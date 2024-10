Crunchyroll se asocia con Bango para impulsar el crecimiento de suscriptores a través del Super Bundling

CAMBRIDGE, Reino Unido, Oct. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crunchyroll firma una alianza estratégica con Bango para ampliar su base de suscriptores a nivel internacional, integrando su oferta de suscripción con los servicios de operadores de telecomunicaciones y otros socios clave.



Crunchyroll es la marca global de referencia en el mundo del anime, con la mayor biblioteca de streaming especializada, ofreciendo más de 25,000 horas de contenido. Con nuevas series lanzándose cada temporada, sigue consolidándose como el destino favorito de los fans del anime a nivel mundial. A través de su alianza con Bango, Crunchyroll podrá integrar su suscripción con planes móviles, ofertas de banda ancha y otros servicios, como cuentas bancarias y programas de fidelización.

Bango, líder en tecnología de integración de servicios de bundling, se encargará de todos los aspectos técnicos para que los revendedores puedan crear y gestionar las suscripciones de manera eficiente. Además, gestionará promociones como pruebas gratuitas y descuentos, en las que Crunchyroll podría participar en el futuro.

Gracias a esta colaboración, los operadores de telecomunicaciones y otros revendedores podrán ofrecer Crunchyroll dentro de sus ofertas de servicios, brindando a los consumidores opciones más accesibles y menos complicaciones. Además, se abre la puerta al "Super Bundling", lo que permitirá a los operadores integrar Crunchyroll en sus plataformas de suscripción todo en uno y hubs de contenido. A través de esta alianza con Bango, Crunchyroll podrá seguir ampliando su base de suscriptores, que ya supera los 14 millones, mediante estos nuevos canales indirectos.

Anil Malhotra, Director de Marketing de Bango, comentó: “Crunchyroll es la primera opción para los fanáticos del anime en todo el mundo, y ofrecer su servicio a través de terceros seguirá acelerando su crecimiento. Las suscripciones indirectas se han convertido en un elemento clave del mercado SVOD, y estamos encantados de ayudar a Crunchyroll a aprovechar al máximo esta tendencia en auge.”

“A medida que los consumidores buscan mayor flexibilidad y más servicios integrados en un solo lugar, el Super Bundling se presenta como un paso estratégico clave para que marcas como Crunchyroll lleguen a nuevas audiencias y sigan haciendo crecer su base de suscriptores.”

Acerca de Bango

Bango permite a los proveedores de contenido llegar a más clientes de pago a través de asociaciones globales.

Bango ha revolucionado la monetización de contenido y servicios digitales al habilitar los pagos móviles para usuarios de todo el mundo. Hoy en día, la Digital Vending Machine® de Bango está impulsando el crecimiento de la economía de suscripciones, ofreciendo a los usuarios más opciones y control sobre sus servicios.

Las principales empresas de contenido del mundo, como Amazon, Google y Microsoft, confían en la tecnología de Bango para llegar a sus suscriptores a nivel global.

Bango, donde las personas se suscriben. Para más información, visita www.bango.com .

Acerca de Crunchyroll

Crunchyroll es la marca global líder en anime que fomenta la pasión de los fanáticos por este género. Con el objetivo de hacer que el anime tenga un papel aún más importante en la cultura pop, Crunchyroll ofrece la experiencia definitiva para los fans, centrada en un servicio de streaming premium. Cuenta con la mayor biblioteca dedicada exclusivamente al anime, además de eventos inmersivos, emocionantes estrenos en cines, juegos únicos, productos exclusivos, noticias actualizadas y mucho más. El anime es para todos y está disponible para transmisión en diversas plataformas a través de Crunchyroll, ya sea en dispositivos móviles, consolas de videojuegos, pantallas grandes o computadoras de escritorio.

Crunchyroll LLC es una empresa conjunta independiente entre Sony Pictures Entertainment, con sede en EE.UU., y Aniplex de Japón, una subsidiaria de Sony Music Entertainment (Japón) Inc., ambas pertenecientes al grupo Sony.

Contacto de prensa:

Anil Malhotra, CMO, Bango

anil@bango.com

Tel: +44 7710 480 377

