EBC Financial Group aumenta a liquidez e reduz os custos de negociação dos principais índices de ações

A presença global do EBC Financial Group posiciona a empresa como líder em melhorias de liquidez e acesso ao mercado, oferecendo aos investidores soluções de negociação eficientes e de baixo custo EBC Financial Group continua monitorando e reagindo às tendências do mercado global, aumentando a liquidez e reduzindo os spreads nos principais índices de ações, como o Nasdaq e o S&P 500 Com reduções de spread de até 85%, o EBC Financial Group oferece aos traders condições de negociação mais competitivas e econômicas em índices importantes, como o Dow Jones e o Hang Seng Index

A EBC está aumentando a liquidez de cinco grandes índices de ações, permitindo que os investidores se beneficiem de custos de negociação mais baixos.

UNITED KINGDOM, October 15, 2024 /EINPresswire.com/ -- Em meio a um ressurgimento do mercado de ações global, o EBC Financial Group (EBC) está aumentando a liquidez de cinco grandes índices de ações, incluindo o Dow Jones dos EUA, Nasdaq, S&P 500, A50 (China) e o Índice Hang Seng (Hong Kong). Esse movimento estratégico visa fornecer aos investidores negociações mais otimizadas e eficientes em todas as sessões globais, reduzindo os custos de negociação e oferecendo maior acesso. O mercado de ações global está passando por grandes mudanças, com muito dinheiro entrando e empresas abrindo o capital novamente (boom do IPO). Isso está fazendo com que os mercados de ações em todo o mundo subam.

À medida que as avaliações de mercado aumentam e os fluxos de capital aumentam globalmente, essas melhorias posicionam os investidores para capitalizar as principais oportunidades emergentes neste momento crucial para os mercados financeiros. A EBC, uma corretora financeira global, está aqui para ajudar os investidores a aproveitar ao máximo essas oportunidades. Eles fazem isso usando tecnologia avançada para oferecer acesso de baixo custo e alta qualidade aos mercados onde grandes players financeiros (bancos, instituições) operam. Resumindo, o EBC ajuda os investidores a obter melhores negócios e acesso a grandes mercados a baixo custo.

Liquidez fortalece os principais índices em meio à recuperação global

A recalibração contínua dos mercados de ações globais é impulsionada por vários fatores interconectados: novo capital entrando no sistema, ressurgimento da atividade de IPO e uma série de correções de mercado que estão realinhando as avaliações. Os mercados emergentes, antes considerados de alto risco devido à volatilidade, agora estão se beneficiando de novas mudanças regulatórias que aumentam os retornos dos investidores, principalmente no pagamento de dividendos.

David Barrett, CEO do EBC Financial Group (UK) Ltd, ofereceu uma previsão inicial em junho de que os mercados subvalorizados deveriam se recuperar. "A reversão de valor é uma força poderosa", disse Barrett na época, enfatizando que os mercados sob pressão agora estavam prontos para retornos de capital. Ele também observou que os mercados emergentes, reforçados por novas regulamentações de dividendos, estão aumentando sua atratividade para os investidores globais.

Os últimos meses confirmaram essas previsões. Desde o início de 2024:

- Todos os três principais índices de ações dos EUA (Dow Jones, Nasdaq e S&P 500) atingiram novos máximos históricos desde o início de 2024, impulsionados por novos investimentos e aumento da confiança dos investidores.

- Os mercados asiáticos, particularmente na China e em Hong Kong, estão experimentando seus ganhos mais significativos em uma década, marcando-os como centrais para o crescimento global.

Por que o aumento da liquidez da EBC é importante?

O aumento da liquidez da EBC não poderia ter vindo em melhor hora. À medida que os investidores do mundo buscam ativos subvalorizados, a EBC fortaleceu sua capacidade de oferecer os menores custos de negociação para cinco grandes índices de ações, dando aos traders uma vantagem única no mercado.

- Spreads mais apertados:

1. Índice Dow Jones (U30USD): Spread reduzido para 1,00, refletindo uma redução de até 70%.

2. Índice S&P 500 (SPXUSD): Spread reduzido para 0,31, com reduções de 64%.

3. Índice Nasdaq (NASUSD): Spread reduzido para 0,70, com reduções de até 85%, a melhoria mais significativa.

4. Índice Hang Seng (HSIHKD): Spread reduzido para 6,50, alcançando uma redução de até 55%.

5. Índice China A50 (CNIUSD): Spread reduzido para 6,00, marcando uma redução de 14%.

- Acesso mais amplo: Esteja você negociando nos mercados asiático, europeu ou americano, a EBC garante que você se beneficiará dessas melhorias de economia de custos, independentemente do fuso horário.

O papel da EBC na implementação dessas reduções os posiciona entre as instituições que trabalham ativamente para agilizar o acesso ao mercado para uma ampla gama de investidores.

