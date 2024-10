25. Yılını Kutluyor: Güven, Hizmet ve Yenilik Deriv'in geleceğini yönlendirmeye devam ediyor

Deriv, çeyrek asırlık önemli bir dönüm noktasına işaret ederken küresel genişlemeyi, yenilikçiliği ve yeni bir liderlik çağını hedefliyor.

Eyleme dayalı sürdürülebilir ve ölçeklenebilir girişimler yoluyla yerel ve küresel topluluklara hizmet etmek için yeni CSR çerçevesi başlatıldı.





Deriv'in 25 Yıllık Yolculuğundaki önemli kilometre taşları

CYBERJAYA, Malaysia, Oct. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Deriv, Finans sektöründe tanınmış bir broker, çeyrek asırlık büyüme ve sektör liderliğini kutlayarak bugün 25. yılını kutluyor. Bu dönüm noktası, yeni bir eş liderlik modeli, Birleşik Krallık ve Senegal'de yeni ofislerin açılması ve birçok prestijli ödül de dahil olmak üzere şirket için heyecan verici gelişmelerin ardından geldi.

Deriv, şu anda dünya çapında 2,5 milyondan fazla müşteriye hizmet veren ve aylık 650 Milyar Dolar'ın üzerinde hacmiyle çevrimiçi ticaret sektöründe küresel bir lider haline geldi. Yeniliğe olan bağlılığı, şirketin yeni ticaret platformları, çeşitli varlık sınıfları ve kapsamlı eğitim kaynakları sunmasını sağladı.





Deriv Kurucusu ve CEO'su Jean-Yves Sireau, eş CEO Rakshit Choudhary ile birlikte

“Bugün Deriv için büyük bir gün. Geriye çekilip 25 yıl önce yola çıktığımızdan bu yana ne kadar büyüyüp başardığımıza baktığımda, başarılarımızdan büyük bir gurur duyuyorum”, dedi Jean-Yves Sireau. “Bu tam olarak Deriv'in önümüzdeki 25 yılda başarmak istediği her şeye odaklanmamızı sağlayan şey.

Teknoloji - özellikle de AI ve otomasyon araçları, Deriv'in 2025 ve sonrasındaki operasyonlarının geleceğe hazır hale getirilmesinde kritik bir faktör olmaya devam edecek. Odak noktası sistemleri daha güvenli hale getirmek, müşteri verilerini korumak ve düzenlemelerle uyumlu kalmaktır. Bu yenilikler müşterilere mümkün olan en iyi deneyimi sunmaya devam edecek ve Deriv 'in hızla değişen dijital dünyada rekabetçi kalmasını sağlayacak.

Deriv'in 25. yıl dönümünden öne çıkanlar:

İkili Liderlik modelini benimsemek: Deriv, yönetim yapısında büyük bir değişiklik gerçekleştirdi ve Rakshit Choudhary'yi Deriv'in kurucusu Jean-Yves Sireau ile birlikte COO'dan eş CEO'ya terfi ettirdi. Stratejik değişim, iki liderin farklı güçlü yönlerinden ve farklı deneyimlerinden faydalanarak, büyüme stratejisini iki katına çıkarırken şirketin kritik karar alma süreçlerini iyileştirdi.

2024 Ödül Kazanma Yılı Olarak Ortaya Çıkıyor: Başarılarını pekiştiren Deriv, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Forex Expo Dubai'de 'Yılın 'Affiliate Programı', Global Forex Ödülleri'nde 'En İyi Müşteri Desteği' ve 'En Güvenilir Broker' ve Ultimate Fintech Global Awards 2024'te 'En İyi Ticaret Deneyimi (LATAM) gibi ürünleriyle ödüllere layık görüldü.

Başarılarını pekiştiren Deriv, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Forex Expo Dubai'de 'Yılın ‘Affiliate Programı', Global Forex Ödülleri'nde 'En İyi Müşteri Desteği' ve 'En Güvenilir Broker' ve Ultimate Fintech Global Awards 2024'te 'En İyi Ticaret Deneyimi (LATAM) gibi ürünleriyle ödüllere layık görüldü. İnsana Yatırım Akreditasyonları: Deriv, yedi ofisten 'Investors in People Platinum' ve 'Great Place to Work' sertifikaları da dahil olmak üzere prestijli akreditasyonlar alarak en iyi işverenlerden biri olarak tanındı ve 'Kıbrıs'ın En İyi İşyerleri™ 2024' ve İngiltere'de 2024 'Finansal Hizmetler ve Sigorta alanında 'En İyi İşyerleri™' arasında gösterildi.

