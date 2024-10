CloudOffix Total AI

CloudOffix wprowadza Cloudia: Asystenta wspieranego przez AI, który rewolucjonizuje zastosowanie sztucznej inteligencji w operacjach biznesowych

W CloudOffix wierzymy, że przyszłość biznesu leży w płynnej integracji sztucznej inteligencji we wszystkich procesach i działach.” — Gokhan Erdogdu, CEO CloudOffix.

CLAYMONT, DE, UNITED STATES, October 15, 2024 / EINPresswire.com / -- Cloudia oferuje zintegrowane, spersonalizowane rozwiązanie AI, które zwiększa produktywność, efektywność i bezpieczeństwo danych dla firm każdej wielkości.CloudOffix, światowy lider w obszarze platformy low-code oferującej kompleksowe doświadczenia użytkownika, ogłosił wprowadzenie innowacyjnego asystenta sztucznej inteligencji — Cloudia, który ma zrewolucjonizować operacje biznesowe w różnych branżach.Asystent ten, zaprojektowany z myślą o bezbłędnej integracji z szeroką gamą usług CloudOffix, wykorzystuje zaawansowaną sztuczną inteligencję do wspomagania podejmowania decyzji, automatyzacji procesów oraz oferowania spersonalizowanych doświadczeń dla firm, ich pracowników i klientów.W dzisiejszym, dynamicznie rozwijającym się cyfrowym świecie, zapotrzebowanie na inteligentne, efektywne i bezpieczne narzędzia AI nigdy nie było większe. Dzięki Cloudia, CloudOffix robi kolejny krok w realizacji swojej wizji Total AI – koncepcji, która rewolucjonizuje sposób, w jaki firmy wykorzystują sztuczną inteligencję, zapewniając centralizację, bezpieczeństwo i możliwość wykorzystania wszystkich operacji i danych.„W CloudOffix wierzymy, że przyszłość biznesu leży w płynnej integracji sztucznej inteligencji we wszystkich procesach i działach. Dlatego opracowaliśmy Total AI – nasze przełomowe podejście, które łączy moc sztucznej inteligencji z centralizowanymi, bezpiecznymi danymi, aby dostarczyć firmom inteligentne, możliwe do wdrożenia informacje, które prowadzą do realnych rezultató” – mówi Gokhan Erdogdu, CEO CloudOffix.„Widzimy przyszłość, w której sztuczna inteligencja płynnie wspiera każdy proces biznesowy, poprawiając efektywność i podejmowanie decyzji w różnych działach. Naszym ostatecznym celem jest umożliwienie firmom rozwoju w erze napędzanej przez sztuczną inteligencję, poprzez dostarczanie spersonalizowanych, bezpiecznych i autonomicznych rozwiązań AI z Cloudia.Kluczowe funkcje Cloudia: Rewolucja w sztucznej inteligencji dla biznesuFundamenty Cloudia opierają się na podejściu Total AI firmy CloudOffix, które łączy dane z różnych obszarów działalności – takich jak sprzedaż, HR, marketing, zarządzanie projektami oraz obsługa klienta – w jedną, spójną platformę. Takie podejście pozwala asystentowi AI uzyskać całościowy obraz firmy, umożliwiając dostarczanie trafnych wniosków i podejmowanie skuteczniejszych działań.● AI konwersacyjna: Cloudia wykorzystuje zaawansowane przetwarzanie języka naturalnego, aby nawiązywać interakcje z użytkownikami za pomocą głosu i tekstu, sprawiając, że komunikacja staje się płynna i intuicyjna.● Spersonalizowana pomoc: Cloudia dostosowuje się do unikalnych procesów i danych każdego przedsiębiorstwa, zapewniając, że asystent dostarcza istotne i możliwe do wdrożenia wnioski oparte na bieżących informacjach.● Integracja danych w czasie rzeczywistym: Cloudia ma dostęp do danych z różnych działów w czasie rzeczywistym, co umożliwia szybsze podejmowanie decyzji i współpracę.● Automatyzacja rutynowych zadań: Dzięki automatyzacji codziennych obowiązków, takich jak tworzenie raportów, planowanie spotkań czy odpowiadanie na zapytania klientów, Cloudia pozwala pracownikom skupić się na bardziej strategicznych zadaniach..