O papel dos IPOs e os fluxos globais de capital

O capital global não está simplesmente fluindo para ativos tradicionais. Uma nova onda de ofertas públicas iniciais (IPOs) está remodelando o cenário de investimentos, oferecendo novas oportunidades de crescimento em setores que vão desde fintech até energia renovável. Esses IPOs, embora centrados em regiões-chave, estão atraindo a atenção mundial, atraindo capital de investidores ansiosos para capitalizar tendências novas e emergentes.

"A expectativa do mercado de cortes nas taxas de juros mudou o cenário", disse Barrett, acrescentando que a ascensão dos IPOs de fintech, em particular, não mostra sinais de desaceleração. À medida que a economia global muda para uma nova fase da política monetária – com os bancos centrais sinalizando taxas de juros mais baixas – os investidores agora apostam no crescimento sustentado nesses setores inovadores.

Com isso, os aprimoramentos de liquidez nos principais índices, como o Nasdaq e o Hang Seng, não são simplesmente medidas reativas – são movimentos estratégicos de instituições como a EBC para se preparar para a próxima onda de atividade do mercado. À medida que mais capital se move através das fronteiras, a liquidez se torna essencial para uma negociação eficiente e de baixo custo. Os spreads reduzidos e o acesso aprimorado ao mercado tornam esses índices mais atraentes para investidores institucionais e individuais.

Esses desenvolvimentos ocorrem em um momento em que os mercados emergentes são cada vez mais vistos como pilares fundamentais do crescimento global, particularmente porque as economias avançadas lutam contra pressões inflacionárias e lenta recuperação econômica. O influxo de liquidez nos principais índices reflete uma confiança mais ampla na resiliência do mercado global e a promessa de retornos contínuos nos próximos meses.

Próximos passos dos investidores: navegando na mudança

À medida que o capital global busca crescimento, a liquidez se torna mais do que uma característica técnica - é um ativo vital em um mundo onde o tempo e o acesso aos mercados são importantes. Este período de maior atividade pode muito bem definir a próxima fase das finanças globais, na qual a agilidade, a consciência do mercado e o acesso à liquidez determinarão vencedores e perdedores.

Os aprimoramentos de liquidez do EBC Financial Group nos principais índices se alinham com as tendências mais amplas do mercado e fornecem aos investidores as ferramentas necessárias para navegar por essas mudanças com eficiência. Ao reduzir custos e garantir a estabilidade nos principais mercados, a EBC está lançando as bases para que os investidores capturem oportunidades nos mercados globais de amanhã.

Os investidores, particularmente aqueles focados na valorização da riqueza a longo prazo, fariam bem em permanecer vigilantes. As melhorias de liquidez que estamos vendo hoje estão lançando as bases para futuras oportunidades de mercado. Aqueles que entendem essas mudanças e agem de acordo se encontrarão bem posicionados em um cenário financeiro global em rápida evolução.

Sobre EBC Financial Group

Fundado no estimado distrito financeiro de Londres, o EBC Financial Group (EBC) é conhecido por seu conjunto abrangente de serviços que inclui corretagem financeira, gestão de ativos e soluções abrangentes de investimento. A EBC estabeleceu rapidamente sua posição como uma corretora global, com ampla presença nos principais centros financeiros, como Londres, Hong Kong, Tóquio, Cingapura, Sydney, Ilhas Cayman, e em mercados emergentes na América Latina, Sudeste Asiático, África e Índia. A EBC atende a uma clientela diversificada de investidores de varejo, profissionais e institucionais em todo o mundo.

Reconhecida por vários prêmios, a EBC se orgulha de aderir aos principais níveis de padrões éticos e regulamentação internacional. As subsidiárias do EBC Financial Group são regulamentadas e licenciadas em suas jurisdições locais. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulamentado pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido, o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulamentado pela Autoridade Monetária das Ilhas Cayman (CIMA), o EBC Financial Group (Austrália) Pty Ltd e a EBC Asset Management Pty Ltd são regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (ASIC).

No núcleo do Grupo EBC estão profissionais experientes com mais de 30 anos de profunda experiência em grandes instituições financeiras, tendo navegado habilmente por ciclos econômicos significativos desde o Acordo Plaza até a crise do franco suíço de 2015. A EBC defende uma cultura em que a integridade, o respeito e a segurança dos ativos do cliente são primordiais, garantindo que cada envolvimento do investidor seja tratado com a maior seriedade que merece.

A EBC é o Parceiro Oficial de Câmbio do FC Barcelona, oferecendo serviços especializados em regiões como Ásia, América Latina, Oriente Médio, África e Oceania. A EBC também é parceira da United to Beat Malaria, uma campanha da Fundação das Nações Unidas, com o objetivo de melhorar os resultados globais de saúde. A partir de fevereiro de 2024, a EBC apoia a série de engajamento público 'O que os economistas realmente fazem' do Departamento de Economia da Universidade de Oxford, desmistificando a economia e sua aplicação aos principais desafios sociais para melhorar a compreensão e o diálogo público.

