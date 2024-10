Membentuk Masa Depan Dagangan: Taurex Mempamerkan Penyelesaian Dagangan Termaju sebagai Penaja Titanium di Ekspo Forex Dubai 2024

DUBAI, Emiriah Arab Bersatu, Oct. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taurex memberikan impak yang besar dan dengan bangganya menawarkan khidmat sebagai Penaja Titanium di Ekspo Forex Dubai 2024. Acara itu menghimpunkan pedagang, pelabur dan rakan kongsi dari seluruh dunia. Taurex berdiri di barisan hadapan dengan mempamerkan alatan, perkhidmatan dan platform terkini mereka yang mengubah landskap dagangan.



Pasukan Taurex yang bersemangat kelihatan sibuk melayan ramai pengunjung dengan menawarkan demonstrasi yang diperibadikan dan berkongsi pendapat mengenai pandangan yang mendalam tentang penyelesaian dagangan lanjutannya. Buat pertama kalinya, Taurex memperkenalkan pembangunan terbaru mereka yang menarik—program pedagang yang dibiayai mereka iaitu Atmos, akan dilancarkan tidak lama lagi dan mencipta peluang baharu untuk pedagang yang ingin memaksimumkan potensi mereka.

Acara itu bukan sahaja menekankan permintaan kukuh untuk produk dan perkhidmatan Taurex tetapi juga mengukuhkan komitmen firma untuk memacu inovasi. Penerimaan adalah sangat positif, menonjolkan pengaruh Taurex yang semakin meningkat di rantau MENA dan berpotensi besar untuk terus berkembang maju.

Ketua Pegawai Eksekutif Taurex, Nick Cooke, yang juga hadir di reruai pada kedua-dua hari tersebut, berkata:

“Ekspo Forex Dubai 2024 adalah acara yang luar biasa. Penganjur melakukan kerja yang baik untuk menganjurkan sesuatu yang harus bagi menjadikan ekspo ini yang terbesar dalam industri perdagangan. Tenaganya sangat hebat dan kami benar-benar seronok bertemu dengan pelanggan dan rakan kongsi yang sedia ada mahu pun yang akan datang. Saya amat berbangga dengan cara jenama kami diwakili sebagai pendekatan yang dinamik, segar dan moden kepada dunia perdagangan. Kami menyerlahkan tawaran kami dengan sangat baik dan kami semua sangat teruja dengan hala tuju jenama Taurex untuk masa hadapan!”

Mengulas mengenai acara itu, Pengarah Komersial Taurex, James Watts, berkata:

“Kehadiran kami di Ekspo Forex Dubai 2024 disambut dengan maklum balas yang luar biasa daripada peniaga dan rakan kongsi. Tenaga dan keghairahan di gerai kami adalah hebat dan kami sangat teruja dengan tawaran baik yang kami diterima. Ia banyak bercakap mengenai impak yang kami lakukan di rantau ini dan masa depan yang cerah untuk Taurex sambil kami terus membina hubungan yang bermakna.”

Penyertaan Taurex memainkan peranan penting dalam memupuk pertumbuhan berterusan dan pemerkasaan komuniti perdagangannya. Gerai Taurex mendapat sambutan hangat daripada pengunjung, yang mana ramai peserta singgah dan terlibat dengan persembahan mereka, sekali gus menyumbang kepada kejayaan acara.