● Bezpieczeństwo na pierwszym planie z architekturą Zero Copy Architektura Zero Copy firmy CloudOffix zapobiega duplikowaniu danych na różnych platformach, co chroni ich integralność i redukuje ryzyko naruszenia bezpieczeństwa.● Kompleksowa analiza AI: Cloudia nie tylko odpowiada na zapytania, ale również dostarcza szczegółowe analizy i rekomendacje oparte na wszystkich dostępnych danych, umożliwiając firmom podejmowanie trafniejszych decyzji.● Proaktywne zarządzanie zadaniami: Od planowania follow-upów po tworzenie zadań w modułach zarządzania projektami, Cloudia dba o to, aby żadne zadanie nie zostało pominięte.Total AI: Zintegrowane podejście do danychPodstawą inteligencji Cloudia jest filozofia Total AI firmy CloudOffix, która gwarantuje centralizację danych biznesowych. Wiele firm zmaga się z problemem „silosów danych”, gdzie informacje są rozproszone po różnych platformach, co utrudnia systemom sztucznej inteligencji uzyskanie pełnego obrazu operacji biznesowych. CloudOffix rozwiązuje ten problem, integrując wszystkie obszary działalności – od sprzedaży i marketingu po HR oraz zarządzanie projektami – w jednej, zunifikowanej platformie.To podejście umożliwia uzyskanie pełnego, 360-stopniowego umożliwiając dostarczanie praktycznych informacji. Na przykład, przygotowując propozycję sprzedażową, Cloudia może zebrać dane z interakcji z klientami, wcześniejszych zgłoszeń serwisowych oraz ankiet satysfakcji, aby dostarczyć zespołowi sprzedaży najdokładniejszy obraz potrzeb i preferencji klienta.Dzięki centralizacji danych, Cloudia ma możliwość przeprowadzania zaawansowanej analizy, dostarczając wgląd w działania firmy, który byłby niemożliwy do uzyskania przy rozproszonych systemach informacyjnych. Rezultatem jest szybsze podejmowanie decyzji, bardziej efektywna praca i lepsza organizacja działań biznesowych.Bezpieczeństwo w samym centrum: Architektura Zero CopyBezpieczeństwo danych jest jednym z kluczowych priorytetów dla firm wdrażających rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Mając to na uwadze, CloudOffix wyposażył Cloudia w nowatorską architekturę Zero Copy, która gwarantuje, że dane nigdy nie są duplikowane na różnych platformach. Takie podejście znacząco zmniejsza ryzyko naruszeń bezpieczeństwa danych, utrzymując jedną, bezpieczną kopię wszystkich informacji w ekosystemie CloudOffix.Podejście Zero Copy zapewnia, że dane są zawsze aktualne i precyzyjne, co umożliwia Cloudia podejmowanie decyzji na podstawie informacji w czasie rzeczywistym. Co więcej, architektura Zero Copy obniża koszty przechowywania danych oraz upraszcza zarządzanie, eliminując konieczność posiadania wielu kopii danych w różnych systemach.Oprócz architektury Zero Copy, Cloudia stosuje trójwarstwowy model bezpieczeństwa:1. Kontrola dostępu do danych: Użytkownicy mają pełną kontrolę nad tym, do których zbiorów danych Cloudia ma dostęp, zapewniając, że poufne informacje są zawsze chronione.2. Specyficzne uprawnienia dla grup: Dostęp do danych jest zarządzany na poziomie grup, co oznacza, że tylko upoważnione osoby mogą mieć dostęp do określonych danych. Na przykład, dostęp do danych sprzedażowych czy finansowych mogą mieć tylko menedżerowie.3. Uprawnienia specyficzne dla użytkownika: Wszystkie działania są regulowane przez uprawnienia przypisane do użytkownika, co zapewnia, że asystent AI ma dostęp wyłącznie do danych oraz może wykonywać jedynie te zadania, do których użytkownik posiada autoryzację.Ten