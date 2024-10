CA Indosuez se connecte à ARTEX Global Markets pour élargir son offre d’investissement dans l’art

Communiqué de presse





Paris, Luxembourg - 15 octobre 2024 – CA Indosuez offre désormais à ses clients de la banque privée et à ses clients fortunés la possibilité de négocier sur le marché ARTEX GlobalMarkets, en bénéficiant de tous les services d'investissement d'Indosuez.

ARTEX GM est un marché réglementé sur lequel sont négociées des actions d'œuvres d'art emblématiques et reconnues dans le monde entier. Ces actions sont des titres négociables et échangeables, comme les autres titres cotés. L’activité d’ARTEX GM est conforme à la réglementation MiFID II et est supervisée par l'Autorité des marchés financiers du Liechtenstein (FMA).

« Les investisseurs considèrent de plus en plus l'art comme une classe d'actifs à part au sein des actifs financiers, et certains de nos clients intègrent l'art dans leurs stratégies de diversification. En nous associant à ARTEX GM, nous sommes heureux d'offrir cette opportunité unique d'investir dans des actions d'œuvres d'art emblématiques, dans un environnement réglementé, liquide et sécurisé, ce qui ajoute une nouvelle dimension aux portefeuilles de nos clients, » a déclaré Pierre PREBET, Directeur Marketing & Business Development France chez Indosuez Wealth Management.

Cette nouvelle collaboration s'inscrit dans la volonté d'Indosuez Wealth Management d'offrir des solutions innovantes à ses clients, afin de les aider à diversifier leurs investissements et à gérer leur patrimoine sur des marchés dynamiques et en constante évolution.

« Nous sommes ravis d'être associés à Indosuez Wealth Management ce qui constitue une nouvelle étape importante dans notre objectif de démocratiser l'investissement dans l'art. L'art en tant que nouvelle classe d'actifs suscite beaucoup d’enthousiasme, et il est désormais possible d'investir de manière sûre et transparente dans des œuvres majeures de l'histoire de l'art. Les cotations se poursuivent et nous continuerons d’annoncer l’arrivée d’œuvres iconiques dans les mois à venir,» a commenté Yassir Benjelloun-Touimi, cofondateur et Directeur général d'ARTEX GM.

À propos d'ARTEX Global Markets

ARTEX Global Markets AG ("ARTEX GM" ou "ARTEX Global Markets") opère une plateforme de négociation multilatérale sécurisée et liquide, axée sur l'art, et régulée par l'Autorité des Marchés Financiers du Liechtenstein dans le cadre législatif européen MiFID II. En offrant un accès privilégié au marché de l’art, traditionnellement exclusif, ARTEX GM vise à démocratiser l'investissement dans les plus grands chefs-d’œuvre du monde, couvrant une période allant de la Renaissance au vingtième siècle. Les chefs-d'œuvre cotés sur ARTEX GM seront exposés publiquement dans des musées et des expositions à travers le monde. ARTEX GM s'efforcera de permettre aux investisseurs de mieux appréhender le marché de l’art en leur proposant des analyses, notamment sur les dernières actualités du monde de l’art, ainsi que du contenu éducatif, afin de leur offrir un accès uniformisé à l’investissement dans l’art. ARTEX GM a été cofondé en 2020 par des passionnés d'art et des experts des marchés financiers, S.A.S. le Prince Wenceslas du Liechtenstein et Yassir Benjelloun-Touimi.

ARTEX GM une société constituée dans la Principauté du Liechtenstein sous le numéro FL-0002.682.571-2, avec des bureaux enregistrés à Wuhrstrasse 6, 9490 Vaduz, Liechtenstein.

ARTEX GM est régulée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro de référence 307407.

Pour plus d'informations sur ARTEX, veuillez visiter www.artexgm.com.

Contacts presse

ARTEX GM France et International

Aliénor Miens | Alienor.miens@margie.fr | +33 (0)6 64 32 81 75

Bertrand Chambenois | Bertrand.chambenois@margie.fr | +33 (0)6 11 84 34 92