Deriv, yedi ofisten 'Investors in People Platinum' ve 'Great Place to Work' sertifikaları da dahil olmak üzere prestijli akreditasyonlar alarak en iyi işverenlerden biri olarak tanındı ve 'Kıbrıs'ın En İyi İşyerleri™ 2024' ve İngiltere'de 2024 'Finansal Hizmetler ve Sigorta alanında 'En İyi İşyerleri™' arasında gösterildi. Küresel Ofis Genişlemesi: Deriv, Ruanda'da yeni bir ofis kurmanın yanı sıra İngiltere'de (Londra) ikinci bir ofis açtı.

Deriv eş CEO'su Rakshit Choudhary, "25. yılımızda güven ve hizmete olan bağlılığımızın takdir edilmesi özellikle anlamlı" dedi. Gözlerimizi küresel genişlemeye dikmiş olarak, çalışanlarımız ve değerlerimiz, ticaretin herkes için, her yerde erişilebilir olmasını sağlama misyonumuza bizi yönlendirmeye devam edecektir."



Sürdürülebilir Bir Geleceğe Söz Vermek

Geleceğe olan bağlılığının bir parçası olarak Deriv, sosyal sorumluluk konusunda uzun vadeli bir vizyon ortaya koydu. Amacı, küresel sürdürülebilirliğe ve toplum refahına katkıda bulunan projeleri desteklemektir.





Deriv, Kahuna'nın Ocak 2024'teki Patagonya misyonuna sponsor oluyor

2024'teki girişimler şunları içeriyordu:

Asunción, Paraguay'da topluluklar için konut çözümlerine odaklanan gençlerin liderliğindeki kar amacı gütmeyen kuruluş TECHO 'ya yardım edildi

'ya yardım edildi Desteğe ihtiyacı olan kadınlara yardım eden Ruandalı bir STK olan DuHope ile işbirliği yapıldı

ile işbirliği yapıldı Malta'daki çocuk kanseri destek grubu Puttinu Cares 'i destekledi

'i destekledi Maceracı çabaları bilimsel ve çevresel araştırmalarla birleştiren Kahuna Patagonya keşif gezisine destek verdi.

“Deriv, 2024 sonrasında sosyal sorumluluk çalışmalarını faaliyet gösterdiği bölgelerde yaygınlaştıracak. Daha iyi bir gelecek yaratmaya, eyleme dayalı, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir girişimler aracılığıyla yerel ve küresel topluluklara hizmet ederek olumlu bir etki yaratmaya kararlıyız" diye ekledi Sireau.

İleriye Bakış: Gelecek 25 Yıla Hazırlanma

Deriv, inanılmaz geçmişini yansıtırken, şirket bir 25 yıl ve daha fazlası için sınırları zorlamaya devam etmeye hazır. Geleceğe yönelik liderlik modeli, müşteri merkezli odaklanma ve yenilikçi bakış açısıyla Deriv, bir sonraki büyüme dönemi için iyi bir konumdadır.

Deriv Hakkında

Deriv, 25 yıldır çevrimiçi ticareti herkesin her yerde erişilebilir kılmasına kendini adamıştır. Dünya çapında 2,5 milyondan fazla yatırımcının güvendiği şirket, geniş bir ticaret türü yelpazesi sunmakta ve ödüllü, sezgisel ticaret platformlarında popüler pazarlarda 300'den fazla varlığa sahiptir. Şirketin yeniliğe ve müşteri memnuniyetine olan bağlılığı, yakın zamanda Global Forex Ödülleri'nde verilen 'En İyi Müşteri Hizmeti' ödülü de dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.

BASIN İLETİŞİM

pr@deriv.com

Duyuruyla ilgili fotoğraflara bu linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fb49cff6-578d-469c-ad47-50826695368b/tr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/96043286-f865-4b1e-be29-27a42cc7c07e/tr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/39d1d044-9541-4293-af43-07dcb70e2388/tr