solidny system zabezpieczeń daje firmom pewność, że ich dane są bezpieczne, jednocześnie w pełni wykorzystując możliwości sztucznej inteligencji Cloudia.Zwiększanie efektywności biznesowej: Automatyzacja i współpracaCloudia oferuje zaawansowaną automatyzację, która poprawia wydajność w każdej części firmy. Dzięki automatyzacji rutynowych zadań, Cloudia pozwala zaoszczędzić czas i zminimalizować błędy, umożliwiając pracownikom skupienie się na bardziej kluczowych działaniach.Cloudia może automatycznie generować cotygodniowe raporty dotyczące wyników sprzedaży, satysfakcji klientów lub postępów w projektach, eliminując konieczność manualnego zbierania danych i sporządzania raportów. Sztuczna inteligencja może również planować spotkania, ustawiać przypomnienia i śledzić realizację zadań, zapewniając, że zespoły będą trzymać się harmonogramu i dotrzymywać terminów.Cloudia w przyszłości: Interakcja głosowa i autonomiczne działaniaPlany rozwoju CloudOffix dla Cloudia obejmują ekscytujące funkcje, które uczynią asystenta AI jeszcze bardziej potężnym i łatwiejszym w użyciu. Jedną z nadchodzących innowacji jest interakcja głosowa, która pozwoli użytkownikom komunikować się z Cloudia w sposób zbliżony do popularnych asystentów głosowych, takich jak Siri czy Alexa.Wyobraźmy sobie, że menedżer sprzedaży jedzie na spotkanie z klientem i potrzebuje szybkiego podsumowania ostatnich interakcji z tym klientem. Dzięki interakcji głosowej, może po prostu zapytać Cloudia o aktualizację, a asystent AI dostarczy szczegółowe podsumowanie wszystkich istotnych interakcji, propozycji i działań, bez konieczności ręcznego wyszukiwania tych informacji.W przyszłości, Cloudia będzie mogła podejmować autonomiczne działania w oparciu o ustalone zasady. Firmy będą mogły zlecić agentowi AI monitorowanie interakcji z klientami, automatyczne generowanie raportów, aktualizowanie statusów zadań, a nawet podejmowanie decyzji, takich jak dostosowanie cen dla klientów czy wysyłanie wiadomości follow-up na podstawie zachowań klienta.Ten poziom autonomii umożliwi firmom jeszcze bardziej efektywne działanie, ponieważ Cloudia będzie mogła przejąć rutynowe zadania i procesy decyzyjne, eliminując konieczność stałej interwencji człowieka.Cloudia: Kształtowanie przyszłości biznesu dzięki sztucznej inteligencjiCloudia to kolejny krok w rozwoju rozwiązań biznesowych opartych na sztucznej inteligencji, który oferuje CloudOffix. Dzięki połączeniu zaawansowanej sztucznej inteligencji z centralizowanymi danymi, bezpieczeństwem oraz automatyzacją, Cloudia pozwala firmom działać bardziej efektywnie, współpracować w sposób bardziej zorganizowany oraz podejmować lepsze, oparte na danych decyzje.Wraz z ewolucją Cloudia, firmy będą mogły liczyć na wprowadzenie nowych, jeszcze bardziej zaawansowanych funkcji, takich jak interakcja głosowa oraz autonomiczne podejmowanie decyzji, wszystko to przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa danych dzięki architekturze Zero Copy firmy CloudOffix.O CloudOffixCloudOffix to pionierska platforma typu low-code, która integruje procesy związane z obsługą klienta i pracownikami w jedno, zjednoczone rozwiązanie. Oferuje szeroką gamę narzędzi wspierających sprzedaż, marketing, zarządzanie projektami, HR, obsługę klienta i inne, zaprojektowanych z myślą o wspieraniu rozwoju firm w cyfrowej rzeczywistości. Dzięki podejściu opartemu na Total AI, CloudOffix zapewnia inteligentne, spersonalizowane oraz bezpieczne rozwiązania, które spełniają potrzeby przedsiębiorstw każdej wielkości.Szczegóły dostępne na stronie www.cloudoffix.com

