sondages d’opinion, présent dans 90 marchés et comptant près de 20 000 collaborateurs.

Nos chercheurs, analystes et scientifiques sont passionnément curieux et ont développé des capacités multi-spécialistes qui permettent de fournir des informations et des analyses poussées sur les actions, les opinions et les motivations des citoyens, des consommateurs, des patients, des clients et des employés. Nos 75 solutions s’appuient sur des données primaires provenant de nos enquêtes, de notre suivi des réseaux sociaux et de techniques qualitatives ou observationnelles.

Notre signature « Game Changers » résume bien notre ambition d’aider nos 5 000 clients à évoluer avec confiance dans un monde en rapide évolution.

Créé en France en 1975, Ipsos est coté à l’Euronext Paris depuis le 1er juillet 1999. L’entreprise fait partie des indices SBF 120, Mid-60, STOXX Europe 600 et est éligible au service de règlement différé (SRD).

ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP

www.ipsos.com

